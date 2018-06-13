Бизнес Башкирии ставит антирекорды по просрочке, в лидерах — аграрии

Ситуация с кредитованием бизнеса в Башкортостане в первом квартале 2018 года

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», просроченная задолженность в Башкортостане растет даже быстрее татарстанской, при этом самих кредитов взято почти в шесть раз меньше. Очень тревожна ситуация с «просрочкой» в сфере сельского хозяйства, а вот малый и средний бизнес, видимо, старается не втягиваться в опасные финансовые авантюры. Подробнее — в материале нашей интернет-газеты.

Просроченной задолженности в валюте нет, а в рублях она выросла в два раза

По данным на 1 апреля 2018 года башкирские юрлица-резиденты и индивидуальные предприниматели получили банковских кредитов на сумму в 91,3 млрд рублей. Это — довольно низкий показатель, и он ощутимо уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — сразу на 12%, со 104,1 млрд рублей. Еще больше заметно снижение по сравнению с первым кварталом пикового 2014 года: тогда сумма кредитов составила целых 187,8 млрд рублей — в два раза больше, чем сейчас. Впрочем, уже в 2015 году произошел рекордный обвал — сумма кредитов снизилась сразу до 71,6 млрд рублей. В следующие два года показатель рос — сначала до 100,8, а затем — до 104,1 млрд рублей.

Из полученных 91,3 млрд рублей около 97% приходится на рублевые кредиты — по сумме это 88,6 млрд рублей. Интересно, что в этом сегменте наблюдается снижение — менее значительное, лишь на 7%. А вот кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах уже второй год подряд демонстрируют рекордный обвал. Если в первом квартале 2016 года нерублевых кредитов было взято на сумму в 18 млрд рублей (почти 18% от всех кредитов), то уже через год этот показатель обвалился почти в два раза, а в 2018 году — еще на 71% (в 3,5 раза).

Интересно при этом отметить динамику задолженности: в целом она практически не изменилась по сравнению с первым кварталом 2017 года и составила 349,7 млрд рублей. Однако при этом рублевая задолженность выросла на 5% — с 285 до 298 млрд рублей. При этом задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах снизилась на 18%, с 63 до 52 млрд рублей. Учитывая снижение объемов выдач нерублевых кредитов, можно предположить, что юрлица из Башкортостана стараются гораздо меньше связываться с иностранными валютами и драгоценными металлами, практически не берут кредиты в них, а от старых стараются избавиться.

Пугающей выглядит при этом ситуация с просроченной задолженностью. При том, что в иностранных валютах и драгоценных металлах этот показатель равняется нулю второй год подряд, «просрочка» в рублях за год подскочила почти в два раза — с 8,5 до 16 млрд рублей. Это — абсолютный рекорд с 2014 года — тогда показатель был в 2,6 раз меньше — всего 6,2 млрд рублей. Отметим, что в Татарстане рост «просрочки» также велик — в полтора раза за год, а общая сумма взятых кредитов составляет 532,5 млрд рублей — против 91,3 млрд рублей в Башкортостане.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, млн руб.

ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ



ОБЪЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах На 01.04.2018 91.301 88.633 2.668 349.719 297.922 На 01.04.2017 104.110 94.899 9.211 348.172 285.040 На 01.04.2016 100.831 82.876 17.955 391.599 298.433 На 01.04.2015 71.608 66.596 5.012 409.638 299.088 На 01.04.2014 186.867 164.913 21.954 370.449 286.745 Изменение за год -12% -7% -71% 0% 5% Изменение за 4 года -51% -46% -88% -6% 4%





Башкирский бизнес берет кредиты на завершение расчетов



Из 88,7 млрд рублей полученных кредитов основная масса пришлась на обрабатывающие производства. Предприятия из этой сферы взяли за первые три месяца года кредитов на общую сумму в 36,8 млрд рублей. Эта сумма за год снизилась на 4%. Самые значительные по закредитованности сферы обрабатывающих производств — производство транспортных средств и оборудования (тут кредитов взято на 10,4 млрд рублей, при этом за год показатель вырос в 2,9 раз), а также химическое производство (кредитов тут на 10,2 млрд, за год цифра снизилась на 4%). Много кредитов взято, кроме того, предприятиями, связанными с производством кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — на 7,1 млрд рублей, что в два с лишним раза больше, чем год назад.

Что касается сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, то тут в лидерах кредиты «на завершение расчетов» — таких было взято на 16,1 млрд рублей (на треть меньше, чем год назад), а также кредиты, взятые компаниями и оптовой и розничной торговли, — тут сумма кредитов составляет 14,3 млрд рублей. В лидерах по годовому росту — сфера добычи полезных ископаемых — сейчас кредитов взято на 5,3 млрд рублей, год назад — всего на 894 млн рублей. Наибольший обвал произошел в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева: год назад кредитов было взято на 228 млн рублей, а сейчас — лишь на 3 млн рублей.

Объем кредитов, предоставленных юрлицам в рублях, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям, млн руб.

ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ





ВСЕГО ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЗ НИХ: ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ НИХ: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей На 01.04.2018 88.633 5.319 521 36.772 3.806 На 01.04.2017 94.899 894 200 38.269 4.217 На 01.04.2016 82.876 1.184 781 30.460 3.189 На 01.04.2015 66.596 983 159 18.910 1.669 На 01.04.2014 164.913 54.239 53.820 24.227 2.537 Изменение за год -7% 495% 161% -4% -10% Изменение за 4 года -46% -90% -99% 52% 50%

Кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах, как уже говорилось, составляют очень небольшую долю всех кредитов. Общая их сумма — 2,7 млрд рублей, в 3,5 раза меньше, чем год назад. Почти вся эта сумма — 2,53 млрд рублей — получена предприятиями из отрасли обрабатывающих производств. Все они были взяты компаниями лишь одной сферы — по производству транспортных средств и оборудования. Еще 136 млн рублей были получены компаниями, связанными с оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.



Производство машин и оборудования увеличило задолженность в 2,6 раз

Как уже говорилось, задолженность по кредитам, в отличие от суммы предоставленных кредитов и просроченной задолженности, изменилась не очень значительно. По данным на 1 апреля 2018 года юрлица из Башкортостана должны по рублевым кредитам сумму в 297,9 млрд рублей. Это — на 5% больше, чем год назад и на 4% больше, чем в апреле 2014 года.

Почти половина всей задолженности — на сумму в 135,3 млрд рублей — приходится на обрабатывающие производства. Эта сумма выросла за год на 12%, а вот за четыре года — уже на 80%. Основная сфера обрабатывающих производств, где присутствует задолженность — производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (46 млрд рублей, снижение за год на 5%), а также производство транспортных средств и оборудования (30,4 млрд рублей, за год увеличилась в 2,6 раз). Помимо этого, 22,4 млрд рублей задолженности с годовым снижением на 17% — у химических производств, а 17,2 млрд рублей с ростом на 16% — у производства пищевых продуктов и табака.

Другие крупные отрасли по задолженности — сельское хозяйство с 37,8 млрд рублей (рост за год на 3%), оптовая и розничная торговля с 30,3 млрд рублей (здесь даже зафиксировано снижение, правда, всего на 6%) и добыча полезных ископаемых с 27,4 млрд рублей (годовой рост на 22%). Лидером по годовому росту стала уже упомянутая сфера производства транспортных средств и оборудования — на 161%, деятельность воздушного транспорта (рост с 2 до 3 миллионов рублей), целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (рост на четверть, с 475 до 590 млн рублей). Наибольшее снижение — у производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (с 4 до 2 млн рублей), производства и распределения электроэнергии, газа и воды ( с 9,6 до 7,2 млрд рублей).

Задолженность по кредитам, млн руб.

ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ ВСЕГО ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЗ НИХ: ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ НИХ: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей На 01.04.2018 297.922 27.401 15.613 135.333 17.166 На 01.04.2017 285.040 22.515 15.287 121.232 14.807 На 01.04.2016 298.433 54.867 50.560 101.043 15.025 На 01.04.2015 299.088 77.899 73.992 90.128 10.492 На 01.04.2014 286.745 68.081 64.392 75.026 9.998 Изменение за год 5% 22% 2% 12% 16% Изменение за 4 года 4% -60% -76% 80% 72%

Что касается задолженности в иностранных валютах и драгоценных металлах, то большая часть из задолженности в 51,8 млрд рублей составляет долг обрабатывающих производств — 46,5 млрд рублей. В этой сфере за год произошло снижение на 9%. В основном задолженность обрабатывающих производств приходится на производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (38,7 млрд рублей, годовой рост на 2%). Помимо этого, еще 7,5 млрд рублей долга — у производства транспортных средств и оборудования, годовое снижение — на 38%.



Сельское хозяйство — все в долгах

Как уже говорилось выше, ситуация с просроченной задолженностью не так оптимистична, как с общей задолженностью и объемом взятых кредитов. Этот показатель вырос за год почти в два раза — точнее, на 88%. По данным на 1 апреля 2017 года она составляла 8,5 млрд рублей, а в 2018 году — уже 16 млрд рублей. Отметим, что до этого, с 2015 года, показатель каждый раз находился в районе отметки в 9 млрд рублей, значительный скачок произошел только в 2018 году.

В основном этот скачок обусловлен ростом просроченной задолженности в трех отраслях. В первую очередь, это — сельское хозяйство. Здесь сумма «просрочки» за год увеличилась почти в шесть раз — с 967 млн до 5,43 млрд рублей. Для аграрной сферы это и рекордный рост, и рекордный результат — в предыдущем пиковом году, 2015-м, сумма просроченной задолженности составляла лишь 2,14 млрд рублей. Рекордный стал рост, кроме того, у сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды: годом ранее у предприятий этой сферы «просрочка» составляла всего 1 млн рублей, но к апрелю 2018 года она выросла более, чем в тысячу раз — до 1,12 млрд рублей. Добавила роста, кроме того, и отрасль обрабатывающих производств: здесь — также рекордный результат — 2,9 млрд рублей. Годом ранее показатель был почти в два раза меньше — 1,63 млрд рублей. Отметим, что в основном такой результат сферы обрабатывающих производств обусловлен ростом показателя предприятий, связанных с обработкой древесины и производством изделий из дерева — со 189 млн рублей до 1,36 млрд рублей, а также производства прочих неметаллических минеральных продуктов — с 53 до 346 млн рублей.

Просроченная задолженность по кредитам, млн руб.

ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ ВСЕГО ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЗ НИХ: ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ НИХ: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей На 01.04.2018 15.994 108 108 2.905 245 На 01.04.2017 8.485 124 124 1.628 239 На 01.04.2016 9.025 234 132 1.198 388 На 01.04.2015 8.423 151 145 1.272 552 На 01.04.2014 6.201 45 45 704 144 Изменение за год 88% -13% -13% 78% 3% Изменение за 4 года 158% 140% 140% 313% 70%

МСБ доверился кредитам

Что касается непосредственно малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, то тут активность гораздо более заметная, чем по всем юрлицам в целом. В частности, за первые три месяца 2018 года субъекты малого и среднего предпринимательства взяли кредитов на 91,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос почти в три раза — с 31,9 млрд рублей. При этом в первом квартале 2016 года он был и того меньше — всего 18,2 млрд рублей. Непосредственно индивидуальные предприниматели взяли кредитов на 6,2 млрд рублей — этот показатель вырос и вовсе почти в четыре раза, с 1,58 млрд рублей. Кредиты МСБ в иностранной валюте и драгоценных металлах по-прежнему составляют незначительную часть — всего 822 млн рублей, однако за год они выросли рекордно — почти в пять раз.

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.



По состоянию на дату в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям На 01.04.2018 90.326 6.241 822 0 91.148 6.241 На 01.04.2017 31.684 1.575 166 0 31.850 1.575 На 01.04.2016 18.099 1.133 60 0 18.159 1.133 На 01.04.2015 20.217 1.348 2.268 0 22.485 1.348 На 01.04.2014 28.203 3.031 279 0 28.482 3.031 Изменение за год 185% 296% 395% 186% 296% Изменение за 4 года 220% 106% 195% 220% 106%

А вот задолженность МСБ снижается, и довольно значительно. На 1 апреля 2018 года она составила 73,6 млрд рублей — это почти в два раза меньше, чем год назад (139,8 млрд рублей). Особенно заметно сократилась задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах — с 30,7 млрд до 165 млн рублей. «Просрочка» среди всего сегмента малого и среднего предпринимательства увеличилась на 11% (с 4,9 до 5,4 млрд рублей), а среди индивидуальных предпринимателей снизилась в два раза — с 917 до 468 млн рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.

ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ В РУБЛЯХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ ВСЕГО ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям На 01.04.2018 73.479 7.985 165 0 73.644 На 01.04.2017 109.122 7.804 30.652 0 139.774 На 01.04.2016 79.090 9.893 2.266 0 81.356 На 01.04.2015 64.902 8.586 2.375 0 67.277 На 01.04.2014 75.267 12.552 3.007 0 78.274 Изменение за год -33% 2% -99% -47%