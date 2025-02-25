В прошлом году татарстанцы брали ипотеку в среднем на 26 лет

Фото: Максим Платонов

В прошлом году татарстанцы брали ипотеку в среднем на 26 лет. Об этом сообщили в Банке России.

Ипотечный портфель банков в республике за 2024 год вырос почти на 12%. Годом ранее он увеличился более чем на 39%. Обязательства татарстанцев по ипотечным жилищным кредитам на начало текущего года составили порядка 657 млрд рублей.

— Одной из причин замедления ипотечного кредитования стало завершение летом 2024 года программы льготной ипотеки, действие которой в предыдущие годы значительно повысило спрос на квартиры в новостройках. Теперь спрос на жилье и, как следствие, рост ипотечного рынка становятся более сбалансированными, — сообщил управляющий Отделением-Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин.

Напомним, по данным объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе 2025 года в Татарстане наблюдалось резкое снижение потребительского кредитования. Местные банки выдали более 70 тыс. кредитов на сумму около 14 млрд рублей. По сравнению с декабрем прошлого года количество кредитов уменьшилось на 17%.

Галия Гарифуллина