Шли ноздря в ноздрю: УНИКС победил «Локомотив», злейшего противника в регулярке лиги, и добыл очередную сотню

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана развернулась настоящая баскетбольная битва, в которой УНИКС одержал важную победу над «Локомотивом-Кубань» со счетом 103:95. Этот матч стал не только реваншем за предыдущие поражения в сезоне, но и демонстрацией силы казанской команды, которая впервые в этом сезоне смогла одолеть краснодарцев. Лидер в этом противостоянии менялся 25 раз. Подробнее — в материале «Реального времени».

УНИКС и «Локомотив-Кубань» выдают напряженную первую четверть

Первая четверть матча между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» прошла в напряженной борьбе. Обе команды начали с агрессивного прессинга и быстрых атак, задавая тон встрече.

«Локомотив-Кубань» сразу же активизировался, и Патрик Миллер, лидер по передачам в Единой лиге ВТБ, открыл счет, сделав отличную передачу на Кирилла Темирова. УНИКС, в свою очередь, пытался использовать своих сильных игроков, таких как Андрей Лопатин, но обе команды допускали нервные ошибки, что приводило к потерям и фолам.

Антон Квитковских стал звездой первой четверти, набрав 13 очков за 10 минут. Его дальние броски создали проблемы для защиты УНИКСа. Хотя Лопатин реализовал два штрафных броска, команда испытывала трудности в атаке, полагаясь на дальние броски, которые не всегда были успешными.

Патрик Миллер продолжал демонстрировать свое мастерство, не только организуя атаки, но и активно защищаясь. Его блок-шот на броске Исмаэля Бако стал одним из ярких моментов четверти.

По итогам первой четверти счет составил 26:25 в пользу «Локомотива-Кубань». Минимальное преимущество «красно-зеленых» стало результатом уверенной игры Квитковских и грамотной организации атак Миллером. УНИКС пока не раскрыл весь свой потенциал, но остался в игре благодаря точным броскам и активной защите.

Завершили первую половину ничьей

Вторая четверть матча между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» отметилась продолжением динамичной игры, завершившись со счетом 46:46. Обе команды показали высокий уровень баскетбола, но на этот раз на первый план вышли новые герои.

УНИКС начал вторую четверть с небольшого рывка, увеличив свое преимущество до 36:28. Однако «Локомотив-Кубань» быстро сократил отставание благодаря активной игре Патрика Миллера, который организовывал быстрые атаки и находил партнеров под кольцом.



В свою очередь капитан казанцев Дмитрий Кулагин, играя против своей бывшей команды, активно действовал как в атаке, так и в защите, помогая УНИКСу удерживать равновесие.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Антон Квитковских, герой первой четверти, продолжил набирать очки, добавив несколько штрафных бросков к своим 13 очкам. Защитник краснодарцев Владислав Емченко также проявил себя, реализовав трехочковый бросок и два штрафных.

Матч оставался эмоциональным, с несколькими острыми моментами. УНИКС пытался использовать своих больших игроков, но «Локомотив» демонстрировал плотную защиту, не позволяя сопернику легко набирать очки.



Напряженная четверть с удалением Беленицкого

В третьей четверти напряжение на площадке достигло предела, а ключевыми моментами стали стычка Маркоса Найта и удаление Михаила Беленицкого после пятого фола.

УНИКС начал отрезок с попытки усилить давление на соперника. Исмаэль Бако открыл счет эффектным данком, но неудачная передача Найта чуть не привела к быстрой атаке «Локомотива». Михаил Беленицкий, активно прессинговавший Патрика Миллера, сорвал потенциально опасный момент, но вскоре сам оказался в центре внимания из-за фолов.

Ключевым моментом стала словесная перепалка Маркоса Найта, который известен своей агрессивной манерой игры, с игроками «Локомотива». Этот конфликт хоть и произошел вне игрового эпизода, добавил остроты матчу.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Антон Квитковских, форвард «Локо», продолжил демонстрировать высокий уровень игры. Его точные броски и уверенные действия в атаке помогли «Локомотиву» удерживать контроль над игрой. За 18 минут он набрал 18 очков, приближаясь к своему рекорду в Единой лиге ВТБ.

Дмитрий Кулагин, несмотря на боль после столкновения с Темировым, продолжал бороться за каждый мяч. Его точный бросок с дистанции стал одним из ярких моментов четверти.

Третья четверть прошла в обоюдной борьбе, с высоким уровнем агрессии и острыми моментами. Стычки и жаркие споры с арбитрами стали неотъемлемой частью игры. УНИКС старался использовать свои сильные стороны, но удаление Беленицкого и активность Квитковских позволили «Локомотиву» вырваться вперед.

«Локомотив-Кубань» завершил третью четверть с минимальным преимуществом — 75:71. Антон Квитковских и Патрик Миллер стали ключевыми фигурами в атаке «красно-зеленых», в то время как УНИКС продолжал полагаться на Маркоса Найта и Дмитрия Кулагина.

Седьмая сотня в копилке УНИКСа

УНИКС начал четвертую четверть с небольшим преимуществом, но «Локомотив-Кубань» не собирался сдаваться. Таджер Макколл, который до этого не был заметен, начал активно набирать очки в ключевых моментах. Однако УНИКС проявил дисциплину в защите, где Андрей Лопатин и Исмаэль Бако эффективно боролись за подборы и блокировали броски соперника.

Маркос Найт стал одним из главных героев финального отрезка. Его точные броски, включая эффектный данк левой рукой, помогли команде удерживать и увеличивать преимущество. Найт завершил матч с 26 очками, 4 подборами и 6 передачами.

Исмаэль Бако доминировал под кольцом, забирая подборы и добавляя очки в краске. Его уверенная игра на линии штрафных стала важным элементом успеха команды — он завершил игру с 18 очками и 9 подборами и 3 блок-шотами.

Дмитрий Кулагин также показал высокий уровень игры, его передачи и дальние броски помогли команде контролировать ход матча. Он закончил встречу с 14 очками, 6 подборами и 6 передачами.

Итоговый счет — 103:95. УНИКС укрепил свои позиции на третьей строчке турнирной таблицы благодаря слаженной игре и отличной защите в финальной четверти. Следующая игра «бело-зеленых» состоится с «Автодором» на гостевой площадке 25 марта в 18.00.