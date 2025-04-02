Обзор строек: музей Сорокина, МФК агробарона на Подлужной, очистные театра Камала

Знаковые объекты капитального строительства в Казани по версии «Реального времени»

Фото: коллаж "Реального времени"

В Татарстане на треть выполнен годовой план по строительству жилья, ввели 1,145 млн кв. м. Застройщики коммерческих домов сдали 4% от запланированного. В активную фазу вошли стройки и других объектов — в сегментах деловой, торговой и складской недвижимости Казани. Так, под Кремлем вовсю кипит работа по возведению нового здания музея Казанской иконы от главы СИНХа Валерия Сорокина и бизнес-центра с кафе и ресторанами от его однофамильца Дмитрия Сорокина из топ-5 самых богатых аграриев республики. К реконструкции здания предприятия на территории «Химграда» готовится холдинг «Изварино Фарма», чей новый проект курирует экс-ректор КХТИ Сергей Юшко. Подробнее о ключевых стройках в городе — в поквартальном обзоре «Реального времени».

БЦ с ресторанами на Подлужной от агробарона

Параллельно с превращением правобережья Казанки в деловой и развлекательный центр активизировались инвесторы и на противоположном берегу реки. Здесь, на перспективной улице Подлужной, почти квартал «золотой» земли в центре города начинает осваивать владелец крупной татарстанской агрокомпании «Дельта-Транс-Агро» Дмитрий Сорокин. Столичному рынку коммерческой недвижимости он предложит два новых объекта: отель и бизнес-центр. На возведение последнего бизнесмен только в марте получил разрешение на строительство.

Почти квартал «золотой» земли на Подлужной начинает осваивать владелец агрокомпании «Дельта-Транс-Агро» Дмитрий Сорокин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В документе говорится о строительстве административного здания с площадями для кафе и ресторанов на участке №57 на Подлужной (к/н 16:50:010702:30). Как ранее рассказывало «Реальное время», это будет трехэтажное сооружение площадью 1,6 тысячи кв. м с заведениями общепита на первом и втором этажах. Авторы проекта хотят придать строению исторический вид и сохранить стилистику эпохи XIX века: у здания будет скатная крыша и стены из темного кирпича.

В проектной документации объект проходил под названием «Офисный центр с ретейлами», пункт общепита рассчитан на 100 посадочных мест. В компании сообщали о планах вложить в реализацию этого проекта порядка 500 млн рублей. Еще один объект — гостиницу — предприниматель планирует построить по соседству, она будет граничить с парком «Урам».

Это будет трехэтажное сооружение площадью 1,6 тысячи кв. м с заведениями общепита на первом и втором этажах. скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Сабинская компания Сорокина на рынке 10 лет, занимается оптовой торговлей зерном. В прошлом году выручка «ДТА» выросла на треть и составила 15,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,6 млрд.

Музей иконы от главы СИНХа

Новое здание музея Казанской иконы возводит под Кремлем глава «Связьинвестнефтехима» и коллекционер икон Валерий Сорокин. Активная стройка идет уже три месяца, разрешение выдали в канун Нового года. Застройщиком выступает само частное учреждение «Музей Казанской иконы», которое возглавляет Елена Брыль. Учредитель ЧУ — строительная компания «Ертоул» Валентина Сорокина, сына главы «СИНХа». Технический заказчик — ООО «Научно-технологический центр качества строительства» (НТЦКС) Игоря Мачульского.

Новое здание музея Казанской иконы возводит под Кремлем глава «Связьинвестнефтехима» и коллекционер икон Валерий Сорокин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Строительство идет в самом начале улицы Большой Красной на пересечении с Батурина. Чуть выше в этом же квартале работает действующий музей иконы. Таким образом оба объекта сформируют единый выставочный комплекс об истории иконописи на Руси и в Казанском крае. Сейчас в фондах музея собраны иконы, написанные по золоту более 100 лет назад в мастерской Казанского Богородицкого монастыря, одного из старейших и известнейших в Среднем Поволжье. Соседство с храмом превращает весь этот квартал в православный центр города.

Действующий музей на Большой Красной, 10 занимает здание воссозданного по чертежам 1840-х годов дома казанского городского головы начала ХIХ века. Эта территория исторически связана с местом обретения чудотворного Казанского образа и другими событиями казанской истории. Новое музейное здание ближе к стенам Кремля планируют сдать в августе 2026 года.

Действующий музей на Большой Красной, 10 занимает здание воссозданного по чертежам 1840-х годов дома казанского городского головы начала ХIХ века. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦОД «Таттелекома» и фармзавод Юшко

«Таттелеком» успел возвести каркас здания Центра обработки данных, камень в основание которого был заложен еще осенью 2023 года. Разрешение на строительство ЦОД было выдано спустя год, в декабре 2024-го. Центр площадью свыше 3 тысяч кв. м разместился по соседству с главным офисом компании на улице Николая Ершова в Казани. Он рассчитан на 400 телекоммуникационных стоек.

В январе текущего года на итоговой коллегии Минцифры РТ раис Татарстана поинтересовался сроками завершения стройки ЦОД. Гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов ответил, что вопрос связан не столько с возведением здания, сколько с поставками оборудования. На том же совещании было заявлено, что выручка общества за прошлый год выросла на 7% и составила 11,3 млрд рублей.

«Таттелеком» успел возвести каркас здания Центра обработки данных, камень в основание которого был заложен еще осенью 2023 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пресс-службе компании «Реальному времени» рассказали о том, как продвигается строительство центра сейчас:

— На текущий момент построена кабельная трасса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения, возведен бетонный каркас здания ЦОД компании общей площадью 3 200 кв. м. Начаты работы по строительству административного здания, примыкающего к ЦОД. Планируемый срок окончания работ — 2026 год.

На текущий момент построена кабельная трасса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения, возведен бетонный каркас здания ЦОД. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В начале года получил разрешение начать реконструкцию своего казанского предприятия на территории «Химграда» московский фармацевтический холдинг «Изварино Фарма». Но здесь пока еще только готовятся приступить к работам в ближайшее время, сообщили изданию в компании «Нанофарма девелопмент». Производство входит в нанотехнологический кластер республики и является ключевым проектом в направлении фармацевтики. Портфель выпускаемой продукции сформирован согласно госпрограмме импортозамещения жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Завод выпускает два лекарственных препарата: «Такролимус» для трансплантологии и «Иматиниб» — цитостатик для лечения лейкозов. В планах — расширить портфель до 10 позиций.

В начале года получил разрешение начать реконструкцию своего казанского предприятия на территории «Химграда» московский фармацевтический холдинг «Изварино Фарма». предоставлено пресс-службой раиса РТ

Как ранее рассказывало «Реальное время», в течение апреля 2025 года в Казани начнут выпускать фармацевтическую продукцию, которая способна решить проблему суверенитета России в сфере препаратов для переживших трансплантацию органов и больных раком. Выпуск опытных партий наладили на другой казанской площадке группы — в здании ООО «Север Фармасьютикалз» на улице Беломорской. В проект, который курирует экс-ректор КХТИ Сергей Юшко, вкладывают 1,1 млрд рублей. Сам холдинг, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», на 99,9% принадлежит шведской Izvarino Farma AB и на 0,1% нидерладской Sever Life Sciences B.V.

Очистные у театра Камала, дамба «Новой Портовой», станция гостиницы «Биляр»

В марте Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани получил разрешение на строительство очистных на ливневой канализации по ул. Хади Такташ у нового театра Камала. Документ выдан сроком до апреля 2026 года, техзаказчиком выступает ГИСУ РТ.

В марте Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани получил разрешение на строительство очистных на ливневой канализации по ул. Хади Такташ у нового театра Камала. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Очистные планируется строить на берегу Кабана на пересечении улиц Хади Такташ и Назарбаева слева от здания театра. Участок площадью в 2,5 тысячи кв. м с соответствующим видом разрешенного использования: размещение технического объекта — очистные сооружения кадастровой стоимостью 17,3 млн рублей. Ранее «Реальное время» сообщало о поисках поставщика услуги по строительству очистных в этом районе. Весь участок работ затрагивает территорию от Оренбургского тракта до Гребного канала на Кабане. Тендер стоимостью в 1 млрд рублей выиграла компания «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. После реконструкции моста на улице Назарбаева прилегающую территорию ждет масштабное благоустройство, поскольку действующая система канализации устарела.

Чуть больше трех месяцев в Казани строят еще одно инженерное сооружение — первый участок дамбы «Новой Портовой». Здесь строят причальную стенку длиной 210 метров. Застройщиком выступает МУП «Водоканал», техзаказчик — ГИСУ РТ. В рамках реновации речпорта планируется возвести 1,5 млн кв. м жилья на площади почти в 300 га.

В рамках реновации речпорта планируется возвести 1,5 млн кв. м жилья на площади почти в 300 га. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Строительство гидротехнического сооружения в рамках редевелопмента бывшей промзоны позволит защитить береговую линию и ускорить процесс введения в эксплуатацию новых жилых домов, сообщали городские власти. В рамках первого из четырех этапов работ проложат 2,6 км ГТС. Общая длина дамбы составит 12 км, она призвана обезопасить от наводнений часть города, расположенную ниже уровня Волги.

Для гостиницы «Биляр» по ул. Газовой строят станцию техобслуживания. Разрешение было выдано в декабре, объект возводят вдоль проспекта Универсиады на границе с ул. Айрата Хайруллина. Согласно данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка — свыше 52 млн рублей.

Когда откроют Московский рынок и сдадут Чеховский?

Еще в январе этого года сообщалось о завершающей стадии внутренних ремонтных работ Московского рынка в Казани. Открыть объект планировалось в I квартале 2025 года. Однако разрешение на реконструкцию здания базара собственники получили лишь в марте.

Еще в январе сообщалось о завершающей стадии внутренних ремонтных работ Московского рынка в Казани, но разрешение на реконструкцию здания собственники получили лишь в марте. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В документе указаны два земельных участка: 16:50:100419:54 и 16:50:100419:26. Первый участок площадью 6,6 тысячи кв. м и кадастровой стоимостью 82,5 млн рублей пролегает вдоль границы рынка по ул. Энергетиков. Второй в 7,2 тысячи кв. м и ценой 92,7 млн рублей охватывает центральную часть базара с лабазом и соседними строениями. Застройщиком выступает ОАО «Московский рынок», техзаказчиком — ООО «Галем групп».

У казанского базара новые собственники — весной 2022 года его приобрела московская компания «Казантик», а проектом обновления занялась ресторанная группа Ginza Project и архитектурное бюро из Санкт-Петербурга DA Bureau. Новым директором Московского рынка в Казани стал Алексей Волков — глава компании Ginza Project, владеющей Даниловским рынком в Москве.

У казанского базара новые собственники — весной 2022 года его приобрела московская компания «Казантик», а проектом обновления занялась ресторанная группа Ginza Project. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Готовятся к преображению и другие рынки города: Чеховский и Приволжский. Как сообщал в начале марта глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов, необходимо дождаться выдачи разрешения на реконструкцию. Однако соответствующий документ, согласно реестру Госстройнадзора РТ, Чеховский уже получил, причем еще в январе.

В разрешении фигурирует земельный участок рынка (к/н 16:50:011118:39) площадью свыше 7 тысяч «квадратов» и кадастровой ценой более 97 млн рублей. Он занимает весь квартал, на котором расположен базар. Застройщиком выступает новый собственник Чеховского — ООО «Чехов-групп», которое принадлежит казанскому застройщику — ГК «Тектум» Ильдара Вафина.

Участок занимает весь квартал, на котором расположен Чеховский рынок. взято с сайта kzn.ru

ЖК от семьи экс-владельца «Тандема» и долгострой Зиганшина

В первом квартале года несколько разрешений получили и застройщики жилой недвижимости Казани. В целом годовой план по жилищному строительству в республике выполнен на 35%, введено 1 млн 145 тысяч кв. м, заявлял под конец марта глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. Застройщики коммерческого жилья сдали 4% от запланированного объема — 15 многоквартирных домов площадью выше 61 тысячи «квадратов».

Среди объектов выделяются несколько жилых комплексов. В частности, в феврале получил добро начать стройку одноименного ЖК экс-президент казанского регби-клуба «Стрела» Михаил Гарбуз. Среди его активов — общежитие гостиничного типа «Стрела» на ул. Фермское шоссе. Сейчас он возводит 11-этажный дом на ул. Рауиса Гареева в Приволжском районе.

В феврале получил добро начать стройку одноименного ЖК экс-президент казанского регби-клуба «Стрела» Михаил Гарбуз. скриншот realnoevremya.ru/наш.дом.рф

Другими соучредителями компании-застройщика ООО «Стрела-Девелопмент» выступают Рустем Газизов и Ян Зарифов. Последнего знают как сына экс-владельца ТРК «Тандем» Шамиля Зарифова и собственника обанкротившейся компании ХК «Тетра-инвест». В свое время компания была крупным поставщиком рапса и оптовым закупщиком сельхозпродукции.

В центре города на ул. Бутлерова, 22 приступили к реконструкции четырехэтажного долгостроя. Как уже рассказывало «Реальное время», проектом занималась компания «Юлташ», близкая к главе ПСО «Казань». Она приняла «эстафетную палочку» от бывшего зама Равиля Зиганшина, входящего в плеяду «птенцов гнезда» российского вице-премьера Марата Хуснуллина — Марса Газизуллина. Стройку возобновили спустя 14 лет рядом с участком, на котором дочь депутата Госдумы и экс-главы МЗИО РТ Алсу Хамаева начала строительство своего элитного жилого комплекса переменной этажности.

Многоквартирный жилой дом в 2009 году начинала строить компания Газизуллина — ООО «СтройЭкспо», но работы остановились. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Многоквартирный жилой дом в 2009 году начинала строить компания Газизуллина — ООО «СтройЭкспо», но работы остановились. В марте 2022 года суд изъял недострой и постановил продать с торгов. Новый собственник — ООО «Юлташ». Но разрешение на реконструкцию долгостроя было выдано не этой фирме, а ООО «СЗ «Нест Девелопмент», которым владеет сын главы ПСО «Казань» — Тимур Зиганшин.