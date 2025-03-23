Спрос на услуги репетиторов по итальянскому языку в Казани вырос почти на 60%

Средняя стоимость занятия длительностью в академический час составила от одной тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Самым популярным для изучения языком у жителей Казани стал итальянский. В феврале спрос на услуги репетиторов по этому предмету вырос на 59% по сравнению с январем, сообщают аналитики «Авито Услуг».

Средняя стоимость занятия по итальянскому длительностью в академический час составила от одной тысячи рублей.

Кроме того, в конце зимы горожане стали больше интересоваться японским языком. Спрос на услуги репетиторов по этому предмету за месяц вырос на 178%, академический час в среднем стоил от 900 рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уроки английского в феврале стали популярнее на 9%. Их стоимость начиналась от 800 рублей за академический час.



Напомним, за первое полугодие 2024 года в России спрос на специалистов со знанием китайского языка увеличился на 60% по сравнению с январем — июнем 2023-го. В среднем специалистам, знающим китайский, предлагали зарплату в размере 75,4 тыс. рублей в месяц.

Галия Гарифуллина