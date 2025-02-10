По итогам 2024 года в Казани зафиксировали рекордно низкую безработицу

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2024 года в Казани зафиксировали рекордно низкую безработицу. Она составила 0,18%, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города директор Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин.

Он добавил, что к январю 2024 года в Казани насчитывалось 1 765 официально зарегистрированных безработных. На 1 января текущего года этот показатель составил 1 193 человека.

— Предложение вакантных рабочих мест растет при минимальном уровне безработицы. По Казани заявлено почти 14 тыс. вакансий. На одного безработного приходится 11 свободных рабочих мест, — рассказал Муллин.

По его словам, средняя заработная плата по заявленным вакансиям выросла на 21% год к году, достигнув 72 тыс. рублей.

Напомним, с 1 февраля 2025 года пособие по безработице в России будет проиндексировано на 9,5%, его максимальный размер составит более 15 тысяч рублей, сообщили в Минтруда. Индексация соответствует уровню фактической инфляции.



Галия Гарифуллина