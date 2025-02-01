Исследование: татарстанцы стали чаще проверять истории китайских автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

По итогам прошлого года количество запросов на проверку истории китайских машин в Татарстане увеличилось на 16,5%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Автотеки».

В рейтинге стран по числу проверок подержанных автомобилей Поднебесная заняла 8-ю строчку. На эту страну пришлось 2,4% от общего числа. Чаще всего татарстанцы интересовались состоянием машин таких марок, как Geely (21,6%), Chery (21%), Haval (15,5%), Lifan (12,5%) и Great Wall (8,2%). Больше всего вырос интерес к прошлому автомобилей.

Что касается марок, автомобилисты проверяли историю Geely Emgrand EC7 (4,9%), Chery Tiggo (4,9%), Geely Coolray (4,4%), LifanX60 (4,2%) и Haval Jolion (3,9%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— За год количество запросов на проверку Haval Jolion в Республике Татарстан выросло на 95,9%, а Geely Coolray — на 33,1%. Это в том числе отражает рост предложения китайских автомобилей в сегменте машин с пробегом. Хотя многие бренды из Китая относительно недавно вышли на российский рынок, общее число отчетов по ним значительно выросло — производители из Поднебесной постепенно заполняют и сегмент авто с пробегом, — заявил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.

Напомним, российские автодилеры столкнулись с высоким уровнем складских запасов — около 700 тысяч автомобилей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Показатель назвали рекордным. Разброс оценок от разных участников рынка составляет от 400 до 600 тысяч единиц, при этом значительная часть (не менее половины) — это автомобили иностранного производства, преимущественно из Китая.



Галия Гарифуллина