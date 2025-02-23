Доля квартир стоимостью до 3 млн рублей в Казани составляет лишь 3%

Фото: Динар Фатыхов

Доля квартир стоимостью до 3 млн рублей в Казани составляет всего 3%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании «Этажи».

Наибольшее число квартир стоимостью до 3 млн рублей продают в Волгограде — 11,1% от всего количества выставленных на продажу. Также лучшие результаты показали Челябинск (10,4%), Пермь (10,1%), Воронеж (9,1%) и Красноярск (8,9)%.

Меньше всего жилья дешевле 3 млн рублей предлагают в Москве и Санкт-Петербурге — в обоих городах его доля составляет всего 0,1%. В Нижнем Новгороде на такие квартиры приходится 2% от общего объема предложений, в Краснодаре — 2,5%.

Напомним, стоимость одного квадратного метра жилья в Казани установлена в размере 141 684 рубля. Соответствующий проект постановления подготовил исполком города. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Галия Гарифуллина