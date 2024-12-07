Исследование: каждому второму казанцу одинаково нравится и дарить, и получать подарки

Каждый четвертый житель столицы Татарстана — 22% — больше любит радовать близких

Фото: Реальное время

Половине жителей Казани — 53% — одинаково нравится и дарить, и получать подарки. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Каждый четвертый житель столицы Татарстана — 22% — больше любит дарить подарки. Еще 12% горожан предпочитают получать презенты, а 13% не по душе оба процесса. Респонденты, чей доход не менее 100 тыс. рублей, любят дарить подарки чаще обладателей более низкого дохода. И радовать других, и получать сюрпризы чаще всего предпочитают опрошенные с зарплатой до 50 тыс. рублей в месяц — 60%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Интересно, что казанцы, у которых есть дети, любят и дарить, и принимать подарки чаще бездетных. Кроме того, на вкусы участников исследования влияет возраст. Казанцам старше 35 лет больше нравится вручать презенты, чем молодежи (26—27% против 16%).



Напомним, подавляющее большинство горожан — 65% — рассчитывают на неожиданный подарок или удачу в лотерее в канун Нового года. Около 40% опрошенных считают себя настоящими везунчиками, особенно менеджеры и бухгалтеры.



Галия Гарифуллина