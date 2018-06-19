«Не буду поддерживать этот вариант законопроекта, он вносит раздор в национальных республиках»
«И туган тел»: обязательное изучение неродных языков отменят, но создадут Фонд поддержки родных языков
Сегодня Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка. Из 377 участников голосования лишь трое нажали кнопку «против» и один воздержался. Корреспондент «Реального времени» в следила за обсуждением законопроекта в прямом эфире…
Урок не впрок: сплошные нарушения и пробелы
Представляя законопроект, депутат от «Единой России» Алена Аршинова постаралась предвосхитить его резкую критику со стороны защитников языков народов и государственных языков республик Российской Федерации и возможные конфликты при обсуждении с национальным подтекстом. Она процитировала высказывание президента России на прошлогоднем совете по межнациональным отношениям о том, что «нельзя заставлять человека изучать язык, который родным для него не является» и подчеркнула, что принятие поправок в закон «Об образовании» давно назрело, поскольку «прокуратурой были выявлены тысячи нарушений» как раз такого рода. И заметив, что сознательно, чтобы не разжигать конфликт, не упоминает республики, где эти нарушения происходили, перечислила все, что имело место в Татарстане, а именно снижение объемов преподавания русского языка, навязывание обязательного тестирования по неродному для учеников «родному» языку и штрафы, выписанные родителям за отказ тратить время на посещение уроков родного языка, на которых как раз язык-то и не изучался.
— Мы лишь восполняем пробел в законодательстве, закрепляя изучение [в школе] родных языков на добровольной основе, на основании заявления родителей, — заявила Аршинова.
Она уточнила, что кроме откровенных нарушений прав учеников и их родителей, при изучении проблемы авторы законопроекта «вскрыли большой пласт проблем»: в национальных республиках есть обязательное преподавание языков народов РФ, но «нет концепции преподавания, нет методик преподавания и нет в полной мере готовых педагогов». И, получается, между делом умудрилась вполне понятно ответить на вопрос, который долгое время безответно задавали нетатароязычные родители татарстанских школьников — почему их дети, старательно изучая «родной» неродной язык с детсада в объемах куда больших, чем русский, к окончанию курса так и не могут ни изъясняться на нем, ни его понимать.…
А в примирение Алена Аршинова, слегка запинаясь, прочитала по бумажке фразу на молдавском языке, который сама изучала в школе, по ее заверению, добровольно, по письменному заявлению ее родителей, поскольку это был язык ее одноклассников и друзей. Как бы давая понять, что лучше по-дружески насчет поправок в закон договориться.
Родной — не факультативный и родной — русский
Содокладчик Аршиновой — председатель думского Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов начал продвижение законопроекта, который, по мнению некоторых представителей национальных республик, грозит полным забвением родных языков с намека, что не худо бы для начала разобраться, какие из них надо спасать и как это делать:
— Никто не знает, на скольких языках говорят в Российской Федерации. Тут прозвучала цифра 277. По переписи было 177. 58 языков изучаются [в школах] как предметы. Но только пять языков имеют лицензированные учебники и 13 — лицензированные учебные программы.…
Никонов сообщил, что вызвавший бурные споры законопроект будет очень серьезно переработан ко второму чтению, и уже сейчас его авторы проделали большую работу, дабы исключить всякую возможность низведения родного языка до уровня факультатива:
— Родные языки будут в обязательной части [школьной программы]. И одним из них будет русский. Выбор языка обучения и родного языка как предмета останется за родителями.
Одновременно с принятием поправок в закон «Об образовании» авторы законопроекта предлагают создать фонд поддержки изучения родных языков из числа языков народов РФ. Этому фонду отводится серьезная роль: с его помощью предполагается обеспечить разработку всего того, чего пока нет — концепций и методик преподавания родных языков, подготовку и лицензирование программ и учебников.…
Вопросы докладчикам пожелала задать «чертова дюжина» депутатов. И большинство из тринадцати записавшихся были озабочены той самой проблемой, которую бурно обсуждали в Госсовете РТ 24 мая — перед тем, как решительно высказаться против принятия поправок в российский закон «Об образовании».
За и против
Депутат Марат Бариев подметил в законопроекте опечатку насчет «преподавания на добровольной основе» и поинтересовался: это как? Оказалось, неудачную формулировку уже решено исправить на «изучение на добровольной основе».
— Прокомментируйте свое высказывание о том, что изучение родных языков велось в ущерб изучению русского, — наступал на Алену Аршинову депутат от КПРФ Резван Курбанов. — А изучение иностранных языков ущерба русскому не наносит?..
Единоросс Магомед Селимханов потребовал раскрыть карты — озвучить статистику по регионам, где преподавание родного языка велось с нарушениями:
— У нас в Чечне ни одного нарушения не выявлено!
Статистику огласили — в «передовиках» по нарушениям оказались Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия и Якутия. Причем выяснилось, что в РТ учителя «родного» татарского имели еще и финансовые преференции — получали 15-процентную надбавку к зарплате.
Тогда Селимханов потребовал узаконить 10-балльную надбавку к «портфолио» выпускников за изучение родного языка. Но тут его охладил Никонов:
— Федеральным законодательством портфолио не определяется, это решает каждый вуз.…
— Текст законопроекта, о котором вы говорите, резко отличается от ранее предложенного для первого чтения. Нельзя ли первый текст как-то аккуратно отодвинуть и подготовить новый? — пошел в атаку с другой стороны другой единоросс — Заур Геккиев.
— Процедура принятия поправок в закон этого не предполагает, — охладил его Никонов и заверил, что если депутаты быстро проголосуют за поправки, то и замена формулировок в тексте законопроекта быстро произойдет.
— Есть ли риск падения интереса к изучению родного языка, и как его минимизировать? — поинтересовался их партийный соратник Ильдар Бикбаев.
Однозначно в пользу законопроекта высказался депутат от ЛДПР Александр Шерин, который напомнил, что он обращался в прокуратуру в защиту детей военнослужащих, которые мотаются вслед за отцами по всей стране и повсюду вынуждены изучать то и дело меняющиеся «родные» языки.
А справедливоросс Шеин попросил уточнить, не перейдут ли теперь национальные языки в раздел обязательных к изучению всеми государственных языков республик. Вячеслав Никонов гарантировал, что этого не случится:
— Выбор госязыка тоже возможен, в республиках обычно два государственных языка, и один из них — русский.
— Принятие законопроекта в данном варианте создаст угрозу многонациональности РФ, — попытался обострить диалог о законопроекте Юшаа Газгиреев.
— Я вас очень хорошо понимаю, но должна быть создана возможность развития для всех, — потушил разгорающийся огонь Никонов.
— Не буду поддерживать этот вариант законопроекта, так как он вносит раздор в национальных республиках, — включился депутат от КПРФ Валентин Шурчаков.
— Я сам не в восторге, — заметил Никонов. — Как вам голосовать — это ваш личный выбор.
Проголосовали за то, что «насильно мил не будешь»
Из последующих выступлений стало ясно, что сойтись во мнениях депутатам трудно. Федот Тумусов из «Справедливой России, к примеру, помянул и Всевышнего с Вавилонской башней, и отца народов Сталина, а свел все к тому, что «многие поняли этот законопроект как объявление войны изучению госязыков» республик.
Олег Шеин предложил все-таки сделать изучение госязыков обязательным к обучению, но в четко очерченных рамках — ради интеллектуального развития школьников. Однако ему решительно возразил Борис Чернышов из ЛДПР, заметив:
— Мы уже не раз сталкивались с перегибами в расширении кругозора. Но дети чувствуют себя некомфортно. Дети должны получать качественное образование. Мы хотели бы внести ясность и дать возможность выбора. И это вопрос защиты прав тех, кто хочет изучать русский язык в качестве родного. Поэтому фракция ЛДПР поддержит этот законопроект.
— «Справедливая Россия тоже поддержит». — откликнулся Олег Николаев.
— Каждый переживает за свой язык, — тяжко вздохнул депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов. — Президент говорит, что надо обеспечить право выбора, а не о том, чтобы убрать [языки] из расписания. Восторга нет от этого законопроекта. Услышьте меня, мои избиратели! У нас другого выхода, кроме как поддержать его, нет. Программы по родному языку появятся. У нас есть уникальный шанс, и я вас прошу [давайте] без политизации!
— Я родился на Алтае, вырос в Казахстане, — подвел логическую черту под дебатами ЛДПРовец Сергей Иванов. — Там проблема родного языка не стояла, знали казахи свой язык. Насильно мил не будешь, а некоторые субъекты РФ решили: коль ты здесь живешь — изволь знать наш язык.…
— Совсем скоро учебный год, и нам нужно двигаться вперед, — напомнил «едросс» Евгений Ревенко. — Законопроект отвечает запросам общества и расширяет пространство свободы. В некоторых регионах он подвергся страстной критике. Не всегда деликатной. Но нельзя ставить право выбора под сомнение!
…Судя по результатам голосования, большинство депутатов оказались с ним согласны.
Борьба за неродной «родной»
Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, «вырос» из поручения Путина, данного летом 2017 года в Йошкар-Оле. Тогда прозвучали слова, которые устроили революцию в татарстанских школах. Речь шла о том, что недопустимо заставлять человека изучать язык, который родным для него не является и снижать объемы преподавания русского языка. Каким именно регионам было адресовано послание Путин не уточнил. Экс-министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов категорически отрицал, что — республике, комментируя выступление: «У нас никаких нарушений нет». В своей правоте Фаттахов был уверен до последнего, иначе бы школьные программы привели в соответствие до начала учебного года, а не экстренно, в осенние каникулы, когда начали поджимать сроки отчета о выполнении путинских поручений. Прокуратура в итоге нашла тысячи нарушений во всех школах от уменьшения часов на изучение русского языка и нарушения прав на добровольное изучение родных языков до навязывания итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и на средний балл аттестата (справедливости ради отметим, что тестирование, которое в народе прозвали «ЕГЭ про татарскому» не было обязательным).
Что получилось в итоге? Если раньше «родным» языком для детей всех национальностей был только татарский, то сейчас школьники могут выбирать. Самый популярный вариант — это татарский и русский. В Казани кроме этого выбирают иврит, а в районах Татарстана — чувашский, марийский, удмуртский, башкирский. Количество уроков русского языка довели до федерального норматива. Изменения не коснулись татарских гимназий, там татарский язык изучается в прежнем объеме.
Но этот компромисс не устроил ни защитников добровольности изучения татарского, ни противников. Первые утверждают, что поручение Путина не выполнили, так как предмет «родной язык» обязателен для изучения, и детей, не посещающих эти уроки, ставят на учет в инспекции ПДН, а на их родителей составляют протоколы и налагают штрафы. При этом на уроках «родного русского языка» изучается все, что угодно, кроме русского языка — от частушек до истории Татарстана.
А у сторонников обязательного изучения татарского — своя правда. Они считают, что законопроект снижает статус родного языка и противоречит Конституции России. Наилучшим решением они видят «разбить» татарский язык на два предмета — государственный и родной. И чтобы первый изучался бы всеми обязательно независимо от национальности, а второй — по выбору.
Языковой кризис в Татарстане не прошел без потерь. За настойчивость в деле сохранения обязательности изучения татарского языка поплатился должностью министр образования Татарстана Энгель Фаттахов, теперь он возглавляет Актанышский район республики, а новым министром стал однокурсник Фаттахова, выпускник сельхозинститута Рафис Бурганов. На 80 процентов сменился и руководящий состав министерства…
Впрочем, Фаттахова вряд ли можно назвать единственным виновником «языкового взрыва». Недовольство объемами и методикой преподавания татарского языка в школах набирало силу задолго до вступления Фаттахова в должность. Митинги в защиту русского языка и поток «жалобных» писем в Москву берут начало в 1990-х годах, когда татарский сделали в РТ обязательным для изучения, а потом стали увеличивать в учебном расписании количество часов татарского и уменьшать — русского. После школьной «революции» 2017-го половина учителей татарского языка, которых в республике было в два раза больше, чем учителей русского, осталась не у дел. Но ни один педагог, за исключением пенсионеров, не был уволен. Учителя татарского отправились на переобучение и в новом учебном году готовятся работать в начальных классах и преподавать другие предметы.
Однако у сторонников обязательного преподавания татарского в школах осталась надежда вернуть татарский в число обязательных предметов. Госсовет РТ не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков, сочтя его не соответствующим требованиям российской Конституции, других федеральных законов и не согласующимся с правовой позицией Конституционного суда РФ по вопросу преподавания и изучения госязыков республик. А 24 мая председатель Госсовета РТ Фарит Мухаметшин подписал соответствующее постановление, в котором об этом говорится, и оно было направлено в Госдуму РФ.…
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