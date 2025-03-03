Казань заняла 29-е место в России по объемам строительства квартир

Фото: Максим Платонов

Казань заняла 29-е место в рейтинге городов России по объемам строительства квартир на душу населения в начале текущего года. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».



Площадь строящихся квартир на одного жителя в столице Татарстана составила 1,49 кв. м. Аналогичный показатель зафиксировали в Майкопе и Воронеже.

Первые места в рейтинге заняли Краснодар, Тюмень и Владивосток. Также в топ вошли Мытищи, Красногорск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Тула и Уфа. Уточняется, что по итогам прошлого года общий объем введенного в России жилья превысил 107,8 млн кв.м.

Напомним, в Казани медианная стоимость квадратного метра в новостройках в феврале составила 234 тыс. рублей. За месяц она увеличилась на 2,3%. При этом количество доступных предложений сократилось на 8,9%.

Галия Гарифуллина