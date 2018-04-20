Стерлитамакский «колумбайнер» жаловался на издевательства одноклассников с 7 класса
Отец подростка, напавшего на школу в Стерлитамаке, рассказал, что мальчик жаловался на издевательства одноклассников с 7 класса.
При этом он признал, что с прошлого года знает об увлечении сына резней в школе «Колумбайн».
«Много раз родители разговаривали с учителями и директором, но ситуация кардинально не менялась», — передает канал Life Shot.
Он также рассказал, что 17-летний школьник не хотел идти на учебу в день нападения. Однако из школы позвонили и потребовали его присутствия. В 13.30 родители должны были прийти для разговора с директором о травле сына.
По данным канала, юношу сегодня забрали в суд из больницы. Там ему изберут меру пресечения. Следователи настаивают на аресте школьника.
Напомним, что 18 марта ученик школы №1 в Стерлитамаке напал на одноклассников и преподавателя информатики с ножом. Позже он поджег класс при помощи бензина.Происшествия Башкортостан
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