Исследование: в России вырос спрос на сотрудников с высшим образованием

Фото: Мария Зверева

Число вакансий для соискателей с высшим образованием в России по итогам 2024 года выросло на 19%. Предложений о работе для кандидатов со средним специальным стало больше на 9%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».



Как выяснили аналитики, наличие высшего образования стали чаще требовать от консультантов (+164%), техников (+106%) и менеджеров по персоналу (+94%). Самой высокооплачиваемой вакансией для выпускников вуза стала вакансия стоматолога: ему предалагают 214,7 тыс. рублей в месяц.

Что касается предложений о работе для специалистов со средним специальным образованием, наибольшая динамика была зафиксирована среди штукатуров (+232%), штамповщиков (+179%) и монолитчиков (+169%). На наибольший доход могут рассчитывать бурильщики: средняя предлагаемая им зарплата составила 160,8 тыс. рублей.

Напомним, средние зарплатные предложения для соискателей в сельском и лесном хозяйстве в России выросли на 30% за 2024 год и составили более 73 тыс. рублей. В числе профессий с наибольшим ростом вакансий лидерство заняла специальность овощевода: с января по ноябрь 2024 года количество вакансий увеличилось на 275%.

Галия Гарифуллина