ФСБ попросили проверить супругу главы Башкирии на мошенничество и хищение средств

РОО «За права человека и гражданина» обратилось в органы госбезопасности с требованием проверить деятельность фонда «Мархамат». Отдельным пунктом говорится о возможной причастности к нарушениям первой леди Башкирии.



Поводом для написания данного заявления стал благотворительный концерт в ГКЗ «Башкортостан» в рамках фестиваля Ильдара Абдразакова 25 апреля, передает ProUfu.ru.

Ключевыми эпизодами заявления общественников стали два других благотворительных концерта, где организатором выступал подконтрольный Гульшат Хамитовой фонд «Мархамат». Первый концерт прошел 27 декабря 2013 года.

«В Большом зале 716 мест. При средней цене 5000 рублей, выручка составила около 3 млн рублей. Выручка от концерта не отражена в поступлениях Фонда, что свидетельствует о мошенничестве и хищении денежных средств. В нарушении закона, отчет за 2013 год не опубликован на сайте Фонда», — говорится в заявлении.

Другой концерт, который привлек внимание общественников прошел 5 декабря 2013 года. Целью акции, как сообщал фонд, была помощь трем тяжело больным детям. По словам заявителей, выручка с концерта составила примерно 2,5 млн рублей, но они никак не отражены в отчетности фонда.