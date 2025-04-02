«Ревизор» окончательно разделил блогеров и журналистов

А еще учредил новую премию — «Книжные миры глазами блогеров»

Фото: Предоставлено Валерием Шабашовым

Вчера в Московском доме книги прошла пресс-конференция, на которой объявили старт XIV сезона конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2025». Кроме этого, оргкомитет конкурса рассказал о нововведениях. Главные из них — номинации для блогеров и журналистов все-таки разделили, учредили новую премию и анонсировали гид по книжным клубам.

Окончательная сепарация

Этот сезон конкурс профессионального мастерства «Ревизор» открыл с большим вниманием к блогерам. Практически все крупные изменения и инициативы связаны с ними. Номинация для блогеров появилась в 2017 году, годом ранее учредили номинацию для журналистов. В 2024 году их объединили. Но видимо, эксперимент не удался. В итоге блогеров и журналистов окончательно разъединили. Книжный критик и культурный редактор «Афиши Daily» Егор Михайлов считает, что такое разделение — это правильное решение. Сам он был победителем в номинации «Журналист года» в 2019 году от «Афиши Daily», а в 2022-м попал в короткий список номинации «Блогер года» как автор телеграм-канала «Литература и жизнь».

— Мне кажется, есть две причины, почему разделение блогеров и журналистов в этом конкурсе — это хорошо. Первая причина заключается в том, что работа у них разная. И дело не в том, что кто-то лучше или хуже, более влиятельный или менее. Они просто работают на разную аудиторию и в разных жанрах, у них разный темп работы и так далее. Более того, довольно часто блогеры и журналисты — это одни и те же люди. Но поскольку они занимаются разным делом или, по крайней мере, разными сторонами одного и того же дела, довольно благоразумно их разделять. Вторая причина очень простая. Мне кажется, если организаторы раздают не один приз с одним шорт-листом, а два приза с двумя шорт-листами, то они подсвечивают в два раза больше людей, которые делают свое дело хорошо, и получается в два раза больше пользы, рассказал Егор Михайлов «Реальному времени».

Книжный критик и культурный редактор «Афиши Daily» Егор Михайлов. Предоставлено Егором Михайловым

В прошлом году в объединенной номинации в длинном списке был только один журналист, остальные — блогеры. К сожалению, прирост новых книжных журналистов не идет теми же темпами, с какими появляются новые блогеры, которые пишут о литературе. Куратор номинации «Журналист года» и литературный обозреватель «Российской газеты» Анастасия Скорондаева надеется, что разделение номинаций будет стимулировать СМИ писать о литературе:

— Блогер обладает большей свободой — и это прекрасно. А журналист работает в стилистике того или иного СМИ. Блогерам сложнее завоевать свою аудиторию, ведь речь идет о репутации одного человека, но, если получится — охвату его блога позавидуют многие журналисты. Репутация журналиста подкрепляется и СМИ, где он работает. Но сегодня позиция журналиста слабее, так как многие СМИ отказываются от освещения культуры, а уж тем более — литературы: в погоне за рейтингами и кликами они переходят на новости о светской жизни. Поэтому журналисты, пишущие о книжной отрасли, сейчас как никогда нуждаются в поддержке. Надеюсь, конкурс «Ревизор» будет способствовать тому, чтобы журналисты больше внимания обращали на литературный процесс. Да, хайпануть, повысить рейтинг издания, не получится, а вот стать просветителем — познакомить своих читателей с прекрасным миром литературы — очень даже.

Кстати, требования к блогерам и журналистам примерно одинаковые. Разница лишь в площадках: у журналистов — это медиа, в котором они работают, у блогеров — социальные сети. И те и другие должны регулярно писать о книгах и литературном процессе в России. То есть ограничиться подборками книг к Новому году и крупным ярмаркам не получится. Анастасия Скорондаева также отметила, что публикации должны быть актуальны. Это не только рецензии на книги, но и обзорные статьи, а также материалы о текущих событиях. Этого же мнения придерживается Светлана Зорина, главный редактор журнала «Книжная индустрия» и президент Ассоциации книгораспространителей.

— Для нас важно, чтобы писали не только о книгах, но и о книжных событиях. Тем более в последние годы проходит невероятное количество как книжных веранд, маркетов, фестивалей, которые организовывают небольшие компании, так и федеральных мероприятий, — сказала Зорина.

Куратор номинации «Журналист года» и литературный обозреватель «Российской газеты» Анастасия Скорондаева. Предоставлено Анастасией Скорондаевой

Кроме этого, в публикациях журналистов и блогеров должна быть четко выраженная авторская позиция, их тексты должны цитировать другие СМИ или блогеры, а общий стаж в профессии или в ведении блога не должен быть меньше двух лет.

Контент — король!

Кураторы номинации «Блогер года» — литературный обозреватель, автор телеграм-канала «Заметки панк-редактора» Анастасия Шевченко и автор телеграм-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Основная цель номинации — повысить видимость книжных блогеров и «подсветить» тех, кто делает качественный контент. Качество — тот критерий, который важен обоим кураторам номинации. Шевченко также отметила важность авторской позиции в текстах.

— Блогеры тоже бывают разные: кто-то пишет блестящие рецензии, кто-то — практически отзывы на маркетплейсе (и те и другие имеют право генерировать то, что считают нужным, в этом, в числе прочего, отличие блогеров от журналистов, которые кратким отзывом или видео распаковки не могут ограничиться в силу причин), кто-то в основном собирает подборки, кто-то больше снимает визуальный контент, кто-то репостит и/или пересказывает чужие новости. Выходит, эти критерии (качество текстов и авторская позиция — прим. ред.) — попытка выделить тех самых участников литпроцесса, пишущих на уровне обозревателей из СМИ и критиков, — сказала «Реальному времени» Анастасия Шевченко.

Она также отметила, что многие блогеры живут в регионах, где проходит много различных фестивалей и книжных активностей. И эта номинация, по мнению Анастасии, даст дополнительный стимул блогерам для освещения этих событий. Кроме этого, блогер — это своеобразный хаб между издательством и читателями. «Блогеры несут информацию, никто не просит их говорить только положительно», — сказала Шевченко.

Литературный обозреватель, автор телеграм-канала «Заметки панк-редактора» Анастасия Шевченко. Роман Шеломенцев / Предоставлено Анастасией Шевченко

Валерий Шабашов добавил, что блогеры сейчас — это «полноценные участники литературного процесса, к которым издатели относятся как к партнерам». Но периодически (не в индустрии, а скорее в обывательской среде) блогеры сталкиваются с пренебрежением. К примеру, Анастасия Шевченко «ощущает это постоянно», хотя она далеко не только блогер.

— Пренебрежительное отношение к книжным блогерам перекочевало от блогерства как вида деятельности. Но литературные блогеры долго этому статусу сопротивлялись. Плотина была прорвана, когда в Телеграм перекочевали лайфстайл-блогеры, у которых зачастую эстетика перевешивает содержательный аспект. И начались бесконечные гивы, конкурсы, розыгрыши и т. д., — прокомментировал Валерий Шабашов.

Шевченко считает, что блогерам, которые делают ставку на содержательную часть, как раз не хватает видимости: «И они (мы) немного в тени тех, кто ведет блог профессионально — с маркетинговыми интенциями в том числе, что умеренно порицается в просвещенной индустрии, потому что нередко маркетинга больше, чем литературного анализа и суждения вкуса». Но еще есть категория авторов, которые занимаются блогингом за деньги. «Возможно, кто-то пишет рецензии за деньги, но мы здесь не для таких блогеров», — добавила Анастасия.

Новая «плюшка» для блогеров

«Рядом с «Ревизором» родилось отдельное направление, созданное специально для блогеров — премия «Книжные миры глазами блогеров» в рамках программы «Книжные миры». Ее цель — поддержать и дать толчок для развития книжным магазинам по всей стране. Программа рассчитана на четыре сезона, к которым книжные магазины будут делать интересные выкладки и акции. Мы хотим привлечь к этой программе блогеров, чтобы они в ней участвовали и рассказывали о ее мероприятиях», — объяснила учреждение новой премии Светлана Зорина.

Писательница, председатель жюри премии «Книжные миры глазами блогеров» Ольга Коле и главный редактор журнала «Книжная индустрия» и президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина. предоставлено Анастасией Шевченко

Связка книжные магазины — блогеры неслучайна. Часто проблема с популяризацией чтения очень проста — о проходящих мероприятиях никто не знает. «Книжные блогеры — это участники книжного рынка, который диктуют тренды и задают новые тенденции. Вклад, который вносят блогеры в мероприятия, невозможно замолчать, уменьшить и недооценить», — сказала председатель жюри премии и писательница Ольга Коле. По ее словам, когда к освещению мероприятий подключают блогеров, тогда посещаемость зашкаливает.

В премии «Книжные миры глазами блогеров» будет две номинации. Первая — «Самое активно освещений мероприятий в книжных магазинах». Здесь будут учитывать количество публикаций, охваты и оригинальность подачи. Вторая номинация — «Лучшее мероприятие, проведенное блогером». Это могут быть лекции от блогера, книжные клубы или любая другая книжная активность, для которой нужно помещение. Организаторы премии здесь выступают в роли посредника между блогерами и книжными магазинами по всей России, где можно провести мероприятие. В этой номинации критерии оценки чуть сложнее: жюри будет учитывать формат мероприятия, вовлеченность аудитории и количество участников.

В каждой номинации будет три призовых места. Победитель получит 75 тыс. рублей, за второе место дадут 50 тыс. рублей, за третье — публикация материалов блогера в журнале «Книжная индустрия» и на сайте Ассоциации книгораспространителей.

Светлана Зорина. предоставлено Анастасией Шевченко

Это не первая премия, где награждают блогеров. Похожие номинации есть у «Ясной Поляны» и «Большой книги». Но Анастасия Шевченко считает, что их не нужно сравнивать: «Разные задачи, разные критерии, разные категории соревнующихся хотя бы потому, что в «Ясной Поляне» участвуют критики из Школы им. В. Я. Курбатова, «Литблог» направлен на повышение видимости современной русскоязычной прозы, а «Книжные миры» появились под эгидой Ассоциации книгораспространителей. Это все — разные ветки метрополитена, но пассажиры могут быть одни и те же — кто запретит?”. Валерий Шабашов отметил, что у «нового конкурса интереснее механика, она может вовлечь участников».

Книжные клубы пошли по стране

С 2022 года в России начался бум книжных клубов. Пока их никто не считал, но тенденция заметна всем вовлеченным. Книжные клубы проводят онлайн и офлайн, дружеские и корпоративные, от издательств и блогеров, по художественной литературе и нон-фикшн. «Уже появились модификации книжных клубов, в которых сочетается обсуждение книг с другими активностями. Делать вид, что книжные клубы неважны, нельзя, потому что они двигают волну интереса к книгам. Роль таких книжных сообществ очень важна, поскольку весь книжный бизнес — это в первую очередь люди», — сказала директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова. Она же выступила инициатором создания гида по книжным клубам.

К гиду по книжным клубам пришли не сразу. Сначала хотели сделать рейтинг, но эта идея показалась некорректной, потому что книжные клубы бывают абсолютно разные и довольно специфические. «Этим гидом мы хотим показать, какие сейчас есть книжные клубы, на кого они нацелены, в каких форматах проходят. То есть мы хотим сделать своеобразный список, который поможет сориентироваться как читателям, так и издателям. Последние смогут предложить свои книги для обсуждения и пригласить авторов издательства», — добавила Антонова.

Журналисты и блогеры в Москвоском доме книги. предоставлено Анастасией Шевченко

Если для премии «Книжные миры глазами блогеров» и для участия в конкурсе «Ревизор» есть конкретные сроки подачи заявок, то попасть в гид можно в любое время. Он будет постоянно обновляться. «Конечная наша цель — создать сообщество книжных клубов, чтобы мы могли общаться, предлагать свои идеи и мероприятия издателям и книжным магазинам. В рамках гида по книжному клубу мы хотим быть полезны всем участникам. Мне кажется, это в целом будет важная инициатива для всего книжного сообщества», — заключила Светлана Зорина.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».