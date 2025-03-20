Готов ли Гатиятулин к титулам, когда очнутся легионеры и еще три вопроса к «Ак Барсу» перед плей-офф

До решающей стадии сезона в КХЛ осталось чуть больше недели

Фото: Динар Фатыхов

До конца регулярного чемпионата «Ак Барсу» осталось провести два матча. Выше 4-го места на Востоке команда Анвара Гатиятулина уже точно не поднимется. Скорее всего, казанцам предстоит начать плей-офф без преимущества домашней площадки. Но это лишь малая часть проблем «барсов». Какие вопросы есть к «Ак Барсу» перед битвой за Кубок Гагарина — в материале «Реального времени».

Игра легионеров



В плей-офф «Ак Барс» входит с тремя легионерами. Двое из них — в атаке (Ник Петан, Эрик О’Делл), еще один — защитник (Митчелл Миллер). Все трое получают много игрового времени, в том числе при игре в большинстве и важных отрезках матчей. Но насколько готовы североамериканцы «Ак Барса» к главным играм сезона? В регулярном чемпионате в полной мере ответ на этот вопрос получить не удалось.

Меньше всего претензий к игре Митчелла Миллера, хотя они все равно имеются. Американский защитник пропустил некоторое время из-за травмы и только недавно вернулся в состав. В межсезонье Миллер неплохо проявил себя в атакующей игре. По сезону такого хоккея в исполнении американца практически не было. В 39 матчах «регулярки» в активе Митчелла всего три гола, причем с постоянными выходами при розыгрыше большинства. У считающегося «домоседом» Альберта Яруллина и то больше — четыре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Петан ярко начал чемпионат, выходя центральным нападающим в ударной тройке с Александром Барабановым и Дмитрием Яшкиным. Затем канадец получил травму, долго залечивал повреждение и потерял место в центре атаки. Тренерский штаб отправил его на край, ссылаясь на универсальность хоккеиста. Вокруг канадского нападающего ходило много ненужных разговоров, как, например, нежелание выходить без стопроцентной готовности или семейных проблем. В концовке сезона Петан немного преобразился, набрав пять очков в трех матчах. Во многом его стараниями был разгромлен «Трактор» (6:2). Отметился канадец голевой передачей и с «Витязем» (1:2ОТ).

О’Делл был подписан уже по ходу сезона в трансферный дедлайн. Это уже изначально выглядело сомнительным, вряд ли бы с таким мастеровитым игроком легко и без причин расстались в московском «Динамо». Но в «Ак Барсе» поверили в канадца и дали контракт до конца сезона с расчетом, что тот раскроется ближе к решающим матчам. Увы, этого пока так и не произошло. Эрик не мог набрать очки десять игр подряд, а всего в 20 матчах за «барсов» отметился всего двумя голами и одним ассистом.

Плей-офф должен стать решающим для карьер Петана и О’Делла в «Ак Барсе». Контракты обоих рассчитаны до конца нынешнего сезона. Очевидно, что с текущим уровнем игры продлевать их никто не будет. Если легионеры очнутся, то «Ак Барс» получит в плей-офф три полноценные тройки атаки, способные решать самые большие задачи. Если нет — будет сложнее.

Реализация большинства

Чаще «Ак Барса» в большинстве в текущем сезоне играли лишь шесть клубов. Активный хоккей Анвара Гатиятулина позволяет команде зарабатывать удаления соперника со стабильной регулярностью. При этом разница между игрой своими и чужими штрафными шансами составляет свыше 20 раз. Больше только у «Спартака» и «Металлурга».

В этом компоненте и кроется главная возможность «Ак Барса» в усилении к плей-офф. Реализация большинства у казанцев оставляет желать лучшего. Всего 19% из 210 попыток было реализовано «барсами» в нынешнем регулярном чемпионате. Это худший показатель среди всех команд Восточной конференции, пробившихся в плей-офф, и 12-я позиция по всей лиге. К тому же, «Ак Барс» пропустил шесть шайб, действуя с численным преимуществом (топ-5 худших в «регулярке»).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Здесь стоит отметить, что за большинство в тренерском штабе отвечает Алексей Тертышный. К нему были вопросы еще по работе в «Тракторе». При нем челябинская команда провела два полноценных сезона, в которых не смогла превзойти показатель в 20% реализации. Прямо сейчас «Ак Барс» показывает ровно тот же самый результат.

В чем же видится возможность сдвига с пресловутых 19%? Прежде всего, в усилении сильных сторон игроков и ротации звеньев при реализации большинства. Сейчас ударная пятерка «Ак Барса» выходит на численное преимущество в следующем сочетании: Яшкин — Барабанов — Петан — Галимов — Миллер. Во втором играют О’Делл — Кошелев — Семенов — Пустозеров — Лямкин. По защитникам вопросов нет, а вот из нападающих явно выпадают легионеры. И здесь встает вопрос из первого пункта текста. Если Петан и О’Делл не добавят, то «Ак Барсу», вероятно, стоит поискать других игроков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стабильность

После игры с «Витязем» (1:2 ОТ) Анвар Гатиятулин признался, что главной проблемой команды является нестабильная игра. Казанцы могут выдать «матч жизни», а следом с треском проиграть менее сильному сопернику. Такое повторилось и в концовке «регулярки», когда после разгрома «Трактора» (6:2) «барсы» провалились с аутсайдером Запада.

— Мы изначально давали ребятам систему, которая подразумевает много игры в атаке, создавать моменты. В сезоне у нас было много хороших матчей, где-то не хватает стабильности. Мы не отходим от своей системы, стараемся ее выполнять. Возможно, иногда не хватает физического состояния и движения, от этого случаются малорезультативные матчи, — сказал Гатиятулин после поражения от «Витязя».

Между тем отсутствие стабильности проявляется у «Ак Барса» на протяжении всего сезона. Команда просто не способна выдавать две топовые игры подряд. Разгромили «Салават» — едва не уступили «Барысу», в «сухую» обыграли «Трактор» — проиграли «Северстали», устроили феерию с московским «Динамо» — без шансов отдали матч Минску, переиграли СКА и «влетели» с ЦСКА. И этот ряд можно продолжать еще долго, перечисленное — это всего лишь осенняя часть чемпионата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С января у команды началась чуть иная болезнь, которая ярко проявилась после Матча звезд. До звездного уикенда «Ак Барс» провел фантастический отрезок, где подопечных Гатиятулина начали причислять к главным фаворитам Кубка Гагарина. Но сохранить настрой у игроков не получилось, эмоциональный фон команды оказался нарушен, а результаты посыпались. Примечательно, что про отсутствие стабильности вспомнил и экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов.

— Я как бывший игрок «Ак Барса», конечно же, буду поддерживать ребят. Но есть небольшие опасения: как‑то присутствует дисбаланс в игре. То пару матчей проведут хорошо, то в нескольких матчах случается провальчик. Но будем исходить из позитивных тенденций, — заявил Зарипов «Матч ТВ».

Дмитрий Печенкин

Причина здесь явно кроется в психологии. Мастерства у отдельно взятых игроков «Ак Барса» хватает, но им как будто просто скучно выкладываться на полную силу в каждой игре. В плей-офф с таким подходом играть не получится. И если «Ак Барс» начнет выдавать на постоянной основе матчи уровня, как против «Трактора» или СКА, то шансов на итоговую победу будет во сто крат больше.



Вратари

К вратарям «Ак Барса» на протяжении всего сезона были вопросы. Регулярный чемпионат Амир Мифтахов и Тимур Билялов провели откровенно слабо. Точнее, сыграли они на среднем уровне, но в Казани от своих голкиперов ожидают гораздо более надежной игры. Главной претензией было то, что Мифтахов и Билялов не спасали команду в важных отрезках матчей. В результате «Ак Барс» терял много ненужных очков, хотя одно время даже ходил в числе самых малопропускающих команд «регулярки».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вероятно, вратарям мешала неопределенность тренерского штаба относительно первого номера команды. Изначально в сезон таковым входил Билялов, но после нескольких неуверенных матчей пальма первенства перешла к Мифтахову. Статистически Амир здорово шел по сезону, однако после Матча звезд голкипер захандрил. В итоге концовка чемпионата осталась за Биляловым. Очевидно, что если не произойдет ничего экстраординарного, то именно он начнет плей-офф.

Правда, на словах Гатиятулин пока не дает повода считать Билялова первым номером команды. Вероятно, тренер просто перестраховывается, не желая навредить тонкой душе своих вратарей.

— Мы смотрели его (Билялова, — прим. ред.) на длинном отрезке. Разговариваем и с Тимуром, и с Амиром, понимаем, что у нас два вратаря хорошего уровня. Сейчас отдали больше матчей в пользу Тимура, смотрим дальше, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прямо сейчас Билялов вернулся к своим прошлогодним показателям. В прошлом регулярном чемпионате «Ак Барс» был в тройке лучших по игре в обороне. Немаловажную роль в этом сыграл Билялов, который после такого даже получил рекордный контракт в межсезонье. «Кубковым вратарем» Тимур пока не стал, но нынешнему «Ак Барсу» нужно чуть больше уверенности от голкипера.



Гатиятулин

Фигура тренера всегда играет важную роль в плей-офф. Именно наставник определяет игру, настрой и психологию команды. Для Гатиятулина нынешний сезон является первым у руля «Ак Барса», но не дебютным в топ-клубах. В послужном списке специалиста имеется опыт разборок в поздних раундах Кубка Гагарина. Анвар Рафаилович находился в тренерском штабе СКА и «Трактора», которых можно причислить к топ-клубам КХЛ.

Но в хоккейной среде до сих пор остаются сомнения о способностях тренера. Готов ли Гатиятулин к большим титулам? Сказать никто не возьмется. В «Ак Барсе» всегда ждут максимальных результатов. Нынешний сезон не станет исключением.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вокруг тренера уже растут слухи о возможной отставке по итогам сезона. Второй подряд вылет в первом раунде плей-офф точно не устроит «Ак Барс». Хотя в прошлом розыгрыше турнира вылетал не Гатиятулин, спрос с тренера будет неменьший. И тут встает вопрос, справится ли нынешний тренерский штаб с возросшим давлением? Ответ будет дан совсем скоро. Но стоит понимать, что в случае провала и последующей отставки, Гатиятулин серьезно осложнит себе тренерскую карьеру.

Первые матчи плей-офф стартуют уже 26 и 27 марта. Окончательный календарь «Ак Барса» зависит от итоговой позиции в регулярном чемпионате. До конца «регулярки» команде осталось провести два выездных поединка. 20 марта в Астане казанцы сыграют с «Барысом», а 22 марта встретятся с «Сибирью» в Новосибирске.