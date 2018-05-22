В администрации Хамитова наибольший семейный доход показал замначальника управления по кадровой политике

Чиновники администрации главы Башкирии отчитались о доходах в 2017 году. Наибольший семейный доход (10,6 млн рублей) за прошлый год показал замначальника управления по кадровой политике Игорь Дудоров.

Сам чиновник за год заработал только 1,5 млн рублей, следует из отчетности, опубликованной на портале главы республики. Однако его супруга задекларировала доход в 9,1 млн рублей. В документе отмечается, что в эту сумму входит доход от продажи имущества.

Дудоров владеет долей в квартире площадью 66,2 кв. м. Его супруге также принадлежит доля в этой квартире. Кроме того, ей принадлежит квартира на 46,6 кв. м. В собственности чиновника находится автомобиль Infiniti QX70 2014 г. в., его жена владеет десятилетним Toyota Land Cruiser 120.

Напомним, что доходы самого Хамитова за 2017 год составили 7 млн рублей. При этом его жена заработала в прошлом году в 12 раз больше, чем в 2016-м.

Ранее «Реальное время» писало, что самый богатый депутат Курултая Башкирии заработал в прошлом году 105 млн рублей.

Топ-10 сотрудников администрации главы Башкирии по доходам их семей за 2017 год (в млн рублей):