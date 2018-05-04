Здания Третьей соборной мечети в Уфе попросили защитить от застройщиков

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин направил главе совета по государственно-конфессиональным отношениям Башкортостана Вячеславу Пяткову письмо с просьбой о содействии в сохранности комплекса зданий Третьей соборной мечети в Уфе.



В историко-архитектурный ансамбль Третьей соборной мечети постройки начала XX века входит здание медресе Хасания на улице Лесопильной, 34. ЦДУМ просит содействия для перевода этого здания из перечня выявленных памятников в реестр объектов культурного наследия, а также присвоить статус выявленного зданию дома имама Сатаева на улице Нуриманова, 14, сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из обращения, поводом для беспокойства ЦДУМ стало строительство в этом квартале жилого комплекса «Старый центр» компанией «Строитэк», действия которой в отношении памятника истории и культуры Дома Тихониных на улице Коммунистической уже вызывали возмущение общественности.

Напомним, в середине апреля застройщик начал земляные работы на расстоянии меньше метра от памятника, находящегося в муниципальной собственности, создав угрозу его обрушения.