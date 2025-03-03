Татарстан вошел в десятку регионов с самыми высокими зарплатными предложениями

Фото: Михаил Захаров

Татарстан занял десятую строчку в рейтинге регионов России с самыми высокими зарплатными предложениями. В республике кандидаты могли рассчитывать в среднем на 71,4 тыс. рублей в месяц, выяснили аналитики «Авито Работы», изучив данные платформы за зиму 2024–2025 года. Это на 10% больше, чем годом ранее.



Наибольшие суммы предлагали в Магаданской области — 108,5 тыс. рублей (+41% год к году). Также в пятерку лидеров вошли Чукотский АО (96,2 тыс. рублей; +1%), Сахалинская область (84,4 тыс. рублей; +21%), Москва (81,1 тыс. рублей; +14%) и Якутия (79,9 тыс. рублей; +13%).

Помимо этого, высокие зарплаты предлагали соискателям в Приморском крае (79,1 тыс. рублей; +16%), Ямало-Ненецком АО (78,9 тыс. рублей; +3%), Камчатском крае (77,5 тыс. рублей; +15%) и Санкт-Петербурге (73,4 тыс. рублей; +10%).

Напомним, по итогам 2024 года средняя зарплата на средних и крупных предприятиях Казани выросла на 21%. Она превысила 90 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина