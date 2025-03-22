За год предлагаемые таксистам зарплаты в Татарстане выросли на треть

В прошлом году татарстанские работодатели опубликовали 630 вакансий для водителей такси

Фото: Максим Платонов

В прошлом году татарстанские работодатели разместили 630 вакансий для водителей такси. На республику пришлось 3% от общего числа предложений в России. Зарплата таксистов за год выросла на треть, достигнув 132,4 тыс. рублей, сообщают аналитики hh.ru.

В целом по России в 2024 году опубликовали более 21,2 тыс. вакансий для таксистов (+58% к 2023-му). Чаще всего работников искали в Москве (более 2,7 тыс. предложений, или 13% от всего объема по стране), Московской области (2,6 тыс., или также 13%) и Санкт-Петербурге (2,1 тыс., или 10%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Медианная предлагаемая зарплата в России составила более 148,4 тыс. рублей — это на 39% больше, чем годом ранее. Наибольший доход водителям предлагали в Дагестане и Северной Осетии (по 190 тыс.), Приморском крае (187 тыс.) и Волгоградской области (184 тыс.). Также в пятерку вошли Красноярский край и Тюмень (по 180 тысяч).

Напомним, за год стоимость поездок на такси в Татарстане снизилась на 1,2%. Своего максимума цены достигали в январе 2024 года — 33,3 рубля на 1 км пути.

Галия Гарифуллина