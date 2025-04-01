Куда пропали «Дороги Татарии»: на автовокзале Казани скрыли историческую роспись

Краеведы заявили о закрашивании объекта, а собственники утверждают — росписи не было

Фото: предоставлено Вячеславом Кириллиным

Казанский краевед Вячеслав Кириллин заявил о пропаже знакового объекта на Центральном («Столичном») автовокзале Казани, где осенью прошлого года нашли настенную роспись советского периода «Дороги Татарии». Тогда директор «Столичного» и КПАТП-1 Анна Надырова предлагала сохранить находку: «Изображение красивое, я сказала — ребят, давайте оставим». Но сейчас она отрицает наличие каких-либо росписей. Законодательно решить вопрос трудно: произведение не под охраной, а существующий реестр монументального искусства — лишь первый шаг к закреплению нормативной базы. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

«Они хотели втихаря закрасить роспись, чтобы никто не узнал»

О пропаже произведения монументального искусства — настенной росписи советского периода на Центральном автовокзале Казани — сообщил автор телеграм-канала «Казанский краевед» Вячеслав Кириллин. В посте он рассказал, что изображение закрасили и заштукатурили.



В разговоре с «Реальным временем» краевед рассказал, что узнал об инциденте, когда лично пришел в фотостудию в субботу, 29 марта:

— Сотрудник мне рассказал, что роспись закрасили. Лично я тоже ее не видел. Арендатор и владелица отказываются от комментариев. Когда я пришел, сотрудник позвонил, видимо, владелице студии, и та по громкой связи открытым текстом сказала: «Пошли его на три буквы».

По словам собеседника издания, роспись была масштабной и охватывала не одну стену: в частности, она находилась над локацией «Лестница».

— Видимо, совладелица студии — Анастасия Герда — заблокировала меня, когда я написал комментарий в их телеграм-канале. Комментарий удалила. Как я понимаю, они хотели втихаря закрасить роспись, чтобы никто не знал, — поделился мнением Кириллин.

Краевед подал заявление в прокуратуру города с просьбой провести проверку.

«Никаких росписей там нет и не было никогда!»

Корреспондент «Реального времени» побывала на автовокзале, в фотостудии встретила владелица Динара Емлевская. Сначала общалась приветливо, приняв журналиста за клиента, но после расспросов о росписи отмахнулась. Пропускать в студию отказалась без согласования с начальством вокзала, а что касается настенного изображения — якобы вопрос давно закрыт, и комментировать ситуацию не будет.

— Здесь есть роспись? — спросила корреспондент.



— Вот здесь была, — ответила Емлевская, указав на белую стену.

Настенную роспись «Дороги Татарии» нашли осенью 2024 года, сейчас вместо нее белая стена. предоставлено Вячеславом Кириллиным

Издание также связалось с директором «Столичного» и КПАТП-1 Анной Надыровой. Та сначала наличие росписи вовсе отрицала:

— Я никаких комментариев не даю. Слухам тоже верить не стоит. Кто все это дело будоражит — я не знаю. Никаких росписей там нет и не было никогда! Если у вас есть информация, будто мы ее заштукатурили, пожалуйста, просите комментарии у тех людей, которые эту информацию распространяют. Нигде нет подтверждения, что какие-то росписи-не росписи… <...> У нас нет никаких документов, которые бы командовали нашими телодвижениями относительно наших стен — что на них, обои или росписи. <...> Кто вам дал подобную информацию, пусть они комментируют свою некомпетентность, почему распространяется информация про чужую собственность. Мы никакого отношения не имеем к каким-либо художественным ценностям. У нас нет ни одного документа.

Однако в октябре 2024 года, когда «Дороги Татарии» только обнаружили в ходе ремонта здания, Надырова сама заявляла о необходимости сохранить изображение: «Пришли уборщицы, говорят, Анна Леонидовна, там что-то интересное. Изображение красивое, я сказала — ребят, давайте оставим. Просто сейчас арендаторам — фотостудии — там нужны белые стены. Они все это сделали щадящим образом, не трогая изображение. В другой части мы обшивку не снимали, она в нормальном состоянии. Когда рисовали, непонятно».

Реестр есть, охраны — нет

Защитить изображение с помощью буквы закона пока сложно — произведение, как и все монументальное искусство, не находится под государственной охраной. Однако летом энтузиасты собрали первый реестр таких объектов — власти обратили на него внимание.



— 3 марта прошло совещание межведомственной комиссии по увековечиванию при вице-премьере РТ Лейле Фазлеевой. Ей был представлен реестр, в котором числится эта роспись. Она фигурирует в официальных документах. Но статуса охраны у нее нет, как и у всех произведений монументального искусства — работа по этому направлению ведется. В этом и «затык», что никто не может повлиять на собственника, — посетовал Кириллин.

О парадоксальной ситуации в этом случае заявила в разговоре с «Реальным временем» и помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова:



— Надо разбираться, ведь собственник не обременен юридически, здание не ОКН (объект культурного наследия — прим. ред.), и там нет предмета охраны. Конечно, хотелось бы больше ответственности от собственника. Ценность в самом факте создания ее народными художниками Татарстана на государственные деньги по специальному заказу. Выходит, прошло полвека и можно вот так стирать с лица земли? Мы решили закрепить реестр монументального искусства, но пока не успели поставить сохранившиеся работы под госохрану. Да и все их поставить не удастся, нужна экспертиза.

Кириллин уверен: роспись на казанском автовокзале является исключительной — работ ее автора Виктора Федорова осталось совсем немного:

— Эта роспись фигурировала в автобиографии Федорова от 2021 года и в Татарской энциклопедии. На мой взгляд, авторство стопроцентное. При этом родственники Федорова отказываются от авторства, они не хотят ассоциироваться с ней. Сначала они авторство подтвердили, но потом отказались. Странная ситуация.

Сохранность произведений монументального искусства — острая проблема

Между тем казанские активисты уже сталкивались с подобными проблемами. В июне 2024 года деятели культуры и искусства, краеведы, градозащитники, искусствоведы и архитекторы направили письмо раису республики Рустаму Минниханову с просьбой остановить строительные работы в КНИТУ, в ходе которых могли уничтожить сграффито «Химия» на корпусе «Д», творения Рустема Кильдибекова и Василя Маликова.

Между тем казанские активисты уже сталкивались с подобными проблемами. Ян Гордеев

Однако сохранить сграффито не удалось. Балтусова тогда заявляла, что в Управлении архитектуры исполкома Казани были уверены в сохранности работы. Подрядчик же считает, что речь шла о воссоздании произведения поверх изоляции.

— Фактически сграффито Кильдибекова как художественное произведение искусства оказалось уничтожено. Рисунок сверху будет профанацией, — говорила помощница раиса.

Инцидент, в свою очередь, послужил толчком к созданию реестра. Он появился в Татарстане в июле 2024 года. В феврале Олеся Балтусова рассказала «Реальному времени», что республиканские объекты декоративно-монументального искусства советского периода 1960—1980-х годов будут включать в реестр объектов культурного наследия. Рабочая группа по этому вопросу создана при Министерстве культуры РТ.