Праймериз «ЕдРа» по-башкирски: с Хамитовым во главе и надежды на обновление

Более 400 тысяч жителей Башкортостана приняло участие в предварительном голосовании «Единой России»

Осенью в Башкирии состоятся выборы в Госсобрание — Курултай. Политические силы республики уже начали активную подготовку к народному волеизъявлению. Праймериз стали незаменимой частью «Единой России» в преддверии таких политических событий. И к предварительному голосованию «партии власти» приковано особое внимание общественности. О том, как перед выборами в региональный парламент прошел «тренировочный забег» башкирских единороссов, читайте в обзоре «Реального времени».

Немного цифр

Накануне в Республике Башкортостан были подведены итоги предварительного голосования партии «Единая Россия». В этом году выборы пройдут в 52 российских регионах, в том числе в 16 — выборы депутатов законодательных собраний. В Башкортостане 9 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ шестого созыва. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов республиканского парламента. Из них 55 избираются по одномандатным округам, 55 — по единому избирательному округу. В преддверии выборов региональное отделение «Единой России» провело предварительное голосование, по результатам которого будут сформированы списки кандидатов в депутаты. Процедура предварительного голосования была запущена 26 марта, само голосование состоялось 3 июня. Его итоги озвучил на пресс-конференции в Уфе секретарь Башкортостанского регионального отделения партии, председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

Как сообщил спикер парламента, более 400 тысяч (13,4%) избирателей Башкортостана приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». По уровню явки Башкортостан превзошел среднероссийский показатель «Единой России» (11,14%). Голосование проходило на 662 счетных участках, 77 из которых были расположены в Уфе. Традиционно более активными оказались сельчане. Так, в Хайбуллинском районе явка достигла 17,99%, Нуримановском — 17,77%, Баймакском — 17,02%. На этом фоне заметно ниже явка была в городах: в Агидели — 7,96%, Октябрьском — 10,7%, Стерлитамаке — 11,11%. В Уфе она составила 12,2%.

По уровню явки Башкортостан превзошел среднероссийский показатель «Единой России» (11,14%). Фото bashkortostan.er.ru



В этом году «Единая Россия» впервые запустила электронное предварительное голосование, которое прошло с 28 мая по 1 июня. Башкортостан вошел в тройку лидеров по количеству проголосовавших в интернете — почти 15 тысяч избирателей. По данным ЦИК партии, в регионах, где осенью предстоят выборы, в общей сложности в онлайн-голосовании приняли участие около 140 тысяч человек. Лидирует по этому показателю Ростовская область, где в электронном голосовании участвовало порядка 45 тысяч избирателей, на втором месте — Республика Башкортостан (около 15 тысяч), на третьем — Кемеровская область (более 12 тысяч избирателей).

— Эта форма голосования показала свою эффективность, — считает Константин Толкачев. — Многие молодые люди, которые раньше не принимали участие в выборах, воспользовались такой возможностью.

Нынешняя явка на предварительное голосование в Башкортостане превысила аналогичный показатель единороссов на думских выборах 2016 года. По мнению Константина Толкачева, такая положительная динамика говорит о том, что избиратели доверяют партии и ее кандидатам.

От дебатов не уйдешь

Что касается кандидатов, то в нынешнем рейтинговом марафоне «Единой России» участвовали представители самого широкого профессионального и возрастного спектров. На старте предварительного голосования регистрацию прошли 663 человека (включая 56 действующих депутатов республиканского парламента). Среди них члены «Единой России» составляли 60,5% (401 человек), сторонники партии — 16,7% (111 человек), беспартийные — 22,8% (151 человек). Среди претендентов на кандидатский статус было 495 мужчин и 168 женщин. Более трети выдвиженцев (243 человека) — молодые люди в возрасте до 35 лет.

Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов республиканского парламента. Фото bashkortostan.er.ru

Участие в дебатах на этот раз стало обязательным условием предварительного голосования. В общей сложности в республике прошло более 260 дебатов, каждый претендент на кандидатский статус должен был выступить не менее двух раз. В центре внимания участников дискуссии оказались такие темы, как «Образование, спорт и культура: качество и доступность для граждан», «Единство и патриотизм общества: вызовы и решения», «Роль партии «Единая Россия» и партийных проектов в реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года» и «Обновление партии «Единая Россия»: от партии власти к партии путинского большинства». Наиболее интересные идеи, озвученные на дебатах, единороссы намерены использовать в своей работе. Те, кто отказался участвовать в дебатах или не явился на них, были исключены из процедуры предварительного голосования. По разным причинам ряд претендентов досрочно сошли «с дистанции».

В итоге в предварительном голосовании приняли участие 582 кандидата и более трети из них — молодые люди. Многие из них заняли достойные места по итогам рейтингового голосования. Чему в немалой степени способствовал политический опыт, приобретенный молодыми претендентами в процессе «Молодежных праймериз», проведенных региональным отделением партии, а также участие в партийных проектах «Гражданский университет» и «ПолитСтартап». Реализация этих проектов нацелена на повышение политической культуры молодого поколения, обновление партийных рядов «Единой России». Кстати, в Башкортостане участники предварительного голосования подписали призыв к честной и конкурентной борьбе. Документ, призывающий относиться друг к другу с уважением, а также отказаться от попыток дискредитации соперников, стал своего рода этическим соглашением между участниками праймериз, задал тон политическому диалогу между кандидатами и их избирателями.

Их имена известны

Подводя итоги предварительного голосования, Константин Толкачев сообщил, что глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, участвовавший в предварительном голосовании по 5-му избирательному округу, набрал наибольшее количество голосов в своем округе. Заместитель премьер-министра правительства РБ Николай Хорошилов стал победителем в 37-м округе, управляющий директор УМПО Евгений Семивеличенко — во 2-м округе, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин — в 40-м округе. Депутаты Государственного Собрания РБ Елена Родина и Эльвира Аиткулова также набрали наибольшее количество голосов в своих избирательных округах. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов победил в 9-м округе, генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев набрал наибольшее количество голосов в 10-м избирательном округе. Среди тех, кто занял первые два места в рейтинге по округам, 20 женщин — это 18% лидерского списка предварительного голосования. Константин Толкачев набрал наибольшее количество голосов в 55-м избирательном округе.

«У главы Республики Башкортостан — наибольший рейтинг и авторитет, надеемся, что он согласится», — отметил Константин Толкачев. Фото bashkortostan.er.ru



По его мнению, состав республиканского парламента после сентябрьских выборов значительно обновится, поскольку из 56 депутатов Госсобрания, участвовавших в предварительном голосовании, отнюдь не все победили в своих округах. Теперь, когда рейтинг кандидатов по итогам предварительного голосования определен, в соответствии с Уставом партии списки кандидатов должны быть утверждены президиумом Генерального совета «Единой России», а затем Республиканской партийной конференцией. Возглавить общепартийный список на выборах депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ будет предложено главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову.

— У главы Республики Башкортостан — наибольший рейтинг и авторитет, надеемся, что он согласится, — отметил Константин Толкачев.