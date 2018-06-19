«Не буду поддерживать этот вариант законопроекта, он вносит раздор в национальных республиках»

«И туган тел»: обязательное изучение неродных языков отменят, но создадут Фонд поддержки родных языков

Сегодня Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка. Из 377 участников голосования лишь трое нажали кнопку «против» и один воздержался. Корреспондент «Реального времени» в следила за обсуждением законопроекта в прямом эфире…

Урок не впрок: сплошные нарушения и пробелы



Представляя законопроект, депутат от «Единой России» Алена Аршинова постаралась предвосхитить его резкую критику со стороны защитников языков народов и государственных языков республик Российской Федерации и возможные конфликты при обсуждении с национальным подтекстом. Она процитировала высказывание президента России на прошлогоднем совете по межнациональным отношениям о том, что «нельзя заставлять человека изучать язык, который родным для него не является» и подчеркнула, что принятие поправок в закон «Об образовании» давно назрело, поскольку «прокуратурой были выявлены тысячи нарушений» как раз такого рода. И заметив, что сознательно, чтобы не разжигать конфликт, не упоминает республики, где эти нарушения происходили, перечислила все, что имело место в Татарстане, а именно снижение объемов преподавания русского языка, навязывание обязательного тестирования по неродному для учеников «родному» языку и штрафы, выписанные родителям за отказ тратить время на посещение уроков родного языка, на которых как раз язык-то и не изучался.

— Мы лишь восполняем пробел в законодательстве, закрепляя изучение [в школе] родных языков на добровольной основе, на основании заявления родителей, — заявила Аршинова.

Она уточнила, что кроме откровенных нарушений прав учеников и их родителей, при изучении проблемы авторы законопроекта «вскрыли большой пласт проблем»: в национальных республиках есть обязательное преподавание языков народов РФ, но «нет концепции преподавания, нет методик преподавания и нет в полной мере готовых педагогов». И, получается, между делом умудрилась вполне понятно ответить на вопрос, который долгое время безответно задавали нетатароязычные родители татарстанских школьников — почему их дети, старательно изучая «родной» неродной язык с детсада в объемах куда больших, чем русский, к окончанию курса так и не могут ни изъясняться на нем, ни его понимать.…

«Мы лишь восполняем пробел в законодательстве, закрепляя изучение [в школе] родных языков на добровольной основе, на основании заявления родителей», — заявила Аршинова. Фото er.ru

А в примирение Алена Аршинова, слегка запинаясь, прочитала по бумажке фразу на молдавском языке, который сама изучала в школе, по ее заверению, добровольно, по письменному заявлению ее родителей, поскольку это был язык ее одноклассников и друзей. Как бы давая понять, что лучше по-дружески насчет поправок в закон договориться.

Родной — не факультативный и родной — русский

Содокладчик Аршиновой — председатель думского Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов начал продвижение законопроекта, который, по мнению некоторых представителей национальных республик, грозит полным забвением родных языков с намека, что не худо бы для начала разобраться, какие из них надо спасать и как это делать:

— Никто не знает, на скольких языках говорят в Российской Федерации. Тут прозвучала цифра 277. По переписи было 177. 58 языков изучаются [в школах] как предметы. Но только пять языков имеют лицензированные учебники и 13 — лицензированные учебные программы.…

Никонов сообщил, что вызвавший бурные споры законопроект будет очень серьезно переработан ко второму чтению, и уже сейчас его авторы проделали большую работу, дабы исключить всякую возможность низведения родного языка до уровня факультатива:

— Родные языки будут в обязательной части [школьной программы]. И одним из них будет русский. Выбор языка обучения и родного языка как предмета останется за родителями.

Никонов сообщил, что вызвавший бурные споры законопроект будет очень серьезно переработан ко второму чтению. Фото duma.gov.ru

Одновременно с принятием поправок в закон «Об образовании» авторы законопроекта предлагают создать фонд поддержки изучения родных языков из числа языков народов РФ. Этому фонду отводится серьезная роль: с его помощью предполагается обеспечить разработку всего того, чего пока нет — концепций и методик преподавания родных языков, подготовку и лицензирование программ и учебников.…

Вопросы докладчикам пожелала задать «чертова дюжина» депутатов. И большинство из тринадцати записавшихся были озабочены той самой проблемой, которую бурно обсуждали в Госсовете РТ 24 мая — перед тем, как решительно высказаться против принятия поправок в российский закон «Об образовании».

За и против

Депутат Марат Бариев подметил в законопроекте опечатку насчет «преподавания на добровольной основе» и поинтересовался: это как? Оказалось, неудачную формулировку уже решено исправить на «изучение на добровольной основе».

— Прокомментируйте свое высказывание о том, что изучение родных языков велось в ущерб изучению русского, — наступал на Алену Аршинову депутат от КПРФ Резван Курбанов. — А изучение иностранных языков ущерба русскому не наносит?..

Единоросс Магомед Селимханов потребовал раскрыть карты — озвучить статистику по регионам, где преподавание родного языка велось с нарушениями:

— У нас в Чечне ни одного нарушения не выявлено!

Статистику огласили — в «передовиках» по нарушениям оказались Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия и Якутия. Причем выяснилось, что в РТ учителя «родного» татарского имели еще и финансовые преференции — получали 15-процентную надбавку к зарплате.

Тогда Селимханов потребовал узаконить 10-балльную надбавку к «портфолио» выпускников за изучение родного языка. Но тут его охладил Никонов:

— Федеральным законодательством портфолио не определяется, это решает каждый вуз.…

«Прокомментируйте свое высказывание о том, что изучение родных языков велось в ущерб изучению русского, — наступал на Алену Аршинову депутат от КПРФ Резван Курбанов. — А изучение иностранных языков ущерба русскому не наносит?..» Фото midag.ru

— Текст законопроекта, о котором вы говорите, резко отличается от ранее предложенного для первого чтения. Нельзя ли первый текст как-то аккуратно отодвинуть и подготовить новый? — пошел в атаку с другой стороны другой единоросс — Заур Геккиев.

— Процедура принятия поправок в закон этого не предполагает, — охладил его Никонов и заверил, что если депутаты быстро проголосуют за поправки, то и замена формулировок в тексте законопроекта быстро произойдет.

— Есть ли риск падения интереса к изучению родного языка, и как его минимизировать? — поинтересовался их партийный соратник Ильдар Бикбаев.

Однозначно в пользу законопроекта высказался депутат от ЛДПР Александр Шерин, который напомнил, что он обращался в прокуратуру в защиту детей военнослужащих, которые мотаются вслед за отцами по всей стране и повсюду вынуждены изучать то и дело меняющиеся «родные» языки.

А справедливоросс Шеин попросил уточнить, не перейдут ли теперь национальные языки в раздел обязательных к изучению всеми государственных языков республик. Вячеслав Никонов гарантировал, что этого не случится:

— Выбор госязыка тоже возможен, в республиках обычно два государственных языка, и один из них — русский.

— Принятие законопроекта в данном варианте создаст угрозу многонациональности РФ, — попытался обострить диалог о законопроекте Юшаа Газгиреев.

— Я вас очень хорошо понимаю, но должна быть создана возможность развития для всех, — потушил разгорающийся огонь Никонов.

— Не буду поддерживать этот вариант законопроекта, так как он вносит раздор в национальных республиках, — включился депутат от КПРФ Валентин Шурчаков.

— Я сам не в восторге, — заметил Никонов. — Как вам голосовать — это ваш личный выбор.

«Каждый переживает за свой язык», — тяжко вздохнул депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов. Фото gossov.tatarstan.ru

Проголосовали за то, что «насильно мил не будешь»



Из последующих выступлений стало ясно, что сойтись во мнениях депутатам трудно. Федот Тумусов из «Справедливой России, к примеру, помянул и Всевышнего с Вавилонской башней, и отца народов Сталина, а свел все к тому, что «многие поняли этот законопроект как объявление войны изучению госязыков» республик.

Олег Шеин предложил все-таки сделать изучение госязыков обязательным к обучению, но в четко очерченных рамках — ради интеллектуального развития школьников. Однако ему решительно возразил Борис Чернышов из ЛДПР, заметив:

— Мы уже не раз сталкивались с перегибами в расширении кругозора. Но дети чувствуют себя некомфортно. Дети должны получать качественное образование. Мы хотели бы внести ясность и дать возможность выбора. И это вопрос защиты прав тех, кто хочет изучать русский язык в качестве родного. Поэтому фракция ЛДПР поддержит этот законопроект.

— «Справедливая Россия тоже поддержит». — откликнулся Олег Николаев.

— Каждый переживает за свой язык, — тяжко вздохнул депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов. — Президент говорит, что надо обеспечить право выбора, а не о том, чтобы убрать [языки] из расписания. Восторга нет от этого законопроекта. Услышьте меня, мои избиратели! У нас другого выхода, кроме как поддержать его, нет. Программы по родному языку появятся. У нас есть уникальный шанс, и я вас прошу [давайте] без политизации!

— Я родился на Алтае, вырос в Казахстане, — подвел логическую черту под дебатами ЛДПРовец Сергей Иванов. — Там проблема родного языка не стояла, знали казахи свой язык. Насильно мил не будешь, а некоторые субъекты РФ решили: коль ты здесь живешь — изволь знать наш язык.…

— Совсем скоро учебный год, и нам нужно двигаться вперед, — напомнил «едросс» Евгений Ревенко. — Законопроект отвечает запросам общества и расширяет пространство свободы. В некоторых регионах он подвергся страстной критике. Не всегда деликатной. Но нельзя ставить право выбора под сомнение!

…Судя по результатам голосования, большинство депутатов оказались с ним согласны.

Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, «вырос» из поручения Путина, данного летом 2017 года в Йошкар-Оле. Фото kremlin.ru

Борьба за неродной «родной»

Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, «вырос» из поручения Путина, данного летом 2017 года в Йошкар-Оле. Тогда прозвучали слова, которые устроили революцию в татарстанских школах. Речь шла о том, что недопустимо заставлять человека изучать язык, который родным для него не является и снижать объемы преподавания русского языка. Каким именно регионам было адресовано послание Путин не уточнил. Экс-министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов категорически отрицал, что — республике, комментируя выступление: «У нас никаких нарушений нет». В своей правоте Фаттахов был уверен до последнего, иначе бы школьные программы привели в соответствие до начала учебного года, а не экстренно, в осенние каникулы, когда начали поджимать сроки отчета о выполнении путинских поручений. Прокуратура в итоге нашла тысячи нарушений во всех школах от уменьшения часов на изучение русского языка и нарушения прав на добровольное изучение родных языков до навязывания итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и на средний балл аттестата (справедливости ради отметим, что тестирование, которое в народе прозвали «ЕГЭ про татарскому» не было обязательным).



Что получилось в итоге? Если раньше «родным» языком для детей всех национальностей был только татарский, то сейчас школьники могут выбирать. Самый популярный вариант — это татарский и русский. В Казани кроме этого выбирают иврит, а в районах Татарстана — чувашский, марийский, удмуртский, башкирский. Количество уроков русского языка довели до федерального норматива. Изменения не коснулись татарских гимназий, там татарский язык изучается в прежнем объеме.

Но этот компромисс не устроил ни защитников добровольности изучения татарского, ни противников. Первые утверждают, что поручение Путина не выполнили, так как предмет «родной язык» обязателен для изучения, и детей, не посещающих эти уроки, ставят на учет в инспекции ПДН, а на их родителей составляют протоколы и налагают штрафы. При этом на уроках «родного русского языка» изучается все, что угодно, кроме русского языка — от частушек до истории Татарстана.

А у сторонников обязательного изучения татарского — своя правда. Они считают, что законопроект снижает статус родного языка и противоречит Конституции России. Наилучшим решением они видят «разбить» татарский язык на два предмета — государственный и родной. И чтобы первый изучался бы всеми обязательно независимо от национальности, а второй — по выбору.

За настойчивость в деле сохранения обязательности изучения татарского языка поплатился должностью министр образования Татарстана Энгель Фаттахов. Фото Максима Платонова



Языковой кризис в Татарстане не прошел без потерь. За настойчивость в деле сохранения обязательности изучения татарского языка поплатился должностью министр образования Татарстана Энгель Фаттахов, теперь он возглавляет Актанышский район республики, а новым министром стал однокурсник Фаттахова, выпускник сельхозинститута Рафис Бурганов. На 80 процентов сменился и руководящий состав министерства…

Впрочем, Фаттахова вряд ли можно назвать единственным виновником «языкового взрыва». Недовольство объемами и методикой преподавания татарского языка в школах набирало силу задолго до вступления Фаттахова в должность. Митинги в защиту русского языка и поток «жалобных» писем в Москву берут начало в 1990-х годах, когда татарский сделали в РТ обязательным для изучения, а потом стали увеличивать в учебном расписании количество часов татарского и уменьшать — русского. После школьной «революции» 2017-го половина учителей татарского языка, которых в республике было в два раза больше, чем учителей русского, осталась не у дел. Но ни один педагог, за исключением пенсионеров, не был уволен. Учителя татарского отправились на переобучение и в новом учебном году готовятся работать в начальных классах и преподавать другие предметы.

Однако у сторонников обязательного преподавания татарского в школах осталась надежда вернуть татарский в число обязательных предметов. Госсовет РТ не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков, сочтя его не соответствующим требованиям российской Конституции, других федеральных законов и не согласующимся с правовой позицией Конституционного суда РФ по вопросу преподавания и изучения госязыков республик. А 24 мая председатель Госсовета РТ Фарит Мухаметшин подписал соответствующее постановление, в котором об этом говорится, и оно было направлено в Госдуму РФ.…