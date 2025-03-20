Идрис Гатин: «Теплая зима может отрицательно повлиять на урожай»

В Россельхознадзоре предупреждают аграриев о рисках распространения вредителей и вирусов из-за погоды

Фото: Михаил Захаров

«Год сложный, теплая погода способствует быстрому размножению вредителей и вирусов» предупреждает аграриев замдиректора филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» в РТ Идрис Гатин. В подведомственной организации Россельхознадзора опасаются, что климатические условия этой весной и летом могут помешать собрать высокий урожай зерновых в республике, а также не исключают повторения засухи 2010 года. Подробнее о том, как подготовиться к неблагоприятному воздействию среды и снизить риски, эксперт рассказал в интервью «Реальному времени».

«Главное — проверенные семена»

— Идрис Мударисович, скоро стартуют весенние полевые работы. К чему стоит подготовиться аграриям с учетом погодных условий?

— Самое главное в подготовке к посевной — проверенные семена. В этом направлении мы работаем совместно: Управление Россельхознадзора по РТ и подведомственное предприятие — филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» в РТ.

Год своеобразный, довольно-таки сложный: как говорится, и зима не как зима, и холодов не было. Даже старожилы таких зим не помнят, наверное, лет 50-60. Малоснежная-то — ладно, а вот тёплая погода способствует быстрому размножению вредителей, а также микробов и вирусов. Мы прекрасно понимаем, что это, к сожалению, может отрицательно повлиять на будущий урожай. Ведь республика ежегодно собирает свыше 4 млн тонн зерновых.



Эта проблема может затронуть практически все хозяйствующие субъекты: и крупные агрохолдинги, и КФХ. У нас хорошо развиты фермерские хозяйства, которые имеют малые объёмы площадей зерновых, зернобобовых, в том числе и кормовых культур. И потом мы же производим сельхозпродукцию не только для себя и своих нужд, но и на экспорт, например, много зерна уходит в Китай.

«Зима малоснежная-то — ладно, а вот тёплая погода способствует быстрому размножению вредителей, а также микробов и вирусов». Реальное время / realnoevremya.ru

Поэтому очень важно проверять посевной материал. По итогам 2024 года наш филиал провёл бесплатный государственный мониторинг по всей пшенице твёрдых и мягких сортов.



Эта работа проводится для того, чтобы определить качество и безопасность зерна, к какому классу оно относится. К пшенице 3, 4 или 5 класса? Мониторинг показал, что мы обеспечим и себя продовольственной пшеницей на 100%, и на продажу останется.

С кормовыми сортами тоже все хорошо и это важно, потому что Татарстан в первой пятерке регионов России по развитию животноводства. Мы даже в лидерах по производству молока и мяса. Ни для кого не секрет, начиная с осени прошлого года, в ряде регионов страны начался ажиотаж, потому что они не обеспечивали себя молоком и молочной продукцией, в частности, сливочным маслом, что привело к его повсеместному удорожанию. Многие даже нам звонили: почему, мол, оно дорожает. Был период, когда яйца резко взлетели в цене, если помните. Так что наличие кормововой базы для скота и птицы играет не последнюю роль в продовольственной безопасности.

Задача по успешному проведению предстоящей посевной кампании не может рассматриваться локально. Подготовка к посевной связана с вопросами контроля за качеством семенного материала, экономической эффективности применения минеральных удобрений, исследования побочных продуктов животноводства, проверки объектов и зерновой продукции на соответствие требованиям ГОСТов и Технических Регламентов.

«Мы даже в лидерах по производству молока и мяса». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Перед нами и всеми аграриями стоят амбициозные задачи, которые связаны не только с улучшением плодородия почв, повышением урожайности культур и увеличением продуктивности животных, но и с расширением возможностей переработки производимой продукции, обеззараживания складов, наращиванием объёмов экспорта и т.д.

Выдано 40 предостережений за непроверенные семена

— Что показал проведенный мониторинг?

— По имеющимся данным на текущиий момент, с 1 января по 7 марта 2025 года Управлением Россельхознадзора по РТ было проконтролировано более 7 тысяч тонн семян сельскохозяйственных культур, предназначенных для проведения ярового сева (проверены семена ярового ячменя, яровой пшеницы, ярового овса, гороха, кукурузы различных сортов, картофеля, подсолнечника, гороха посевного).

Выдано 40 предостережений хозяйствующим субъектам, у которых в наличии имелись непроверенные семена сельскохозяйственных культур. Об усилении контроля говорит тот факт, что в 2024 году за аналогичный период было выдано 27 предостережений в области семеноводства сельскохозяйственных культур.

Поэтому следует напомнить собственникам семян сельскохозяйственных растений о необходимости соблюдения требований ст. 13 Федерального закона №454 от 30 декабря 2021 года «О семеноводстве», согласно которой в семенах, предназначенных для производства и воспроизводства сельскохозяйственных растений, должны определяться показатели сортовых и посевных качеств, а также наличие генно-инженерно-модифицированных организмов, и проводиться проверка семян на эти показатели с удостоверением соответствующими документами в установленном порядке.

Выдано 40 предостережений хозсубъектам, у которых имелись непроверенные семена. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Наш филиал является подведомственным Учреждением Россельхознадзора. Выполняет единую государственную политику в области обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. Область аккредитации испытательной лаборатории в Татарстане охватывает 542 методики в таких областях, как качество и безопасность зерна, круп, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, побочными продуктами животноводства.

В 12 районах недостаток семян, в 17 — проверены не полностью



— Кто сегодня помогает в работе Центру?

— Свою деятельность филиал осуществляет в сотрудничестве с представителями Центра органического сельского хозяйства и экологически чистой продукции Академии наук РТ, основным направлением деятельности которого в последние годы является проведение научных исследований, способствующих технологическому развитию и производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции, решению проблем деградации почв, развитию органического земледелия и животноводства. А также Ассоциацией «Элитные семена Татарстана», снискавшую репутацию надежного партнера не только для семеноводческих хозяйств и селекционеров республики, но и далеко за ее пределами другими структурами и организациями.

Ассоциация располагает более 15 тыс. т семенного материала (39 сортов). При этом потребность в качественных семенах большая — 283,7 тыс. т (123%). Эта задача актуальна для сельскохозяйственных предприятий, работающиих в 22 районах республики. Недостаток семян отмечен в 12 районах (28%). Не в полном объеме семена проверены на текущий момент в 17 районах. Несортовые семена засыпаны в большом количестве в 18 районах. (13 районов — от 8 до 21%, 5 районов — 36, 42, 43, 73 и 100%). Поэтому сейчас рекомендовано при завозе семян из-за пределов РТ осуществлять плановые мероприятия, например, контролировать их на наличие карантинных объектов и т.д.

Недостаток семян в 12 районах. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаровсообщал ранее, что перед республикой стоит цель «значительно усилить экспортную направленность нашейдеятельности». По указу Президента России необходимо добиться полуторакратного роста экспорта продукции агропромышленного комплекса к уровню 2021 года. Сегодня в этом направлении в республике работает 258 компаний, которые поставляют свою продукцию в 56 стран мира.

Так, за предыдущий год объем исследованной продукции в ЦОК АПК превысил 3,9 млн тонн, проведено 250 тысяч лабораторных исследований, а заявителям было выдано более 9,9 тысяч протоколов испытаний.

«Расширили аккредитацию по требованиям КНР, стран Африки и других государств»



— Сколько зерна Татарстан отправляет в Китай?

— В прошлом году в Китай ушло порядка 350 тысяч тонн, конкретно из Татарстана — 12 тысяч тонн зерна. Но у КНР очень жесткие требования на соответствие государственным стандартам по остаточному содержанию пестицидов. Исходя из этого, в прошлом году в конце августа мы расширили аккредитацию, и не только по требованию китайской стороны, но и стран Африки, других государств.

В результате испытательная лаборатория расширила область аккредитации на 134 методики (176 показателей) в области карантина растений, а также проведения экспертизы побочных продуктов животноводства (2 методики, 10 показателей). Наши сотрудники прошли соответствующее обучение, на сегодня все они высококвалифицированные специалисты.

Испытательная лаборатория расширила аккредитацию на 174 методики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, было приобретено новое оборудование для оценки качества продукции АПК. По своим технологическим характеристикам, уровню сервисного обслуживания и методического обеспечения оно соответствует национальным стандартам РФ. К примеру, только один прибор — высокоэффективный жидкостной хроматограф — стоит 60 млн рублей. В результате Центр показал положительную динамику по ключевым показателям в сравнении с 2023 годом.

Жизнь идёт вперёд, и мы не должны отставать, обязаны осваивать современные методики, и не только по остаточному содержанию пестицидов, но и по карантину растений. Нам буквально в начале ноября передали соответствующие полномочия: ввоз, обеспечение семенами, в том числе сортовыми семенами. Через наши лаборатории проходит практически все 100% ввозимых семян из-за пределов республики — в любом объёме, любой сорт, любой вид зерна или зерновой культуры, будь то овес, пшеница или другие сорта, соя или кукуруза. Хотя кукуруза у нас и не выращивается, ее гибрид завозят к нам из Краснодарского края и Ростовской области для откорма животных, в первую очередь для поголовья крупного рогатого скота. Для того, чтобы республика могла сохранять лидерство в производстве молока и мяса, кукурузу нужно включать в рацион коров.



«Хочу предупредить предпринимателей АПК — от этого зависит ваш урожай»

В ходе мониторинга обнаружили, что семена у некоторых хозяйствующих субъектов не прошли проверку на сортовые качества, сорность, карантинные объекты, может даже на генномодифицированные источники, поэтому мы активизировались, усилили контроль, несмотря на мораторий. Но мы проверяем через федеральные государственные информационные системы, например, ФГИС «Зерно». Проверяем по просьбе или обращению, когда к нам поступают жалобы, но без участия контактирующего лица, то есть проводим только документальные проверки. Бывают же и перекупщики, они предлагают семена на Авито или маркетплейсах. В таких случаях нужно помнить, что вы покупаете кота в мешке. Такие семена не проверены на всхожесть, засоренность и тем более на безопасность.

«Проверяем поставки через федеральные государственные информационные системы, например, ФГИС «Зерно». Реальное время / realnoevremya.ru

Поэтому хочу предупредить предпринимателей, работающих в АПК, от этого зависит ваш урожай. Ещё раз повторяюсь, с непроверенными семенами вы можете занести карантинных вредителей, сорняки, в том числе, которые у нас отсутствуют, но могут быстро распространиться.

— Кому вы вынесли эти предостережения, поставщикам, агрофирма?

— И тем, и другим, допустим, если агрофирма приобрела непроверенный семенной материал, без документов — сортовых качественных удостоверений. В таких документах все описано: засорённость, средняя урожайность, производитель и так далее. Есть Федеральный закон №454 от 30 декабря 2021 года «О семеноводстве», в нем статья 13, которая обязывает любого хозсубъекта, не важно какую площадь земли он засевает, провести проверку семенного материала на качество.

Да, пока мы направляем только предостережения. Но если фермер или сельхозпредприятие неоднократно нарушили закон, мы обращаемся в прокуратуру. В прошлом году направили материалы по 15 злостным нарушителям, но, к сожалению, только по одному случаю нам согласовали внеплановую проверку. Сейчас, слава Богу, в том числе благодаря СМИ, контроль усилили, и я думаю, нам больше согласуют. Прокуроры имеют право по результатам проверок выносить штрафные санкции в отношении нарушителей, вплоть до приостановки деятельности на 90 суток. Штрафы для КФХ составляют от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

«Хочется предупредить наш бизнес, чтобы они избегали таких ситуаций»

Думаю, что в этом году будет больше внеплановых проверок, поскольку мы и предостережений направили больше.

«Хочу предупредить предпринимателей в АПК, от этого зависит ваш урожай». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— А с чем связан рост количества нарушителей в этом году? Люди стремятся сэкономить, покупая непроверенные семена?

- Во-первых, хотят подешевле купить, высокая инфляция, дороговизна качественной продукции сказывается. Во-вторых, могут быть новые хозсубъекты, которые ранее этой деятельностью не занимались. Много может быть факторов, как объективных, так и субъективных.

Конечно, это негативная тенденция, поэтому и хочется предупредить наш бизнес в сфере АПК, чтобы они избегали таких ситуаций. Иначе никакого урожая не будет! Зачем тратить большие деньги на ГСМ, запасные части для сельхозтехники, минеральные удобрения, средства защиты растений, на зарплату сотрудникам и так далее, и так далее? Кто-то на эти цели кредиты берет. Все это может быть зря, если семена были не проверены.



Есть и другая сторона вопроса — страхование. Бизнес страхует и урожай, и животных. При наступлении страхового случая предприниматель даже близко не подойдёт к возмещению и никто его поддержит. Потому что страховая компания все равно обратится в Россельхознадзор или наше учреждение, будет спрашивать: обращался ли конкретный фермер, проходил ли лабораторные исследования семян по качеству. Она затребует все документы, а мы скажем, извините, мол, но у нас такой хозсубъект не значится.

Есть и другая сторона вопроса — страхование. Бизнес страхует и урожай, и животных. Реальное время / realnoevremya.ru

Страховщики могут даже минуя нас обратиться в Россельхозцентр, который отвечает непосредственно за посевные качества. В каждом районе у них имеются представители, и они следят за поступлением семян, их сортовыми качествами, за посевами, правильно ли проводится посевная, все ли соответствует ГОСТам и техническим регламентам. Не зря говорят, что посеешь — то и пожнёшь.

В этом году к нам завезли трипсов (отряд мелких насекомых, вредителей товарных культур — прим. авт.). Предприятие не буду называть, это наш импортер, поставщик зелени и салатов из Набережных Челнов. В таких случаях мы сразу информируем и Управление Россельхознадзора, и наш центральный офис в Москве. И параллельно проводим обеззараживание, у нас есть бригада, специалисты, спецтранспорт. Если обеззараживание эффективно, этого достаточно, но если нет — всю продукцию приходится уничтожать.



«Аграриям следует подготовиться к жаркому лету»

— Вернёмся к теме климатических условий, как эта тёплая зима и по прогнозам жаркое лето могут сказаться на урожае?

— Из-за малого количества осадков, влаги в почве будет мало. Да, у нас есть опыт работы с оросительной системой, засуха была в 2010 году, не так давно, и она может повториться. Поэтому аграриям следует подготовиться, особенно тем, кто выращивает кормовые культуры — без кормов мы не можем, скотину кормить надо. И тем, кто занимается корнеплодами — это картофель, морковь, свёкла и другими овощами, потому что это тоже необходимо, республику обеспечивать — это вопросы продовольственной безопасности. Поэтому, надо отладить систему мелиорации и увеличить поливные площади.

Надо отладить систему мелиорации и увеличить посевные площади. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Во-вторых, важно посеять пораньше. Если на неделю раньше посеешь, неделей раньше и соберёшь, то есть нельзя упускать время. В-третьих, грамотно использовать средства защиты растений от вредителей, минеральные удобрения, чтобы посевы набрали больше силы. Раньше у нас повсеместно использовали внесение аммиачной воды непосредственно под корень. Она безвредная для растений и доступная.

В-четвёртых, есть сорта семян, которые наиболее адаптированы к жаркому климату. При посеве лучше использовать такие семена яровых культур, чтобы они были не прихотливы к влаге. Словом, необходим комплексный подход, чтобы лучше подготовиться к жаркому лету.

