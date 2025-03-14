СК «Ак Барс» плывет на Сахалин с питерскими

Иван Егоров купил 50% питерских МКС, чтобы татарстанские корабелы попали в федеральную программу «квоты под киль»

Фото: Максим Платонов

Судостроительная корпорация «Ак Барс» намерена начать строить промысловый флот для дальневосточных рыбопромышленников. Ее партнером в этом бизнесе стало петербургское ООО «Морские комплексные системы» (ООО «МКС»), получившее два года назад субсидию Минпромторга РФ на сумму 93 млрд рублей под создание рыбофабрик для траулеров-процессоров. Но отвечать за исполнение проекта им придется уже в паре — летом глава «АБХ» Иван Егоров выкупил половину уставного капитала «МКС». Ожидается, что первыми заказчиками плавучих рыбофабрик станут сахалинские предприятия.

В Охотское море — за краболовами

Судостроительная корпорация «Ак Барс», зарабатывавшая до сих пор на оборонных контрактах для ВМФ РФ, готовится развернуться в новой для себя ипостаси — рыболовецкой. Татарстанские судостроители собираются строить морские промысловые суда, на борту которых будут установлены «фабрики по переработке рыбы», разработанные петербургским ООО «Морские комплексные системы» («МКС»).

Ранее в России не производили такие траулеры-процессоры, на которых выловленная рыба сразу же на месте перерабатывается и замораживается. Но СК «Ак Барс» вместе с «МКС» готовы заложить образцы такой техники для тихокеанского региона, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе татарстанской компании.

Первые переговоры с презентацией технологических решений состоялись в Министерстве рыболовства Сахалинской области, сообщили в ведомстве. Во встрече приняли участие крупные переработчики — ГК «Гидрострой», ООО «Южно-Курильский рыбокомбинат», ООО «Приморская рыболовная компания» (ПРК) и другие. В общей сложности на них приходится около 50% добываемой рыбы в регионе. Их больше всего интересовало, что представляют собой «рыбофабрики», разработанные инженерным центром МКС.

Основное внимание было уделено поставкам холодильного и перерабатывающего оборудования для флота, обеспечивающего хранение рыбы и краба. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— ООО «МКС» представило свои технологические решения для рыбохозяйственного комплекса. В их числе — судовые холодильные агрегаты, комплекты для RSW-танков и специализированные элеваторы для обработки рыбопродукции, разработанные в их инженерном центре, — сообщили в Минрыболовства Сахалинской области.

Гендиректор ООО «МКС» Павел Зубков заверил, что предлагаемое оборудование, включая установки для переработки краба, зарекомендовали себя в других регионах. Но для Сахалина они будут адаптированы с учетом специфики тихоокеанского бассейна. В свою очередь, заместитель гендиректора СК «Ак Барс» Сергей Руденко показал возможные варианты рыбопромысловых судов.

— Мы готовы предложить не только суда, но и комплексное оснащение, соответствующее строгим требованиям РМРС и международным стандартам, — заявил он.

В результате российские предприятия готовы создать полный цикл работы заводов и снизить зависимость от импортных решений, передает его слова пресс-служба ведомства.

Первые переговоры татарстанских судостроителей с презентацией технологических решений состоялись в Министерстве рыболовства Сахалинской области. скриншот сайта Минрыболовства Сахалина

Как отреагировали рыбопромысловые компании Сахалина, не сообщается. Однако областной министр по рыболовству Иван Радченко в завершение встречи призвал воспользоваться «синергией» двух компаний:

— Благодаря слаженной работе мы объединяем передовые технологии области автоматизации и компетенции в судостроении. Это позволит модернизировать не только заводы, но и флот, что критически важно для устойчивого развития отрасли, — отметил министр.

Как уточнили в Росрыболовстве, с 2017 года в России реализуется масштабная программа модернизации отрасли, аналогов которой нет в мире. Механизм инвестиционных квот направлен на обновление промыслового флота и береговых производственных мощностей.

В рамках реализации первого этапа механизма инвестиционных квот запланировано построить:

106 судов, из которых 64 рыбопромысловых и 42 судна-краболова с общим объемом инвестиций порядка 296 млрд рублей. В настоящее время завершено строительство 39 судов, из них 23 рыбопромысловых и 16 краболовов;

25 рыбоперерабатывающих заводов с объемом инвестиций порядка 23,75 млрд рублей, строительство которых завершено.

Для дальнейшего повышения эффективности пользования водными биоресурсами, являющимися федеральной собственностью, и дальнейшего интенсивного обновления производственных фондов рыбохозяйственного комплекса принят Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. №644-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» для реализации второго этапа инвестиционных квот. Был добавлен новый объект инвестиций — транспортный рефрижератор длиной не менее 120 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, уточнили в ведомстве.

Для дальнейшего повышения эффективности пользования водными биоресурсами в закон о рыболовстве внесли поправки о реализации второго этапа инвестквот. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В рамках второго этапа инвестиционных квот планируется построить 11 рыбоперерабатывающих заводов, а также 23 краболова, восемь рыбопромысловых судов (четыре из них рефрижераторные), три крупных и один малый логистический комплекс. Общий объем инвестиций на строительство заводов составляет 18,73 млрд, на строительство судов — 58,77 млрд рублей. В рамках второго этапа программы инвестквот построены два завода и одно судно-краболов, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Росрыболовства.

По информации ведомства, в настоящее время продолжается заявочная кампания по первому и второму этапу программы инвестиционных квот. В рамках первого этапа планируется реализовать 10 лотов с инвестиционными обязательствами, в том числе два — на добычу глубоководных крабов. В рамках второго этапа планируется реализовать 15 лотов. Аукционы намечено провести до конца 2027 года. Для участия зарегистрированные в прибрежных субъектах рыбодобывающие компании должны подать заявление о закреплении и предоставлении долей квот с инвестиционными обязательствами. После торгов инвесторы обязуются построить объекты инвестиций на территории России.

— В первом этапе программы инвестиционных квот приняли участие четыре предприятия рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области. Инвесторами введены в эксплуатацию четыре завода. В стадии реализации находится одно рыбопромысловое судно, а также два краболова. В рамках второго этапа программы инвестиционных квот заключено четыре договора, предусматривающих строительство четырех краболовов, двух транспортных рефрижераторов длиной не менее 120 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и двух среднетоннажных рыбопромысловых судов длиной не менее 50 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, — добавили в пресс-службе ведомства.

Также будет построено четыре завода большой мощности, которые предполагают наличие оборудования по производству филе и (или) фарша из минтая и иного продукта из минтая суммарной производительностью не менее 100 тонн продукции в сутки, и оборудования по производству рыбной муки и (или) рыбьего жира либо иных продуктов из отходов производства суммарной производительностью не менее 20 тонн продукции в сутки. На данный момент ведены в эксплуатацию два из них: рыбоперерабатывающий завод в с. Крабозаводское, о. Шикотан и рыбоперерабатывающий комплекс в с. Китовое, о. Итуруп, сообщили изданию в Росрыболовстве.

По инициативе Минниханова

Обновление флота рыбопромысловых компаний должно начаться в ближайшие годы. «В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26 апреля 2024 года №Пр-738 о принятии мер, направленных на увеличение объемов строительства судов рыбопромыслового флота и их основных компонентов, при этом обеспечив максимальную локализацию такого производства и строительства на территории Российской Федерации, Минпромторг России и ООО «МКС» реализовали мероприятия, направленные на организацию разработки, создания и внедрения в серийное производство судового рыбоперерабатывающего и холодильного оборудования», — сообщили в пресс-службе СК «Ак Барс». Поэтому с инициативой организации встречи с сахалинским бизнесом выступил Татарстан. Еще в октябре прошлого года Рустам Минниханов направил обращение в адрес губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Еще в октябре прошлого года Рустам Минниханов направил обращение в адрес губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В документе говорится, что «татарстанские кораблестроители развивают сотрудничество с российскими рыболовецкими и перерабатывающими компаниями», а судостроительная корпорация «Ак Барс» выстроила равноправное партнерство с ООО «Морские комплексные системы» (далее — ООО «МКС») — разработчиком судового, рыбоперерабатывающего, крабоперерабатывающего и холодильного оборудования для рыбофабрик. Так, компания «МКС» начала серийное производство судов рыбопромыслового флота и их основных компонентов в 2024 году, а предприятия СК «Ак Барс» построили 2 тысячи судов разного класса на общую сумму в 63,3 млрд рублей.

Зачем Иван Егоров купил 50% долей питерских МКС

Татарстанские судостроители неслучайно выстроили тандем с петербургским ООО «Морские комплексные системы». Два года назад фирма выиграла самую большую субсидию Минпромторга РФ на замещение критически важных комплектующих в морском судостроении. ООО «МКС» получило 1,93 млрд рублей из разыгранных 18,4 млрд рублей. Субсидии из федерального бюджета были выделены в рамках правительственного постановления №1872 от 20 октября 2022 года, а срок завершения работ — 2024-й. Всего Минпромторг заключил соглашения по реализации 66 комплексных проектов с 36 компаниями — получателями субсидий. Татарстанских компаний среди них не было.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Позже — ООО «МКС» заявило о планах по открытию двух производственных комплексов в Петербурге и Мурманске по производству судовых рыбофабрик и оборудования для них, рассказывал «Ведомостям» заместитель генерального директора компании Константин Скупяк.

Однако осенью прошлого года питерское предприятие, принадлежащее на 100% гендиректору Павлу Зубкову, вошло в холдинговую компанию «Ак Барс». Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», владельцем 50% долей компании стало ООО «Инвестиции и консалтинг», бенефициаром которого является Иван Егоров. Судя по всему, эта сделка открывает дверь «Ак Барсу» в нишу морского судостроения для рыболовецкого флота. Стоимость сделки не разглашается, финансовые показатели за 2024 году в открытом доступе отсутствуют. По словам экспертов, с вхождением структуры Егорова в капитал ООО «МКС» отвечать за исполнение обязательств по федеральной субсидии придется вдвоем.

Впрочем, спрос на оборудование для судовых рыбофабрик в России велик, строительство ведется в рамках инвестквоты 2.0. Суда строят в рамках федеральной программы «Квоты под киль». Рыболовецкие компании выступают инвесторами строительства новых судов, за что получают квоты на вылов биоресурсов. В ноябре 2024 года Росрыболовство провело очередной электронный аукцион по закреплению квот добычи краба, по которому рыболовные компании обязались построить три краболова и два логистических комплекса. Эти краболовы относятся к среднетоннажным судам длиной свыше 50 метров, а логистические комплексы — к крупным объектам, отмечают эксперты. Второй этап предполагает строительство 46 судов и шести логистических комплексов: четыре на Дальнем Востоке и два в Северном бассейне.