Вины вратаря нет, но семь пропущенных есть: за счет чего «Ак Барс» уничтожил «Автомобилиста»

Заварухин недооценил команду Гатиятулина и уехал из Татарстана с ничьей

«Ак Барс» буквально уничтожил «Автомобилиста» в четвертом матче серии в Казани. Команда Анвара Гатиятулина разгромила соперника 7:2 и сравняла счет в противостоянии с уральцами. Как «Ак Барс» воспользовался ошибками тренерского штаба гостей и чего не хватает «барсам», чтобы быть лучшими в лиге, читайте в материале «Реального времени».

Неудачная смена вратаря



Игра в концовке третьего матча в Казани убедила тренерский штаб «Ак Барса» оставить состав без изменений и на следующую игру. По всей видимости, поражение в овертайме казанцы посчитали случайностью.

Чего не скажешь про «Автомобилиста». Уральцы вели в серии 2:1, но все равно сделали пару перестановок. Две из них стали роковыми уже в стартовые 10 минут. В частности, вместо Евгения Аликина в воротах появился Владимир Галкин, для которого матч стал дебютным в текущем плей-офф. А в первом звене в атаке тренеры «Автомобилиста» выставили Андрея Обидина, пропустившего до этого две игры.

«Холодный» вратарь не разобрался с броском Степана Фальковского уже на первой минуте встречи. Кирилл Семенов выиграл вбрасывание, а белорусский защитник «Ак Барса» мощным выстрелом с синей линии открыл счет — 1:0. Спустя пару смен Обидин неожиданно отпасовал назад на Александра Барабанова. Форвард «барсов» не отказался от подарка и вбил шайбу в сетку ворот Галкина — 2:0.

После столь ошеломляющего начала «Автомобилист» взбодрился и провел несколько атак, но отличились снова хозяева. Отскок после дальнего выстрела Артема Галимова забрал Илья Сафонов, который в стиле Коннора Макдэвида красиво разобрался с Галкиным — 3:0. Стартовые 10 минут казанцы закрыли сумасшедшей круговертью четвертого звена. Никита Дыняк отпасовал на Семена Кошелева, тот вернул партнеру, чей последующий бросок сделал счет 4:0.

«Автомобилист» брал тайм-аут после третьей шайбы, но разве можно сбить такой настрой только лишь 30-секундной паузой? На практике выяснили — нет. В итоге при 0:4 тренеры гостей признали ошибку с вратарем и вывели в ворота Аликина.

Чемпионский характер?

Расхлябанность «Ак Барса» во втором периоде чуть было не привела к большим проблемам. Но настрой сбился не просто так. Первые 6 минут периода затянулись почти на полчаса. Вначале судьи долго смотрели возможное нарушение со стороны Дмитрия Яшкина — не удалили. Затем арбитры устроили видеопросмотр гола уральцев — засчитали. В таких условиях сохранить игровой ритм было практически невозможно.

В итоге «Автомобилист» едва не воспользовался ситуацией. Засчитанная странная шайба Анатолия Голышева — полбеды. В середине периода гости забили вновь. Митчелл Миллер и Фальковский умудрились на пятачке проиграть борьбу Александру Шарову, который сократил отставание в счете до двух голов — 4:2. Победа медленно начинала уплывать, уральцы невероятно воспряли духом.

В следующей своей смене Фальковский обрезался в своей зоне, но форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев не реализовал выход один в ноль. После сэйва Билялова «Ак Барс» побежал в контратаку. Семенов и Петан разыграли такую замечательную комбинацию, что канадец завершал атаку броском в пустые ворота — 5:2.

Тут же хозяева заработали большинство, которое оказалось реализовано. Миллер пасом нашел Барабанова, в одно касание отправившего шайбу в сетку — 6:2. «Ак Барс» выдержал удар и с честью вышел из непростой ситуации. Казанцы включились в игру в самый необходимый момент, сдержав натиск соперника. Это было похоже на чемпионский характер.

Полный разгром

В третьем периоде «Автомобилист» вернул в ворота Галкина. Возможно на фарт, возможно для того, чтобы второй вратарь команды не терял уверенность в своих силах. Как бы там ни было, перед «Ак Барсом» стояла задача снова размочить вратаря, что важно в сериях на выбывание.

Несмотря на счет «Автомобилист» не терял надежду отыграться. На площадке установилась обоюдоострая борьба, где каждая из команд имела шансы забить. Вот Семенов бросил после входа в зону — шайба чиркнула в штангу. В ответ Бывальцев тоже «бахнул» в крестовину ворот «Ак Барса».

За семь минут до конца матча «Автомобилист» и вовсе сменил вратаря на шестого полевого игрока. На столь безумный шаг Николай Заварухин пошел при двух удалениях «Ак Барса» подряд, но реализовать большинство уральцы не смогли. Да и к тому же потом Семен Кизимов отправился в штрафной бокс аж на четыре минуты за удар в лицо Дыняку.

Гости свои моменты не использовали, как и хозяева, которые растранжирили шансы увеличить счет при численном преимуществе. Впрочем, сразу после выхода пятого полевого в составе соперника «Ак Барс» забил. Алексей Марченко бросил издали, а Галимов подправил шайбу в ворота — 7:2. Полный разгром «Автомобилиста»!

Победа стала для «Ак Барса» первой домашней в плей-офф за два сезона. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «барсы» проиграли оба матча в Казани. Таким образом, «Ак Барс» победил дома в играх на выбывание впервые с апреля 2023 года, когда команда дошла до финала турнира.

«В плей-офф нет случайных команд»

Впрочем, победа не дает болельщикам возможность успокоиться. По сезону «Ак Барсу» явно не хватало стабильности. Команда постоянно чередовала крутые победы с нелепыми поражениями. Одно очевидно — если подопечные Гатиятулина в форме, то равных им в лиге практически нет. Игра в давление, высокий прессинг приносили плоды — соперник частенько даже не мог выйти из зоны.

А тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после матча признал, что «Ак Барс» провел свою лучшую игру в этой серии. Кажется, в тренерском штабе уральцев недооценили команду Анвара Гатиятулина.

— С пробуксовкой начали матч, сумасшедшую игру показал «Ак Барс». Не хватило фокуса при пропущенных голах. Парни показали мужской хоккей, не уступали. Отдаем должное сопернику, «Ак Барс» провел лучшую игру в этой серии. Вратарь? Его вины в пропущенных голах нет, — заявил Заварухин.

Гатиятулин также отдал должное сопернику, назвав серию с «Автомобилистом» противостоянием равных команд. Тренер считает, что на этот раз «Ак Барс» всего лишь реализовал свои моменты и ничего сверх того.



— Я говорил, что в этой серии играют два равных соперника. Сегодня у нашей команды было больше хороших отрезков, была хорошая реализация, от этого и забитые голы. В плей-офф нет случайных команд, все команды достойны победы, и сложно предсказать исходы в любой паре. Наша серия идет так же напряженно. Для настроя не нужно находить дополнительных слов, ребята все профессионалы, понимают, что идет плей-офф. На каждый матч настрой предельный, все выходят побеждать, но не всё получается, — резюмировал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)

Голы:

1:0 Фальковский (Семенов, 01:02)

2:0 Барабанов (05:51)

3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский, 09:10)

4:0 Дыняк (Кошелев, 10:56)

4:1 Голышев (Меркли, 24:20)

4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский, 30:32)

5:2 Петан (Семенов, 32:55)

6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин, 35:59, 5х4)

7:2 Галимов (Марченко, Барабанов, 55:19)

Следующий матч команды проведут 3 апреля в Екатеринбурге в 17:00 по московскому времени. Шестая игра состоится 5 апреля также в Казани.