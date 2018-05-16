Радость за «европейское» место «Уфы» стоит 100 тысяч рублей

Стали известны наказания команд по итогам заключительного 30-го тура чемпионата России в Премьер-лиге. Футбольный клуб «Уфа» оштрафован на 100 тыс. рублей: 75 тыс. рублей — за необеспечение безопасности на стадионе и 25 тыс. рублей — за массовое появление на поле болельщиков. Такой оказалась цена всеобщего ликования по поводу достижения 6-го места и выхода команды Семака в Лигу Европы.

Интересно, что это шестой штраф «Уфы» в рекордном для себя сезоне, и второй — в играх с «Тосно». В самом начале чемпионата в гостевой игре против тосновцев (победа — 1:0) уфимцы были оштрафованы на 50 тыс. рублей за отсутствие игрока на интервью в перерыве матча.

Больше всех заплатил за результат финишного тура московский «Спартак» — серебряными медалями (поражение от «Динамо» — 0:1) и штрафом за различные нарушения в размере 370 тыс. рублей.

