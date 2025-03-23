В 2024 году купить автомобиль в кредит собираются 24% жителей ПФО

Средняя стоимость машины, которая устраивает водителей, составила 1,9 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году купить автомобиль в кредит собирается почти каждый четвертый житель ПФО — 24%. Средняя стоимость машины, которая устраивает водителей, составила 1,9 млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Авто».

Главными факторами, которые учитывают респонденты при выборе автокредита, стали:

процентная ставка (69% ответов);

размер первоначального взноса (43%);

срок кредита (34%);

возможность его досрочного погашения (29%);

скорость получения одобрения (18%);

возможность подать заявку или оформить кредит онлайн (17%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Больше половины водителей, которые планируют взять кредит, интересуются автомобилями стоимостью до 2 млн рублей. Еще 27% опрошенных рассматривают машины в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн рублей, 9% респондентов готовы приобрести транспортное средство, которое стоит от 3 до 5 млн рублей. Кредиты на более дорогие авто интересуют лишь 2% жителей ПФО. Планируют стать обладателями новой машины 48% водителей, подержанной — 44%.

Напомним, в Татарстане количество новых автомобилей, выставленных на продажу в феврале 2025 года, увеличилось в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена нового транспортного средства осталась практически неизменной — 2,8 млн рублей.

Галия Гарифуллина