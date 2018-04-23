СМИ: ФСБ начала проверки в Башкирском госуниверситете

Сотрудники ФСБ провели проверки в Башкирском государственном университете (БашГУ). Оперативники наведались в кабинет проректора по учебной работе вуза Юлая Янбаева и централизованную бухгалтерию.

Сам Янабаев рассказал, что силовиков интересует расходование бюджетных денег.

«Наш университет несколько лет получал гранты на проведение студенческих мероприятий. Их было немало, особенно в 2014 году», — приводит его слова портал proufu.ru.

Издание считает, что ректор БашГУ Николай Морозкин также рискует попасть под внимание ФСБ. По данным источника, руководитель вуза без обоснований причин урезал зарплату работникам одного из структурных подразделений.