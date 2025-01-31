Рынок новых грузовиков в Татарстане сократился на 16% в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2024 года рынок новых грузовиков в Татарстане составил 6,24 тыс., сократившись на 16%. На республику пришлось 4,9% от общероссийского рынка.

Востребованность отечественных марок выросла: они заняли 66% рынка (4,09 тысячи) против 55% (4,12 тысячи) в 2023-м. Наибольшей популярностью пользовался КАМАЗ: было продано 3,78 тыс. единиц (-2%). Его рыночная доля при этом выросла до 60,6% против 51,7% годом ранее.

Что касается иномарок, спрос на них снизился с 45% (3,32 тыс.) рынка до 34% (2,15 тыс.). Чаще всего жители республики выбирали Sitrak.

Подробнее о том, как развивался российский рынок грузовиков в 2024-м и каков прогноз на наступишвий год, — в материале «Реального времени».