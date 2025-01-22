В России формируется рынок лизинга розничной недвижимости

Фото: Артем Гафаров

В связи с ужесточением ипотечных программ в России формируется новый рынок — лизинга розничной недвижимости. Генеральный директор компании «Лизинг Трейд» Алексей Долгих заявил, что у этого направления есть будущее.



— Перспективность рынка лизинга розничной недвижимости достаточно высокая. В этом году закрутили гайки по ипотеке, и застройщики тоже будут искать другие способы стимуляции продаж квартир. Понятно, что этот продукт не для всех. Но за многими физиками стоят предприятия, — рассказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам эксперта, для малого и среднего бизнеса такого инструмента много лет не существовало. На данный момент на этом рынке активны порядка пяти региональных лизинговых компаний.



— По сути, это зарождающийся рынок. Это лизинг квартир, апартаментов, первых этажей зданий. Cредний чек сделки за прошлый год у нас составил 30 млн рублей. Это объекты недвижимости площадью 150–200 кв.м, — поделился Алексей Долгих.

Подробнее о том, останется ли лизинг нишевым продуктом или сможет стать альтернативой недоступной ипотеке, — в материале аналитической службы «Реального времени».