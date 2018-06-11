«Веры нет. Все пока на словах»: сдержит ли свои обещания перед дольщиками уфимский «Госстрой»?

Башкирский строитель объявил себя «обманутым застройщиком». Тем временем глава компании обещает разрулить ситуацию

В Уфе уже не первый год продолжается эпопея с недостроенными жилыми домами, которые возводит компания «Госстрой» Кирилла Бадикова. Но настоящую бурю негодования пока несостоявшихся жильцов вызвал видеоролик для Путина, который выложил некий представитель «Госстроя», объявивший свою компанию «обманутым застройщиком». Тушить пожар теперь приходится лично Бадикову, который начал приглашать к себе небольшими группами дольщиков. Подробнее о ситуации — в материале корреспондента «Реального времени», побывавшего на одной из таких встреч.

Скандальная видеозапись вызвала бурное негодование дольщиков

Видеозапись появилась на просторах интернета в прошлый понедельник, 7 июня. В кадре некий Артем Арефьев, назвавшийся представителем группы компаний «Госстрой», рассказывает о деятельности «неустановленных лиц», действующих от имени дольщиков жилого комплекса «Белая река», которые подрывают продажи застройщика. С его слов, эти люди хотят записать обращение к президенту на фоне строящегося объекта «Белая река» в вечернее время с тем, чтобы показать отсутствие рабочих на стройке. Также Арефьев рассказывает о том, что для съемки видео «неустановленные лица» подобрали такую точку, с которой дом выглядит максимально непрезентабельно. Работы в жилом комплексе, по словам представителя «Госстроя», на самом деле в стадии завершения. Данная видеозапись вызвала бурную реакцию дольщиков компании в соцсетях и была удалена уже на следующий день.

Группа компаний «Госстрой» принадлежит депутату Городского совета Уфы от партии ЛДПР Кириллу Бадикову, который, как писало «Реальное время», является одним их богатейших слуг народа Башкирии и главным лендлордом Горсовета. Ведет строительство таких жилых объектов, как ЖК «Московский», «Эрмитаж Горсовет», «Эрмитаж Ленина», «Эрмитаж Зеленая роща», «Белая река», «Зеленая роща», «Булгаковские дачи». Жилье позиционируется классами «комфорт», «эконом» и «доступного бизнес-класса». На данный момент заселены первый и второй дома ЖК «Московский», «Зодиак», одна секция «Эрмитажа Горсовет», малоэтажные дома в комплексе «Новая Миловка». Но в то же время большинство строек «Госстроя» отстает от графика.

Группа компаний «Госстрой» принадлежит депутату Городского совета Уфы от партии ЛДПР Кириллу Бадикову. Фото gorsovet-ufa.ru



Так, третий дом ЖК «Московский» находится в стадии монолитных работ и кирпичной кладки, хотя его срок сдачи по проекту — конец 2017 года. В июле того же года должны были достроить ЖК «Белая река». На данный момент здесь не завершена кирпичная кладка, также предстоят фасадные и внутренние отделочные работы. Неудивительно, что основная причина недовольства дольщиков — задержка сдачи домов.

PR-провал года

Деятельность «Госстроя» сопровождается масштабной PR-кампанией. Кроме баннеров и рекламных роликов уфимцы помнят и розыгрыши квартиры и трех дач среди покупателей, фирменные новогодние подарки от «Госстроя» в сети супермаркетов «Матрица». Сам региональный ретейлер, как писало «Реальное время», испытывает трудные времена: на месте его магазинов появляются «Пятерочки».

Председателем правления компании с 2016 года является депутат Городского совета Уфы Тимофей Вохмин, до этого возглавлявший Уфимское городское агентство ипотечного кредитования, которым теперь руководит Бадиков. По еще не подтвержденной официально информации, господин Вохмин отстранен от управления «Госстроем». Можно сказать, что отставка назревала давно, а ускорило этот процесс видеообращение Артема Арефьева к президенту Путину. Участники долевого строительства начали бурно обсуждать запись в соцсетях, также атаковали страничку Кирилла Бадикова в «Фейсбуке». Акция «обманутый застройщик» была признана пользователями соцсетей PR-провалом года, поэтому неудивительно, что на сцене появился сам бенефициар организации (то есть Бадиков).

На реализацию будет выставлен офис организации на улице Зорге

Кирилл Бадиков публично объявил о смене курса в компании, работу начал с диалога с дольщиками, которых стал приглашать на личную встречу группами по 12—14 человек. Ради этого он «готов отказаться от выходных на все лето, но встретится с каждым», заявил депутат. 9 июня состоялось первое общение господина Бадикова с участниками долевого строительства ЖК «Белая река». В ходе встречи владелец «Госстроя» рассказал о своих планах по дальнейшей работе — это создание совместного штаба, куда войдут представители застройщика, генподрядчика, дольщики и журналисты. Также организация раскроет свои финансовые дела, информацию по поступлению средств от продажи квартир.

«Я не могу сейчас ответить»

Кроме того, Кирилл Бадиков рассказал о планах по докапитализации «Госстроя». Для этого он обещать начать продавать активы компании. В частности, на реализацию будет выставлен офис организации на улице Зорге. Бенефициар заверил участников встречи, что достроит дома в любом случае.

Однако, по словам самих дольщиков, он не смог конкретно ответить на заданные вопросы, объяснив это тем, что два года не принимал участия в делах «Госстроя» и еще не успел вникнуть в корень проблемы.

«Когда срок сдачи объекта? Вы же продаете квартиры в данный момент, что говорите новым покупателям? Как распродадим, тогда и достроим, так отвечаете клиентам?» — негодовала одна из дольщиц во время встречи.

«Я не могу сейчас ответить, надо поднимать проектную документацию», — уклонился от ответа Бадиков, попросив помощницу записать этот вопрос для дальнейшего разбирательства.

Дольщики относятся к словам владельца «Госстроя» скептически и ждут ускорения темпов строительства, а не новых обещаний

Также депутат не смог назвать количество непроданных квартир в данном жилом комплексе, не знает необходимый объем финансов для завершения строительства.

Что касается конкретных мер, Бадиков в течение двух недель обещал выработать новую стратегию, которая поможет компании выйти из положения. Как отметил один из участников общения, Антон Арсланов, дольщики относятся к словам владельца «Госстроя» скептически и ждут ускорения темпов строительства, а не новых обещаний.

«Мы все вышли с осадком в душе. Веры нет. Все пока на словах», — комментирует он итог встречи.

Следующими с Кириллом Бадиковым встретятся дольщики ЖК «Эрмитаж Горсовет». Нелегкая беседа лендлорда и несостоявшихся жильцов комплекса назначена на 13 июня.