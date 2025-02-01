Росстат: в Татарстане проживают более 4 млн человек

Фото: Динар Фатыхов

На 1 января 2025 года численность населения Татарстана составила 4 016 571 человек. Такие данные опубликованы в докладе Росстата. В начале прошлого года в республике проживали 4 003 063 человека. В среднем в 2024 году насчитывалось 4 009 793 татарстанца.

В городах республики к началу 2025 года проживали 3 080 638 человек, а в селах — 935 933. В среднем по итогам прошлого года их число составляло 3 074 900 и 934 893 соответственно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Численность населения России на 1 января 2025 года составила 146,028 млн человек, что на 0,08% меньше, чем в 2024 году. Это сокращение стало самым медленным за последние пять лет, в то время как за 2023 год темп снижения составил 0,20%.

В последний раз население страны увеличивалось в 2017 году. На 1 ноября 2024 года было зафиксировано сокращение на 0,11% с начала года.

Галия Гарифуллина