Дело о пяти ножах и убийстве в «зоне»: за что наказали 18 сотрудников УФСИН Татарстана

Одному из наказанных суд Казани вынес оправдательный приговор на фоне дефицита кадров в системе исполнения наказаний

Фото: Максим Платонов

Полным оправданием закончился процесс над лейтенантом внутренней службы Сергеем Михайловым по делу о превышении полномочий с тяжкими последствиями. Во время его дежурства в казанской колонии №19 один зэк погубил другого ножом, который ему выдали для забоя свиней. В судах двух инстанций вскрылось, что ввиду некомплекта и возросшей нагрузки на сотрудников, когда лейтенант временно работал за подполковника, как минимум один участок «зоны» остался без контроля. Как выяснило «Реальное время», выносить частное постановление в адрес республиканского управления ФСИН служители Фемиды не стали, ведь по дисциплинарной линии за эту историю наказали и начальника колонии, и сотрудников аппарата управления. Но кадровый голод выговорами не лечится.

Дело было в воскресенье

Утром 20 ноября 2022 года заместитель дежурного помощника начальника казанского ИК-19 Сергей Михайлов заступил на суточное дежурство. После вечернего обхода он получил сигнал о ЧП на сельхозучастке зоны, и по дороге туда встретил заключенного, который признался в совершении убийства. В 18:45 в помещении раздевалки одного из корпусов свинофермы на полу обнаружил тело в луже крови. Там же лежал нож. Прибежавшая медсестра колонии попыталась оказать первую помощь, прибывшие на «скорой» медики в 19:24 констатировали смерть осужденного Мингарипова.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Фигурантом первого стал зэк Ринат Хайретдинов, которого в 2010-м Верховный суд Татарстана посадил на 15 лет за другое убийство, а по второму привлекли 36-летнего лейтенанта. Его обвинили в должностном преступлении.

— В результате превышения Михайловым должностных полномочий и ненадлежащего исполнения им должностных обязанностей существенно нарушены права осужденного Мингарипова на охрану его здоровья, что привело к его убийству другим осужденным, — указывал на старте судебного процесса помощник прокурора Приволжского района Казани Булат Галимов.

После убийства в колонии №19 Следком по Татарстану возбудил два дела. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии СК и прокуратуры, в день убийства заместитель дежурного помощника начальника колонии приступил к выполнению обязанностей самого помощника «без надлежащего возложения на него этих обязанностей и ознакомления с должностной инструкцией», действуя «из ложно понятых интересов службы, чувства карьеризма и с целью повышения авторитета перед руководством колонии». Однако «вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе обязанности дежурного помощника фактически исполнил ненадлежащим образом, что повлекло нарушение прав граждан, охраняемых интересов общества и государства».

Сергею Михайлову вменяли необоснованный вывод осужденных на свиноферму режимного учреждения в выходной день — причем, вооруженных ножами. В то утро для забоя животных и нарезки кормов их выдал бригадиру-убийце коллега Михайлова. При этом, как выяснилось лишь вечером, сам забой в тот день не проводился, а потому заму помощника предъявляли отсутствие мер по изъятию у зэков «колюще-режущего инвентаря» надлежащего контроля за ними. Как показало вскрытие, убитый перед смертью в нарушение режима распивал спиртное, которое, возможно, подогрело возникший конфликт с Хайретдиновым.

Новый приговор за убийство этот осужденный выслушал еще в октябре 2023-го — с учетом неотбытого срока Приволжский суд Казани наказал его 9,5 года колонии особого режима.

Один из выводов суда: «Михайлов не имел реальной возможности для надлежащего исполнения своих и замещаемых обязанностей». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

С делом Михайлова силовики и суд разбирались куда дольше. И результатом процесса стали выводы оправдательного приговора судьи Аиды Лебедевой:

«Предъявленное подсудимому обвинение подтверждения не нашло».

«Представленные доказательства стороны обвинения носят необъективный и противоречивый характер и не дают оснований для вывода о виновности подсудимого. Выводы следствия и гособвинителя носят предположительный характер».

«Изложенные обстоятельства свидетельствуют — Михайлов не имел реальной возможности для надлежащего исполнения своих и замещаемых обязанностей».

«Выполнение указанных в обвинении норм законодательства относится к обязанностям всех сотрудников колонии».

11 сотрудников на 800 осужденных

В день ЧП Михайлов в отсутствие дежурного помощника исполнял его обязанности — по устному распоряжению начальства. Из текста обвинения следовало, что, сам помощник — Денисов в тот день был в командировке, однако в суде выяснилось: в отъезде был другой дежурный помощник, которого и замещал подполковник Денисов. При этом дежурить за Гараева, командированного в Брянскую область, Денисову пришлось сутки с 19-го на 20-е ноября — смену же он передал своему заму.

За порядок в учреждении строгого режима в то воскресенье отвечали 11 сотрудников дежурной смены. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обязанности руководства колонии в день ЧП были возложены на начальника хозяйственного отдела. А всего за порядок в учреждении строгого режима в то воскресенье отвечали 11 сотрудников дежурной смены, включая двух дам-специалистов поста видеоконтроля и трех инспекторов транспортно-пересылочного пункта. На территории, не включая Михайлова, находились всего пять человек в форме — на 800 осужденных, которые отбывали свой не первый срок в колонии №19.

Младший инспектор Петров работал за зама дежурного помощника, и в суде пояснял — утром 20 ноября без ведома Михайлова выдал осужденному Хайретдинову и ответственному инспектору Трудолюбову те самые пять ножей из сейфа. В связи с решением о закрытии свинофермы, забой в тот период проводился каждый день, и на участок Хайретдинова сопроводил Трудолюбов, он же должен был обеспечить сдачу колюще-режущего инвентаря, свидетельствовал Петров.

О дефиците кадров за решеткой говорили многие свидетели из числа сотрудников колонии. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом младший инспектор уточнял — просто не успел доложить Михайлову о выдаче ножей, а позднее не потребовал от Трудолюбова вернуть инвентарь. Почему не сделал этого? Потому что работал не за себя одного, ввиду дефицита кадров в исправительном учреждении.

— В связи с большим функционалом и нехваткой сотрудников контролировать одновременно все происходящее в колонии физически невозможно. Отсутствие достаточного числа сотрудников создает ситуацию, когда люди вынуждены выполнять свои задачи одновременно на нескольких объектах, — делился на следствии начальник хозяйственного отдела Хамидуллин, также дежуривший в день ЧП. Причем о дефиците кадров и возросшей нагрузке в суде рассказывали и другие работники режимного учреждения.

Прямые показания против подсудимого давал младший инспектор Трудолюбов. Тот самый, что должен был контролировать ситуацию в производственной зоне. На суде он заявил: обход этой зоны, включая ферму, с утра до момента ЧП проводил четыре-пять раз, при этом уверял — именно по указанию Михайлова осужденные оставались на данном участке до 18:45, хотя он должен был вывести их в 17 часов. Примечательно, что якобы переданное обвиняемым сообщение по рации задержать зэков на ферме другие сотрудники дежурной смены не слышали. Уверяли, что таких указаний не было.

Ну а запись с видеокамер на производственном участке четко показала — до момента обнаружения трупа на производственном участке сотрудники колонии обход на участке 20 ноября не производили.

На момент ЧП в ИК-18 отбывали наказания порядка 800 человек. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Зато выяснилось — большую часть рабочего времени младший инспектор дежурил в жилой зоне колонии, помогая новому сотруднику ФСИН, который ввиду отсутствия опыта, в одиночку мог и не справиться.

В свою очередь, начальник отдела безопасности ИК-19 Узеев уточнял — в будние дни забой на ферме контролировал начальник центра трудовой адаптации учреждения Мухамедшин, и порядок предусматривал информирование руководства колонии о каждом забое. «В экстренных случаях эти работы осужденные производили в присутствии младшего инспектора», — уточнял свидетель. Сам же Мухаметшин отмечал — заявка на забой 20 ноября им не подавалась.

Как Михайлов отбивался от обвинения

Подсудимый лейтенант категорически отрицал совершение какого-либо преступления со своей стороны. «Дежурная смена несла службу в напряженном графике из-за дефицита кадров», — отмечал Сергей Михайлов. Рассказывал — на момент выдачи ножей он находился в штрафном изоляторе — принимал дежурство, о выводе осужденных на ферму ему никто не докладывал, узнал об этом лишь вечером от Трудолюбова, который сообщил о ЧП.

— Приказ о возложении на меня обязанностей дежурного помощника не издавался, с обязанностями не знакомили, зарплату не повышали. При этом круг полномочий у дежурного помощника Денисова больше и зарплата выше, — подчеркивал обвиняемый.

Отражение в приговоре получили и выводы комиссии УФСИН по РТ по результатам служебной проверки, которая выявила нарушения в действиях 18 человек. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокат Фаиль Шаяхметов просил Приволжский суд об оправдательном приговоре, настаивая — превышения полномочий не было, как и причинно-следственной связи между действиями дежурного и наступившими тяжкими последствиями. Как выяснилось, в ходе процесса по Хайретдинову, помимо выданного «инвентаря», у того имелось и неучтенное холодное оружие.

Отражение в приговоре получили и выводы комиссии УФСИН по РТ по результатам служебной проверки. В ходе ее нарушения выявили в действиях целого ряда должностных лиц, в числе которых был и Михайлов.

По мнению проверяющих, он необоснованно допустил осужденного Хайретдинова к исполнению трудовых обязанностей в чужую смену, не обеспечил его съем с работы по истечении восьми часов, не убедился в необходимости санитарного забоя, не проконтролировал обоснованность выдачи Петровым ножей и не организовал их немедленное изъятие, а также не проконтролировал исполнение обязанностей сотрудниками дежурной смены, в частности Трудолюбовым, не пресек нарушения режима, и все это поспособствовало совершению убийства, — указал председатель комиссии, замначальника УФСИН по Татарстану Ильназ Фахреев, курирующий в ведомстве вопросы кадрового обеспечения и воспитательной работы.

Информация о том — были ли обращения руководства учреждения по решению кадровой проблемы — отражения в заключении не получила.

На 2023-й год некомплект сотрудников в УФСИН по РТ составлял 453 человека, сообщал начальник управления Эдуард Хиалеев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заметим, в январе 2023 года начальник регионального управления ФСИН Эдуард Хиалеев сообщал — по итогам 2022 года некомплект личного состава управления увеличился почти на 13% и составил в абсолютном выражении 453 человека.

Насколько усугубилась ситуация к сегодняшнему дню можно судить по заявлению директора Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева. 12 марта 2025 года он сообщил о нехватке почти 54 тысяч сотрудников, оценив средний некомплект по стране в 23%. Что до Татарстана, то последние два года УФСИН проводит свои коллегии в закрытом для СМИ режиме. Вопрос «Реального времени» к пресс-службе ведомства — не улучшилась ли ситуация с 2023-го — был оставлен без комментариев.

Зато на вопросы следователя и суда, представитель руководства УФСИН пояснял — приказы о временном возложении обязанностей на сотрудников перестали издавать по указанию замдиректора ФСИН России еще в 2013—2014 годах, в целях «рационального расходования денежных средств». «Поэтому обязанности дежурного помощника Михайлов исполнял в соответствии со своей должностной инструкцией заместителя дежурного помощника», — пояснял Фахреев.

Ножи являются запрещенными предметами в системе ФСИН, однако для работы осужденным их выдают в качестве «инвентаря». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как уточнил «Реальному времени» адвокат оправданного, в инструкции Михайлова действительно имеется пункт, что в отсутствие дежурного помощника зам работает за него.

— При этом перечень обязанностей помощника не приводится, а по размеру инструкция зама меньше инструкции помощника раза в три, — сообщил защитник.

Увольнять нарушителей в погонах и усугублять дефицит не стали

В оправдательном приговоре приводится полный список всех привлеченных к дисциплинарной ответственности по решению комиссии регионального управления ФСИН.

Трое получили взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии — это Михайлов, Петров и Трудолюбов.

Десять наказаны строгими выговорами, включая начальника ИК-19 Ромео Нуруллова и двух его замов, а также начальников отдела безопасности, оперативного и хозяйственного отделов.

Пятерым объявили выговоры, в их числе начальник оперативного отдела и отдела режима управления ФСИН по РТ.

Всего за нарушения служебной дисциплины наказали 18 человек. А Михайлов в статусе обвиняемого продолжал службу. Как и его наказанные по служебной линии коллеги — начальство не стало усугублять увольнением обострившуюся в период СВО проблему кадрового голода.

С оправданием Михайлова уже согласился Верховный суд Татарстана, отклонив доводы прокурорского представления. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

А суд пришел к выводу, что позиция защиты о невиновности подсудимого «не только не опровергнута имеющимися в деле доказательствами, но и подтверждается большинством из них». В частности он отметил — процедура перекладывания обязанностей четко регламентирована Трудовым кодексом, который требует знакомить работника с должностной инструкцией под роспись. А в отсутствие таковой человек может оспорить привлечение к дисциплинарной ответственности.

Установленный судом факт: подписи Михайлова под должностной инструкцией Денисова нет. И еще один — согласно положению о совмещении обязанностей в системе ФСИН, утвержденной в июне 2019-го постановлением правительства РФ, лейтенант мог совмещать равную или нижестоящую должность, либо иную, но лишь по четко указанной причине: в случае болезни, отпуска, командировки, обучения либо отстранения коллеги. Иначе говоря, в отсутствие одного дежурного помощника руководство колонии могло поручить его работу, к примеру, начальнику отдела.

В приговоре отмечается — в соответствии с законом лейтенант внутренней службы Михайлов был обязан выполнять приказы и распоряжения прямых руководителей, в связи с чем обвинение в части того, что «Михайлов не отказался от выполнения приказа является несостоятельным».

Также суд со ссылкой на показания свидетелей отметил, что некомплект персонала в учреждении привел к перегрузке сотрудников, невозможности выполнения должностных обязанностей в полном объеме и снижению контроля над осужденными. «Отсутствие работника на любом участке может привести к срыву деятельности исправительного учреждения и нанесению ущерба его функционированию», — говорится в приговоре.

Вопрос «Реального времени» — не улучшилась ли ситуация с кадрами за три года — в УФСИН оставили без ответа. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом суд критически оценил показания инспектора Трудолюбова и отметил — соблюдение этим младшим инспектором и его коллегой Петровым рекомендаций ФСИН России по учету колюще-режущего и иного инструмента в исправительных учреждениях, а также еще ряда нормативных документов позволило бы Михайлову владеть оперативной обстановкой и принимать дополнительные меры по обеспечению контроля.

Судья Лебедева также заострила внимание на любопытном факте — трое свидетелей из числа осужденных сообщали: 20 ноября 2022 года Рината Хайретдинова вывели на работу еще в пять утра, а после полутора часов вернули. При этом в документах о сдаче дежурства Денисовым Михайлову в 9:30 того же дня нет никаких данных об этом выводе осужденного. Вывод: «Кто из сотрудников колонии нарушил разнарядку и вывел Хайретдинова до восьми утра из жилой зоны в производственную достоверно не установлено».

После вынесения оправдательного приговора прокуратура настаивала на его отмене в Верховном суде Татарстана. Однако апелляционная инстанция полностью согласилась с позицией Приволжского суда Казани, и приговор вступил в силу.