Почему в Казани стала возможна трагедия с наездом такси на 11 человек

Агрегаторы наказывают таксистов рублем за плохие отзывы клиентов, но не проверяют на алкоголь или наличие судимости

Фото: Реальное время

Обнародованные МВД по РТ подробности «карьеры» водителя такси Евгения Крусева, сбившего 10 марта 11 человек на автобусной остановке на улице Вишневского, свидетельствуют, что меры, которые принимаются для обеспечения безопасности перевозки пассажиров, явно недостаточны. О законах, которые не работают, проблемах, которые не решаются и цифрах, характеризующих уровень безопасности при перевозках такси — в материале «Реального времени».

«Никто и никогда не проверял меня на трезвость»

В МВД по РТ сообщили, что в ходе расследования ДТП на улице Вишневского установлен факт использования подозреваемым водителем такси, сбившим 11 человек на автобусной остановке «Улица Калинина», поддельной справки медицинского освидетельствования врача психиатра-нарколога. Это стало не только дополнительным штрихом к «портрету» Евгения Крусева, а, по сути, еще и веской характеристикой отношения агрегатора такси, который подключал такого водителя к сервису, к вопросам безопасности пассажиров.

В МВД по РТ сообщили, что в ходе расследования ДТП на улице Вишневского установлен факт использования подозреваемым водителем такси, сбившим 11 человек на автобусной остановке «Улица Калинина», поддельной справки медицинского освидетельствования врача психиатра-нарколога. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сегодня агрегатор может прислать клиенту машину, которой управляет человек в алкогольном или наркотическом опьянении, либо трезвый, но засыпающий на ходу водитель, который крутит баранку 12—14 часов подряд. Ведь водитель, которому доверяют жизнь и здоровье пассажиров такси, не проходит предрейсового медосмотра, не проверяется. А может приехать мигрант, которым в республике запретили водить такси — у агрегатора он может значиться «Олегом», а клиента попросит перевести деньги на карту «Равшану», каковым на самом деле этот житель постсоветского пространства и является.

«Агрегатор наказывает водителей буквально за все! Например, достаточно из 150 отзывов пассажиров получить пять отрицательных, чтобы они снизили рейтинг... При этом у водителя не спрашивают справку об отсутствии судимости, не интересуются, когда и за что его лишали прав и сквозь пальцы смотрят на подмену водителя». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Я работаю с агрегатором «Яндекс.Такси» несколько лет, — говорит автовладелец Виктор Александров. — Агрегатор наказывает водителей буквально за все! Например, достаточно из 150 отзывов пассажиров получить пять отрицательных, чтобы они снизили рейтинг и лишили возможности работать в тарифе «комфорт-плюс» или «бизнес». И человек теряет в деньгах, даже если ему поставили плохую оценку за требование пристегнуть ремень безопасности. Водителя не спрашивают о причинах плохого отзыва, а пассажир, даже если он сел пьяным, испачкал машину отходами жизнедеятельности и не заплатил, всегда прав. При этом у водителя не спрашивают справку об отсутствии судимости, не интересуются, когда и за что его лишали прав и сквозь пальцы смотрят на подмену водителя. У нас работает много мигрантов под видом местных, и никакой запрет им не страшен.

Александров рассказал, что никто и никогда не проверял его на трезвость, не требовал пройти предрейсовый медосмотр, не интересовался, сколько он проводит времени за рулем, не просил справку о судимости или о количестве и причинах совершенных им ДТП. А еще — что агрегатор берет за свои услуги такой процент, что зачастую, особенно на арендной машине, чтобы «отбить» аренду, бензин и услуги агрегатора, да еще заработать себе на жизнь, водителю приходится оставаться на линии по 12—14 часов. Ожидать безопасного вождения в таких условиях не приходится, признает сам таксист.

«Урожай» одного рейда

После трагедии на Вишневского в ОГИБДД УМВД России по Казани срочно провели рейд по выявлению таксистов, нарушающих запрет на работу мигрантов в этой сфере. Как сообщили там «Реальному времени», за один день выявили 12 нарушителей:

— Сотрудниками Госавтоинспекции составлено девять административных материалов по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (за управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена), части 1.1 статьи 12.5 ( за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении), части 2 статьи 12.5 (за управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением), части 1 статьи 12.7 (за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

За один день рейда по выявлению мигрантов, сотрудники ГАИ выявили 12 нарушителей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще 12 административных материалов были оформлены на тех же водителей по статьям 18.8 (за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), 18.10 (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации) и 18.17 (несоблюдение иностранным гражданином или лицом без гражданства установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности).

По всем этим статьям предусмотрена ответственность в виде штрафа — от 500 рублей до 15 тысяч, за исключением «мигрантских» статей, которыми предусматривается также и возможность выдворения нарушителей из России (но высылка не является обязательной).

«Это конкуренты законопослушных таксистов с нормальной аварийной историей»

«Реальное время» обратилось в пресс-службу «Яндекс.Go» с запросом о том, как агрегатор проверяет водителей перед заключением с ними договора — какие сведения запрашивает, проверяет ли наличие судимости, в частности по уголовным делам, связанным с нарушениями ПДД и с наркотиками. Проверяет ли историю водителя, в частности был ли он в прошлом лишен права управления автомобилем, и если да, то за что, учитывают ли при приеме на работу факты лишения прав за вождение в нетрезвом виде или после употребления наркотиков в прошлом. Также издание попросило сообщить, какие справки и документы водитель должен представить агрегатору, чтобы получать заказы, и как агрегатор обеспечивает контроль за прохождением водителем предрейсового медицинского осмотра. Ответы агрегатора будут опубликованы по получении.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу «Яндекс.Go» с запросом о том, как агрегатор проверяет водителей перед заключением с ними договора. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Много информации о водителях имеется в открытом доступе, и мы ее проверяем, — рассказал «Реальному времени» директор таксопарка «Блэк авто» Айрат Гатин. — Человек предоставляет нам водительское удостоверение. Чтобы получить информацию, когда и за что его лишали прав, достаточно ввести номер удостоверения в поиске на сайте Госавтоинспекции. Но если срок лишения истек, он сдал экзамены и получил права, отказать ему в приеме на работу мы не можем.

Гатин подчеркнул, что в таксопарках, где предоставляют машины в аренду, всегда интересуются «биографией» водителя, потому что заинтересованы в их сохранности. Отказ на законных основаниях получают те, кто лишен прав, и те, у кого водительское удостоверение не надлежащего образца, — мигранты, получившие права на родине.

— Сейчас такие к нам обращаются уже редко, — отметил он. — Как только закон о запрете на работу мигрантов в такси вступил в силу, большинство из них отсеялись автоматически. Но есть таксопарки, которые их подключают к заказам по поддельным документам, и они работают. Вот с этим как-то надо бороться. Мигранты создают конкуренцию добросовестным водителям, фактически забирают себе те заказы, которые получали бы законопослушные таксисты с российскими правами, с нормальной аварийной историей, на хорошей лицензионной машине. Мы от них тоже страдаем. Даже если мы их не берем, мы терпим убытки.

«Мигранты создают конкуренцию добросовестным водителям, фактически забирают себе те заказы, которые получали бы законопослушные таксисты». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бороться с этим, говорит Гатин, должны профильные ведомства, Минтранс — надо «охотиться» не только за такими таксистами, но и за таксопарками, которые дают им работу.

Он призвал и самих пассажиров такси бороться с незаконно работающими в системе водителями. Сделать это просто — если к вам на вызов под видом одного водителя приехал другой, надо углубиться в его карточку и найти, к какой компании он «привязан», а потом сообщить в Минтранс об этом ООО или ИП.

Предрейсовый медосмотр по видео

Об отсутствии контроля за состоянием водителей и машин, а также гражданством лиц, оказывающих этот вид услуг говорит и юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем:

— Я недавно узнал, что в некоторых таксопарках предрейсовый медосмотр уже проводится по видеосвязи (с 1 сентября 2024 года медицинские осмотры разрешено проводить с использованием телемедицинских технологий, — прим. ред.). Получается, если человек говорит нормально, язык у него не заплетается, значит, можно на линию. А если от него разит перегаром со вчерашнего — по видеосвязи не узнаешь. Сейчас готовят поправки в закон о такси — хотят вообще освободить от предрейсового медосмотра самозанятых таксистов. У агрегаторов такси и сегодня медосмотр вообще не предусмотрен. А человек может быть пьян, в состоянии похмелья, или с таким давлением, с которым за руль нельзя — и ему доверяют жизнь пассажиров.

Что касается запрета на работу в такси мигрантов, то он на деле не работает, говорит Копвиллем, потому что это запрет легко обходится: у агрегатора мигранты регистрируются под «местными именами», с поддельными документами.

В некоторых таксопарках предрейсовый медосмотр уже проводится по видеосвязи. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обеспечить соблюдение требований закона и безопасность не только пассажиров, а всех участников движения, по его мнению, можно только жестким контролем. А что касается мигрантов, то, по его мнению, необходимо отказываться от практики предоставления им права работать на основании патентов:

— Если конкретному работодателю нужны мигранты, то его следует обязать и принимать их на работу, и контролировать соблюдение ими законодательства. Тот, кто приглашает мигрантов, я считаю, должен оплачивать еще и что-то вроде страховки на случай высылки мигранта за пределы России, например, в размере стоимости авиабилета — чтобы депортация проходила не за счет налогоплательщиков. По моему мнению, надо также усложнить получение российского гражданства. В Швейцарии есть хороший пример — там, чтобы получить гражданство, надо прожить не менее 10 лет с постоянным видом на жительство, платить налоги и иметь хорошие рекомендации от соседей. Нам также надо исключить возможность повторного въезда в Россию нарушителей миграционного и уголовного законодательства — брать у мигрантов отпечатки пальцев. А то сегодня его выслали, а завтра он въезжает «чистый перед законом»: поменял одну букву в имени или фамилии в паспорте — и это уже другой человек.

Не все подвластно контролю

Комментируя ситуацию с безопасностью перевозок такси, в республиканском Минтрансе подчеркнули, что министерство осуществляет контрольную и надзорную деятельность в этой сфере в отношении соблюдения требований, установленных федеральным законом «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и законом РТ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси в Республике Татарстан». В частности, министерство осуществляет контроль за соблюдением требований, предъявляемых водителю легкового такси, перевозчику легковым такси, службе заказа легкового такси.

Минтранс осуществляет контроль за соблюдением требований, предъявляемых водителю легкового такси, перевозчику легковым такси, службе заказа легкового такси. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Для рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения перевозчика легковым такси на территории Республики Татарстан, к заявлению прилагается справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, в соответствии с которой министерством принимается решение о предоставлении разрешения, либо об отказе в его предоставлении, — сообщили в Минтрансе.

На вопрос, какие меры принимаются, чтобы пресечь подмену водителей такси, там ответили, что службами заказа периодически проводится фотоконтроль с целью подтверждения достоверности сведений о персональных данных водителя, наличии транспортного средства в реестре легкового такси и наличии разрешения перевозчика легковым такси.

— Случаи несанкционированного владения профилем водителя легкового такси в мобильном приложении службы заказа легкового такси, в настоящее время отследить дистанционно не представляется возможным, — добавили в министерстве.