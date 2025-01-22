Новости экономики

13:10 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В России формируется рынок лизинга розничной недвижимости

12:30, 22.01.2025
В России формируется рынок лизинга розничной недвижимости
Фото: Артем Гафаров

В связи с ужесточением ипотечных программ в России формируется новый рынок — лизинга розничной недвижимости. Генеральный директор компании «Лизинг Трейд» Алексей Долгих заявил, что у этого направления есть будущее.

— Перспективность рынка лизинга розничной недвижимости достаточно высокая. В этом году закрутили гайки по ипотеке, и застройщики тоже будут искать другие способы стимуляции продаж квартир. Понятно, что этот продукт не для всех. Но за многими физиками стоят предприятия, — рассказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам эксперта, для малого и среднего бизнеса такого инструмента много лет не существовало. На данный момент на этом рынке активны порядка пяти региональных лизинговых компаний.

— По сути, это зарождающийся рынок. Это лизинг квартир, апартаментов, первых этажей зданий. Cредний чек сделки за прошлый год у нас составил 30 млн рублей. Это объекты недвижимости площадью 150–200 кв.м, — поделился Алексей Долгих.

Подробнее о том, останется ли лизинг нишевым продуктом или сможет стать альтернативой недоступной ипотеке, — в материале аналитической службы «Реального времени».

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ЭкономикаАналитика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть681.1
  • Нижнекамскнефтехим98.7
  • Казаньоргсинтез87.1
  • КАМАЗ126
  • Нижнекамскшина46.7
  • Таттелеком0.764