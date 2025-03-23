Исследование: в феврале продажи женских пиджаков и костюмов в Казани выросли на 21%

Фото: Динар Фатыхов

Казанцы готовятся к весне: в феврале продажи женских пиджаков и костюмов в городе увеличились на 21%, а мужских брюк — на 26%. К такому выводу пришли аналитики «Авито».

Что касается топов и футболок, их жительницы Казани в феврале стали покупать на 13% чаще. Наблюдается и рост продаж свадебных платьев (+9% к январю). В то же время наиболее популярной категорией у женщин стала верхняя одежда: на нее пришлось +15% от общего объема продаж.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мужчины в конце зимы стали чаще приобретать брюки (+26%), шорты (+25%), спортивные костюмы (+23%) и джинсы (+21%). Интересно, что наибольшую долю в структуре продаж заняли футболки — 67%. Второе место досталось верхней одежде (8% от общего объема).

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что повышение цен на одежду и обувь отечественных производителей заметили 35% россиян. 21% из них считают, что импортозамещенные товары стоят немного дороже.

Галия Гарифуллина