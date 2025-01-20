Цены на жилье выросли в 69 из 70 регионов страны, по данным ДОМ.РФ

В Казани цены на новостройки выросли за 10 месяцев до 237,2 тысяч рублей за «квадрат»

Фото: Максим Платонов

По итогам 2024 года цены на новостройки выросли в 69 из 70 регионов, по которым ведется расчет индекса цен ДОМ.РФ, говорится в опубликованного сегодня еженедельном дайджесте аналитического центра.

Сильнее всего новостройки подорожали в Свердловской (+15%) и Ленинградской (+13%) областях, а также в Ростовской области и Санкт-Петербурге (+12% в обоих), говорится в обзоре ДОМ.РФ. Причем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рост цен в новостройках продолжился и во II полугодии, в то время как в большинстве крупнейших регионов зафиксировано замедление темпа роста цен.

В Москве цены на строящееся жилье выросли на 8,5% за 2024 г., при этом во втором полугодии 2024 года цены практически не изменились. В пределах 10% цены выросли за год в Новосибирской области и Башкортостане, следует из обзора.

Татарстан в топ-10 регионов по динамике роста цен не попал. Но по данным сервиса мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro, стоимость 1 кв. м в Казани выросла на 20,6% — до 224 тысяч (за январь — октябрь 2024 года), а в Татарстане на 30,1% (до 134,3 тыс. руб.). Причем динамика роста продолжилась и в ноябре. «Цена «квадрата» в Казани, предварительно, повысилась на 2,3% (до 237,2 тыс. руб.), а по сравнению с ноябрем 2023 года — на 18,9%», — отметили эксперты.

В целом, рост цен на первичном рынке жилья в 2024 году замедлился до 9,2% — практически на уровне инфляции, говорится в дайджесте.

Луиза Игнатьева