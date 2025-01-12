Медианная предлагаемая зарплата в Татарстане по итогам декабря составила 70 тыс. рублей

Эта сумма совпадает с ожиданиями соискателей

Фото: Михаил Захаров

По итогам декабря медиана предлагаемой зарплаты в Татарстане осталась на уровне 70 тыс. рублей. Эта сумма совпадает с ожиданиями соискателей. В России средний предлагаемый оклад составил 74,8 тыс. рублей, выяснили аналитики hh.ru.

В начале 2025 года на рынке труда в республике зафиксирована умеренная конкуренция. На одно вакантное место приходится 4,7 резюме — это считается лучшим показателем с начала 2023 года. Показатель ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о недостатке сотрудников.

За последний месяц компании открыли 35,4 тыс. вакансий — это на 6% меньше, чем в декабре 2023-го. Кандидаты создали или обновили 166,7 тыс. резюме (+33% к прошлому году).



Напомним, число вакансий для соискателей с высшим образованием в России по итогам 2024 года выросло на 19%. Предложений о работе для кандидатов со средним специальным образованием стало больше на 9%.

Галия Гарифуллина