Исследование: Казань вошла в число городов с самими высокими ценами на квартиры в новостройках

Предложение квартир в новостройках Казани за 2024 год выросло на 64%

Фото: Максим Платонов

По итогам 2024 года Казань вошла в число городов с самими высокими ценами на квартиры в новостройках — в среднем квартира стоит 10,8 млн рублей. Также в топе Москва (21,3 млн рублей), Сочи (17,8 млн рублей) и Санкт-Петербург (11,1 млн рублей), говорится в исследовании «Авито Недвижимости».

Самые низкие цены зафиксировали в Ульяновске (4,9 млн рублей), Саратове (5,3 млн рублей) и Ижевске (5,2 млн рублей). В целом стоимость квадратного метра в новостройках России составила 167 110 рублей, а средняя цена квартиры — 8,5 млн рублей.

Предложение квартир в новостройках России в 2024-м, по сравнению с 2023-м, выросло на 30%. В Казани этот процент в два раза выше — 64%. Это связано с активностью застройщиков в регионах и выводом новых проектов на рынок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Прошлый год для рынка новостроек можно разделить на две части. До июня включительно спрос на жилье стимулировала массовая льготная ипотека, которая позволяла приобрести квартиру по ставке значительно ниже рыночной. Во второй половине года, на фоне завершения программы, мы увидели накопление предложения и охлаждение спроса — частично он перешел на рынки вторичной недвижимости и долгосрочной аренды. При этом цены на квартиры в новостройках существенно не изменились, — заявил Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

Напомним, в Казани в 2024 году было заключено более 9 тыс. сделок с новостройками, что на 13% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на общую тенденцию снижения объемов сделок в мегаполисах России, Казань продемонстрировала минимальное сокращение среди городов-миллионников на уровне 9%.