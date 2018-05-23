В БашГУ после обысков уволены два проректора

Накануне в Башкирском госуниверситете было объявлено об увольнении проректоров Антона Шаронова и Юлая Янбаева. Сообщение появилось вскоре после обысков, прошедших в вузе.

Руководство БашГУ не продлило контракты с обоими проректорами, передает proufu.ru. При этом издание отмечает, что обыски правоохранители проводили как раз в подразделениях вуза, которые курировали Шаронов и Янбаев.

Напомним, что 23 апреля сотрудники ФСБ провели проверки в бухгалтерии БашГУ и кабинете Янбаева.

Второй раз силовики наведались в университет 18 мая. Следком изъял документы у проректора по социально-экономическому развитию Шаронова.