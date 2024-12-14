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Исследование: большинство казанцев заранее готовят подарки на Новый год

19:22, 14.12.2024

Каждый четвертый горожанин — 26% — покупает их спонтанно

Исследование: большинство казанцев заранее готовят подарки на Новый год
Фото: Динар Фатыхов

Большинство жителей Казани приобретают новогодние подарки заранее. Каждый четвертый горожанин — 26% — покупает их спонтанно, сообщают аналитики SuperJob.

За две-три недели до Нового года готовят подарки 22% участников исследования, за месяц — 13%. Еще 4% решают, как порадуют близких, за несколько месяцев до праздника. Игнорируют предновогодний шоппинг 21% респондентов: они или предпочитают дарить деньги, или вовсе не любят делать подарки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Интересно, что активнее всех презенты покупают казанцы в возрасте от 35 до 45 лет — 77%. Женщины приобретают подарки чаще, чем мужчины, и предпочитают готовиться к празднику заранее. Чем выше доход респондентов, тем чаще они покупают подарки, выяснили аналитики.

Напомним, половине жителей Казани — 53% — одинаково нравится и дарить, и получать подарки. Каждый четвертый житель столицы Татарстана — 22% — больше любит делать презенты. Еще 12% респондентов предпочитают получать их, а 13% не по душе оба процесса.

Галия Гарифуллина

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АналитикаОбщество Татарстан

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