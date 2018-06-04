Руководитель администрации Хамитова больше не на горе?

10 фактов о Владимире Нагорном, отправляемом в отставку башкирскими СМИ

Средства массовой информации Башкортостана вновь отправляют в отставку руководителя администрации главы республики Владимира Нагорного. По слухам, именно сегодня, 4 июня, Рустэм Хамитов подпишет соответствующую бумагу. Причем журналисты и блогеры провожают чиновника далеко не в первый раз. Несмотря на занимаемый пост, Владимир Александрович редко дает интервью и комментарии журналистам, из-за чего его фигура овеяна дополнительным ореолом таинственности. «Реальное время» разбирается, who is Mr. Nagorny.

В ряде СМИ Башкортостана появилась информация о скорой отставке Владимира Нагорного, с ноября 2016 года возглавляющего администрацию Рустэма Хамитова. Это связывают с падением рейтингов главы республики, который оказался втянут в несколько конфликтов. Это и противостояние с уфимским градоначальником Иреком Ялаловым, нерешенная проблема обманутых дольщиков, история с шиханами, которая довела Хамитова до публичной порки министром промышленности России Денисом Мантуровым.

Кто-то должен быть крайним, и, похоже, что собак повесят на Нагорного. По некоторым сообщениям, имя нового руководителя администрации станет известно уже на этой неделе, а пока мы собрали для читателей «Реального времени» 10 фактов о нашем герое.

Из инженеров в вице-премьеры

Факт 1.

Владимир Нагорный — заслуженный строитель Республики Башкортостан. Трудовую деятельность начал в 1978 году в Научно-исследовательском институте промышленного строительства, где работал старшим техником, инженером, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом, заведующим отделом.

Владимир Нагорный — заслуженный строитель Республики Башкортостан. Трудовую деятельность начал в 1978 году в Научно-исследовательском институте промышленного строительства, где работал старшим техником, инженером, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом, заведующим отделом. Факт 2.

Избирался депутатом Орджоникидзевского районного Совета трех созывов.

Избирался депутатом Орджоникидзевского районного Совета трех созывов. Факт 3.

С 2011 по 2014 год возглавлял администрацию Ленинского района Уфы. В 2014 году стал начальником Управления президента Республики Башкортостан по работе с территориями и кадровой политике. С 2014 по 2016 годы был заместителем премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.



История с шиханами довела Хамитова до публичной порки министром промышленности России Денисом Мантуровым. Фото Тимура Рахматуллина



Невидимый спортивный функционер и явный наставник единороссов

Факт 4.

За 2017 год Владимир Нагорный заработал более 5,7 млн рублей. В совместной собственности с женой у него квартира в 63 кв. м, а у чиновника лично — лишь гаражный бокс. Все остальное имущество в семье записано на супругу. Она владеет земельным участком площадью в 1,3 тысячи «квадратов», а также домом в 148 кв. м и квартирой в 32 кв. м. Также в ее собственности находятся два автомобиля: Mitsubishi ASX 2014 года выпуска и новый Toyota Land Cruiser Prado. Сама жена Нагорного за год заработала более 1,9 миллиона рублей.



Больше всех в администрации главы РБ заработал заместитель Нагорного Максим Михайлов. Его совокупный с женой доход составил более 9,6 миллиона рублей, из которых более 9,5 миллиона принадлежит главе семейства. В декларации отмечается, что деньги получены в том числе от продажи имущества. Что именно продал Михайлов — непонятно, потому что в его декларации за 2015 год числились только квартира в 67,8 «квадрата» и машино-место. Теперь из имущества у Михайлова квартира в 122,7 кв. м, которой он владеет совместно с супругой и то же машино-место. Один из детей Михайлова владеет долей в квартире в 58,7 кв. м. Автомобиль у Михайлова один — Ford Explorer 2011 года выпуска.

За 2017 год Владимир Нагорный заработал более 5,7 млн рублей. В совместной собственности с женой у него квартира в 63 кв. м, а у чиновника лично — лишь гаражный бокс. Все остальное имущество в семье записано на супругу. Она владеет земельным участком площадью в 1,3 тысячи «квадратов», а также домом в 148 кв. м и квартирой в 32 кв. м. Также в ее собственности находятся два автомобиля: Mitsubishi ASX 2014 года выпуска и новый Toyota Land Cruiser Prado. Сама жена Нагорного за год заработала более 1,9 миллиона рублей. Больше всех в администрации главы РБ заработал заместитель Нагорного Максим Михайлов. Его совокупный с женой доход составил более 9,6 миллиона рублей, из которых более 9,5 миллиона принадлежит главе семейства. В декларации отмечается, что деньги получены в том числе от продажи имущества. Что именно продал Михайлов — непонятно, потому что в его декларации за 2015 год числились только квартира в 67,8 «квадрата» и машино-место. Теперь из имущества у Михайлова квартира в 122,7 кв. м, которой он владеет совместно с супругой и то же машино-место. Один из детей Михайлова владеет долей в квартире в 58,7 кв. м. Автомобиль у Михайлова один — Ford Explorer 2011 года выпуска. Факт 5.

В марте 2017 года Владимир Нагорный был избран председателем правления ХК «Салават Юлаев», что примечательно, особо на играх команды замечен не был. Хоккейный год при новом президенте запомнился невнятной игрой и приглашением иностранного тренера Эркки Вестерлунда, а также отставкой генерального менеджера Леонида Вайсфельда в разгар сезона. Финский штаб также покинул Уфу в апреле, после вылета юлаевцев из розыгрыша кубка Гагарина во втором туре.

В марте 2017 года Владимир Нагорный был избран председателем правления ХК «Салават Юлаев», что примечательно, особо на играх команды замечен не был. Хоккейный год при новом президенте запомнился невнятной игрой и приглашением иностранного тренера Эркки Вестерлунда, а также отставкой генерального менеджера Леонида Вайсфельда в разгар сезона. Финский штаб также покинул Уфу в апреле, после вылета юлаевцев из розыгрыша кубка Гагарина во втором туре. Факт 6.

А вот на заседаниях местных единороссов Нагорный был замечен многократно. Лично инструктировал руководителей городских и районных отделений «Единой России» накануне выборов президента России. Основной темой обсуждения стали вопросы обеспечения явки избирателей, реализация проекта «Мобилизация». Высказывается мнение, что с уходом Нагорного с занимаемой должности свои позиции потеряет Руслан Гизатуллин, руководящий региональным исполкомом «Единой России».

Высказывается мнение, что с уходом Нагорного свои позиции потеряет Руслан Гизатуллин, руководящий региональным исполкомом «Единой России». Фото bashkortostan.er.ru



Эпик фэйл в конфликте с мэром

Факт 7.

В октябре прошлого года Владимир Нагорный инициировал изменение в количественном и персональном составе президиума Совета Уфы с целью формировать повестку заседаний Горсовета. Был поставлен вопрос о сокращении президиума Совета Уфы до восьми человек. Предлагалось исключить депутатов Горсовета Филюса Ишбулатова, Руслана Зинатуллина, Руслана Кинзикеева, Иосифа Марача. Кстати, все они являются председателями постоянных комиссий по ключевым отраслям, таким как строительство, инвестиции, потребительский рынок, ЖКХ, земельные и имущественные отношения. Более того, эти люди считаются лояльными мэру Уфы Иреку Ялалову. Как уточняют уфимские СМИ, для положительного решения данного вопроса проводились «разъяснительные» беседы как самого Нагорного с депутатским корпусом, так и городских парламентариев между собой.

В октябре прошлого года Владимир Нагорный инициировал изменение в количественном и персональном составе президиума Совета Уфы с целью формировать повестку заседаний Горсовета. Был поставлен вопрос о сокращении президиума Совета Уфы до восьми человек. Предлагалось исключить депутатов Горсовета Филюса Ишбулатова, Руслана Зинатуллина, Руслана Кинзикеева, Иосифа Марача. Кстати, все они являются председателями постоянных комиссий по ключевым отраслям, таким как строительство, инвестиции, потребительский рынок, ЖКХ, земельные и имущественные отношения. Более того, эти люди считаются лояльными мэру Уфы Иреку Ялалову. Как уточняют уфимские СМИ, для положительного решения данного вопроса проводились «разъяснительные» беседы как самого Нагорного с депутатским корпусом, так и городских парламентариев между собой. Факт 8.

Есть предположения, что кресло Владимира Нагорного может занять бывший министр экономики республики Евгений Маврин. 31 мая Рустэм Хамитов назначил его заместителем руководителя своей администрации. При этом некоторые эксперты не исключают, что это временное назначение и вскоре Маврин пойдет на повышение и возглавит администрацию главы Башкирии. По другой версии, на повышение пойдет вице-премьер Андрей Трухан. Владимир Нагорный тем временем снова взял отпуск, не исключено, что с последующим увольнением. Недовольство Рустэма Хамитова связывают с тем, что Владимир Нагорный не смог убедить городских депутатов расторгнуть контракт с мэром Уфы Иреком Ялаловым.

Есть предположения, что кресло Владимира Нагорного может занять бывший министр экономики республики Евгений Маврин. 31 мая Рустэм Хамитов назначил его заместителем руководителя своей администрации. При этом некоторые эксперты не исключают, что это временное назначение и вскоре Маврин пойдет на повышение и возглавит администрацию главы Башкирии. По другой версии, на повышение пойдет вице-премьер Андрей Трухан. Владимир Нагорный тем временем снова взял отпуск, не исключено, что с последующим увольнением. Недовольство Рустэма Хамитова связывают с тем, что Владимир Нагорный не смог убедить городских депутатов расторгнуть контракт с мэром Уфы Иреком Ялаловым. Факт 9.

Нагорный редко дает интервью. Информацию о готовящемся указе о своей отставке чиновник комментировать также не желает. На вопросы журналистов ответил коротко: «Впервые слышу об этом от вас».

Нагорный редко дает интервью. Информацию о готовящемся указе о своей отставке чиновник комментировать также не желает. На вопросы журналистов ответил коротко: «Впервые слышу об этом от вас». Факт 10.

При поиске информации по Владимиру Нагорному Google, кроме результатов в конце страницы, выдает сообщение «Некоторые результаты поиска могли быть удалены в соответствии с местным законодательством». Совпадение?