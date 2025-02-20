Индекс промышленного производства в Казани по итогам 2024 года составил 109,6%

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Индекс промышленного производства в Казани по итогам прошлого года составил 109,6%. Объем отгруженных товаров, которые произвели в городе, достиг 840 млрд рублей (+20% к 2023 году).

Наибольший вклад внесли предприятия оборонно-промышленного комплекса. Ожидается, что объем валового территориального продукта по итогам года превысит 1,6 трлн рублей. Такие данные на отчетной сессии Казгордумы привел мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, индекс промышленного производства Татарстана по итогам прошлого года достиг 105%. По итогам 2023 года он был 103%, но превзойти результаты 2022 года — 106,5% — республиканской индустрии так и не удалось. По данным Росстата, индекс промышленного производства в России в 2024 году составил 104,6%. Так что результаты республики оказались несколько лучше, чем в среднем по стране. Татарстан больше не на самых плохих позициях в ПФО — ниже, чем у республики, ИПП у Нижегородской области (103,3%), а в Оренбургской области зафиксировано падение промышленного производства (96,7%). Как будет развиваться промышленность в нынешнем году и стоит ли ожидать здесь дальнейший рост — в материале аналитической службы «Реального времени».

Галия Гарифуллина