Татарстанские СНТ получили возможность сэкономить на межевании и налогах

У садоводов республики появилась возможность завершить долгий и дорогой процесс межевания земель общего пользования за счет программы комплексных кадастровых работ

Фото: Реальное время

Давнюю проблему садоводов решат начавшиеся в Татарстане комплексные кадастровые работы в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». За счет бюджетных средств удастся не только обеспечить полноту и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости, но и фактически завершить тянущееся годами межевание в СНТ — определить границы земель общего пользования. «Реальное время» рассказывает, как будут проходить работы, «утрясаться» неизбежные при межевании конфликты и какую выгоду от этого получат садоводы.

Косвенный результат государственных затрат

В Татарстане начались комплексные кадастровые работы (ККР) в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Их планируют провести в 55 кадастровых кварталах на территории Казани, а также Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Мамадышского, Пестречинского и Чистопольского районов республики. В результате выполнения ККР уточнят границы земельных участков, установят или уточнят местоположение зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, исправят реестровые ошибки и осуществят образование новых земельных участков.

Проводятся работы на средства бюджета. Заказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана, исполнитель пока определен для 36 кадастровых кварталов — это филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по РТ.

ККР будут выполняться и на территории садовых товариществ в границах Казани и перечисленных выше районов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

ККР будут выполняться и на территории садовых товариществ в границах Казани и перечисленных выше районов. И их косвенным результатом могут стать проекты межевания территорий в СНТ. Сегодня отсутствие четко установленных границ мешает СНТ получить господдержку на развитие, а собственникам участков — полноценно распоряжаться землей. Утверждение проектов межевания в прямом смысле станет для садоводов пропуском для участия в государственных программах.

За отсутствие межевания бьют рублем

Во многих татарстанских СНТ садоводы неоднократно собирали деньги на межевание, нанимали кадастровых инженеров, а межевание растягивалось на годы и осталось незавершенным. Сейчас эта проблема приобрела еще большую актуальность, поскольку в 2024 году выросла кадастровая стоимость земель общего пользования и, соответственно, выросли суммы налога. К примеру, в татарстанском СНТ «Весна» кадастровая стоимость «общественной» земли выросла в 512 раз, в СНТ «Тетеево» — в 435 раз, в СНТ «Свияга» — в 133,7 раза.

Выросли и суммы налога. И тот факт, что с 2020 года земля общего назначения в СНТ облагается земельным налогом по ставке не более 0,3% от ее кадастровой стоимости, брешь в кошельках садоводов не закрыл. А пока земли общего пользования не отмежеваны по всем правилам, СНТ платит налог за всю землю в его границах. Садовому товариществу «Волга», например, где ранее сумма налога составляла 15 тыс. рублей, по словам его председателя, руководителя Казанского отделения Союза садоводов РТ Сергея Евстратова, сейчас приходится отчислять в бюджет порядка 75 тыс. Таким образом, утверждение проекта межевания, которым земли общего пользования выделяются из всего массива земель СНТ, — это единственный способ законно сэкономить.

— СНТ зачастую годами не могут самостоятельно завершить межевание, и шанса решить проблему своими силами у них нет, — говорит Сергей Евстратов. — Достаточно, чтобы собственник какого-то участка отказался согласовать границы либо просто отсутствовал и не подписал протокол согласования, чтобы работа остановилась. Кроме того, чтобы провести кадастровые работы самостоятельно, надо потратить уйму денег. И потом все равно с диском, на котором будут результаты работы кадастрового инженера, председателю правления придется обращаться в Роскадастр. Поэтому самый оптимальный вариант — это когда кадастровые работы организует государство. И хорошо, что такая возможность сейчас появилась.

Он также заметил, что ККР помогут решить и другие застарелые проблемы — например, сужения проездов, когда в результате захвата общественных земель по аллеям не могут проехать пожарные машины. По завершении работ захватчикам придется вернуть свои заборы на законное место.

Информация для садоводов

На своей страничке в соцсети Союз садоводов Татарстана разместил информацию, полученную от Управления федеральной службы Росреестра по РТ, — о том, чего ждать садоводам от ККР.

— В результате выполнения ККР исполнитель работ обеспечивает подготовку карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в ЕГРН сведения, — сообщила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость №2 Лейля Шайхутдинова. — В отношении земельных участков определяются площадь и границы, а в отношении объектов капитального строительства — только границы. Таким образом, [собственникам участков] после ККР стоит обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана для внесения остальных характеристик здания.

После внесения сведений в ЕГРН по ККР границы участков и объектов капитального строительства будут отображаться на публичной кадастровой карте на портале «Национальная система пространственных данных», в офисах МФЦ можно будет заказать актуальную выписку из ЕГРН на земельный участок. Узнать, где планируется провести ККР, а где они уже проведены, можно на сайте Управления Росреестра по РТ в разделе «Деятельность» во вкладке «Кадастровый учет», на страничке «Комплексные кадастровые работы».

Мы спросили — нам ответили

— При проведении комплексных кадастровых работ предусмотрено извещение граждан, чьи земельные участки находятся в пределах кадастровых кварталов, где будут проводиться ККР, — рассказал «Реальному времени» начальник отдела ККР федерального значения филиала ППК «Роскадастр» по РТ Тимур Мифтахов. — Филиал, являющийся исполнителем ККР, извещает об их проведении органы местного самоуправления, а они публикуют извещение о начале выполнения ККР на своем официальном сайте и в газетах. Также информация размещается на сайте Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Мифтахов сообщил, что 25 февраля в филиале прошло совещание по вопросу проведения ККР федерального значения с участием председателей 36 казанских садовых товариществ, где их не просто известили о начале выполнения ККР, а рассказали, как будут проводиться работы. Он пояснил, что комплексные кадастровые работы, целью которых является заполнение «белых пятен» в Национальной системе пространственных данных и появление в ней границ всех земельных участков и объектов капитального строительства, в Казани будут проводиться до 31 декабря 2025 года.

Комплексные кадастровые работы в Казани будут проводиться до 31 декабря 2025 года. Инна Серова / realnoevremya.ru

Отмежевать земельные участки, которые не были отмежеваны, определить координаты объектов капитального строительства в СНТ планируется с помощью картографического материала. А выезд специалистов на местность будет осуществляться с целью разрешить спорные вопросы с участием председателей СНТ, если не получится — то напрямую с собственниками. При этом информацию о выявленных случаях самозахвата специалисты филиала будут передавать в Государственный земельный надзор.

По словам Тимура Мифтахова, у садоводов в ходе проведения ККР теоретически имеется возможность оформить на себя захваченные «общественные» участки земли:

— Например, если соседи поделили между собой межу, которая когда-то была сформирована, а потом перестала исполнять свою функцию и не служит проходом или проездом к другим участкам, теоретически можно будет узаконить эти дополнительные метры. Тем более переход этих площадей к собственникам земельных участков выгоден СНТ — за неиспользуемые земли общего пользования тоже приходится платить налог.

На практике, подчеркнул он, могут возникнуть препятствия для оформления дополнительных квадратных метров — тут роль играет и изменчивое законодательство, и история земельного участка, например тот факт, что его собственник уже провел межевание и согласился с этими границами либо успел добавить к своей земле установленное законом количество процентов общей, и другие обстоятельства, поэтому каждый случай следует рассматривать индивидуально.

Что предусмотрел законодатель

Также непросто будет решить другой часто возникающий в СНТ вопрос — о «выморочных» участках, которые когда-то имели хозяев, но сейчас их наследники либо много лет не объявляются, либо не используют землю по назначению. Зачастую СНТ не прочь оформить такие участки в общую собственность, чтобы разместить там, например, площадки для сбора ТБО, когда имеющейся территории недостаточно, чтобы сделать это с соблюдением экологических и санитарных норм, детские площадки, постройки хозяйственного назначения. По мнению Тимура Мифтахова, шансы на это также имеются, но все зависит от конкретных обстоятельств. В каждом случае для принятия решения надо будет проанализировать правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы.

Другой часто возникающий в СНТ вопрос — о «выморочных» участках, которые когда-то имели хозяев, наследники которых много лет либо не объявляются, либо не используют землю по назначению. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не менее сложным садоводам представляется вопрос о том, как будут соотноситься результаты комплексных кадастровых работ с результатами работы кадастровых инженеров по договорам с владельцами отдельных земельных участков о межевании. В таких случаях границы участков согласовываются с владельцами соседних участков. «Реальное время» поинтересовалось, предусмотрена ли аналогичная процедура при комплексных кадастровых работах и что будет, если кто-то из соседей не согласует границу.

— Законодатель предусмотрел отсутствие правообладателей и поручил согласование границ согласительной комиссии, — пояснил эксперт.

Ответил Тимур Мифтахов и на вопрос, как будут соотноситься результаты межевания, которое СНТ ведут собственными силами, чтобы вычленить земли общего пользования из общего массива земель СНТ, с результатами ККР.

— На момент проведения ККР садоводы в границах СНТ, где проводят работы, могут сэкономить деньги на проведение кадастровых работ. Если на земли общего пользования есть документ и сведения есть в ЕГРН, есть их кадастровый номер, то на землях общего пользования в ходе ККР будет проведено межевание.