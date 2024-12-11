Цены на пиццу в России выросли на 3–18%

Так, «Маргарита» подорожала в среднем на 11%, «Гавайская» — на 17%

Фото: Реальное время

В этом году стоимость популярных наименований пиццы в России выросла на 3–18%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследования сервиса Quick Resto.



Так, «Маргарита» подорожала в среднем на 11% (стоимость составила до 517 рублей), «Пепперони» — также на 11% (до 664 рублей), «Гавайская» — на 17% (до 595 рублей). Стоимость «Мясной» увеличилась на 18% (до 667 рублей), а пиццы «Четыре сыра» — на 3% (до 680 рублей).

К этому привело повышение закупочных цен на подавляющее большинство ингредиентов. К примеру, курица подорожала на 39%, оливковое масло — на 31%, соль — на 30%, сыр маасдам — на 29%, дорблю — на 25%, бекон — на 22%. Кроме того, выросла стоимость томатного соуса (+19%) и муки (+13%). Доступнее стал лишь орегано (-16%).

Реальное время / realnoevremya.ru

В исследовании отмечается, что реализация пиццы «Четыре сыра» в среднем по стране снизилась на 47% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в этом году россияне реже покупали «Мясную» (-27%), «Маргариту» (-23%) и «Пепперони» (-9%). «Гавайская», напротив, стала популярнее: ее продажи выросли на 3%.

Напомним, за первые 10 месяцев 2024 года оборот общественного питания в Приволжском федеральном округе (ПФО) увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Он достиг 364 616,9 млн рублей. Татарстан занял первое место по объему оборота в общепите среди регионов ПФО.



Галия Гарифуллина