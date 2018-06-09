Топ-100 элиты Башкирии: самые богатые и знаменитые

Гордость Башкортостана — от муниципалов-застройщиков до регионалов-промышленников и скромные чиновники

Чиновники и депутаты России, наконец, опубликовали свои декларации о доходах по итогам прошлого года. Аналитическая служба «Реального времени» внимательно изучила отчетность представителей законодательной и исполнительной органов власти Башкортостана и сравнила их заработки в одной таблице. Выяснилось, что четыре пятых мест занимают депутаты различных уровней. Причем законодатели-муниципалы оказались значительно богаче парламентариев-регионалов и федералов. Подробнее — в обзоре нашей интернет-газеты.

Уфимские депутаты — самые богатые

«Реальное время» продолжает считать деньги в карманах слуг народа — депутатов и чиновников. И вновь под пристальные внимание аналитической службы нашей интернет-газеты попала Башкирия. Об отдельных группах народных избранников и госслужащих, сдавших декларации о доходах 2017 года, мы и уфимские издания уже писали. Однако для полной картины не хватало общего обзора по людям, принимающим важные для жителей республики решения в законодательных и исполнительных органах власти. Дабы исправить этот пробел, аналитики «Реального времени» собрали вместе законодателей и «исполнителей» Башкортостана различного уровня.

Следует отметить, что башкирские депутаты и чиновники, в отличие от коллег из других регионов ПФО, не торопились публиковать свои доходы и тянули практически до последнего. Более того, республиканские СМИ даже обращали внимание на задержку по срокам обнародования отчетности.

Выяснилось, что самыми богатыми в списке оказались члены Городского совета Уфы и Государственного собрания — Курултая РБ. Именно они занимают первые строчки рейтинга. Причем пьедестал почета забронировали за собой именно «муниципалы», связанные со строительным бизнесом и инвестициями.

Лидер рейтинга Филюс Ишбулатов, владеющий ИСК «Агидель-ИнвестСтрой», задекларировал доход в 213,8 млн рублей, а вместе с супругой — 215,8 млн рублей. В собственности бизнесмена — земельный участок, жилой дом площадью 278 кв. м, девять квартир, гараж, два машиноместа, автомобиль Lexus LX-570. К слову, вторая половинка Филюса Хамитовича тоже передвигается на Lexus.

Лидер рейтинга — Филюс Ишбулатов, владеющий ИСК «Агидель-ИнвестСтрой». Фото papinchess.ru



Вторую строчку хит-парада занял член партии «Патриоты России», инвестор Артур Хазигалеев. Предприниматель заработал 171,5 млн рублей, а с женой — 172,5 млн рублей. Он является владельцем торгового центра «Башкортостан» и акционером в компании «Озна». У четы Хазигалеевых имеются квартиры в России и в Турции, два автомобиля BMW, техника для активного отдыха (мотовездеход, катер, квадроцикл, гидроскутер), прицеп и десятки земельных участков.

Третьим стал собственник строительной группы «ПСК-6», директор ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом» Андрей Носков, накопивший в прошлом году 147,8 млн рублей. У депутата и его жены имеются шесть машин (три Lexus, по одной Toyota, ЛУАЗ, «Москвич-412»), мотовездеход, моторная лодка, прицепы, десятки участков в России и Черногории, четыре дома в Черногории и пять квартир в России.

Великолепная семерка

Зато самый обеспеченный из депутатов Госсобрания — Курултая РБ Ахмет Ишмухаметов стал четвертым в хит-параде, не попав в тройку богатых. В прошлом году парламентарий задекларировал 105,6 млн рублей. Гендиректор ООО «Ойл-Сервис» владеет жилым домом в 283 кв. м и просторной квартирой в 201 «квадрат». Два его несовершеннолетних сына живут в квартире лишь на 45 кв. м. Из движимого имущества он указал внедорожник Range Rover и прицеп к легковому автомобилю. «Ойл-Сервис», 100-процентным владельцем которого является Ахмет Валиахметович, входит в топ-100 крупнейших компаний Башкортостана. Обслуживающая нефтяная компания является подрядчиком «Башнефти» и «Роснефти» (обе входят в империю Игоря Сечина).

Пятым по совокупному семейному доходу стал зампред Горсовета башкирской столицы Кирилл Бадиков, гендиректор Уфимского городского агентства ипотечного кредитования и глава «Госстроя». Член ЛДПР вместе с супругой заработал 103,4 млн рублей. Как сообщало «Реальное время», семья «главного лендлорда Горсовета» владеет солидным списком недвижимости. Кирилл Владимирович располагает 46 участками земли на 24 тыс. кв. м. Его супруге принадлежат участки общей площадью около 530 тыс. кв. м. Депутат задекларировал 32 жилых дома на 987 кв. м и квартиру площадью 29 «квадратов». Кроме того, он имеет 20 нежилых сооружений на 300,5 кв. м. Жене вице-спикера Горсовета принадлежат 23 нежилых помещения на 1,7 тыс. кв. м и доля еще в одном на 429 кв. м. На нее записана квартира площадью 267 кв. м и несколько недостроенных объектов.

Председатель правления АКБ «Башкомснаббанк» Флюр Галлямов заработал всего лишь 3,6 млн рублей, оказавшись на 102-м месте. Но благодаря помощи супруги семья задекларировала 55,3 млн рублей. И по совместному доходу банкир расположился на шестой строчке. Имеет только 6 соток земли, гараж и несколько нежилых помещений. В пользовании — квартира на 183 кв. м и дом в 538 кв. м (записан на супругу). Также у жены имеется квартира на 42 «квадрата», а у несовершеннолетнего ребенка — на 43 кв. м. Автомобилей у семьи нет, зато есть автоприцеп на легковую машину.

Председатель правления АКБ «Башкомснаббанк» Флюр Галлямов заработал всего лишь 3,6 млн рублей. Фото ufa.kp.ru

Депутат Стерлитамакского городского совета, директор компании «СпутникТелеком» Александр Руденко стал седьмым. Он заработал 47,8 млн рублей. В собственности у Александра Николаевича находится земельный участок, две квартиры (150 и 210 кв. м), жилой дом (352 «квадратов») и внедорожник Land Cruiser.

Замкнули десятку промышленники

На восьмом месте по семейному доходу расположился курултаевец, директор ООО «АФД Кемикалс Уфа» Амир Рамов, заработавший 37,7 млн рублей (3,14 млн рублей в месяц), а вдвоем с женой — 38,4 млн рублей. Чета Рамовых владеет домом в 166 кв. м и квартирой 83,5 кв. м. Также в их пользовании находится дом в 154 «квадрата». Личного транспорта у Амира Мунировича, согласно отчетности, нет.

Самый состоятельный член правительства РБ в общем списке смог занять лишь девятую строчку. Заместитель премьер-министра республики Фархад Самедов заработал вместе с супругой 31,4 млн рублей (личный доход чиновника — 29,8 млн рублей). За год, по результатам исследования «Реального времени», он обеднел в два раза. Фархад Астанович в прошлом году перешел на пост вице-премьера с должности президента «Объединенной нефтехимической компании» — дочернего общества «Башнефти». В нефтянке он оказался не сразу: лишь в 2010 году. Этнический азербайджанец, уроженец Грузии с 2003 по 2009 годы занимал руководящие должности холдинга «Башхим», в том числе в стерлитамакских компаниях «Каустик» и «Сода». До этого он трудился в ОАО «Петротэк-холдинг», по сведениям СМИ, связанном с «Башкирской содовой компанией». С назначением Фархада Астановича на топовую должность в правительстве Башкирии региональные издания выражали опасения, что новый куратор промышленности и экологии будет лоббировать интересы БСК и «Башнефти» (обе компании входят в десятку крупнейших предприятий Башкортостана). А о конфликте БСК с общественниками наша интернет-газета уже писала неоднократно. Более того, родную нефтянку Самедов тоже не оставил. Весной прошлого года он вместе с другим вице-премьером Евгением Гурьевым вошел в состав совета директоров «Башнефти».

Замыкает десятку депутат Госсобрания Николай Князев, заработавший 28,9 млн рублей в год, а с супругой — 29 млн рублей. У гендиректора «Башспирта» в собственности несколько дорогих автомобилей (Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser HZJ76) и два снегохода. Семья экс-главы Бирска владеет четырьмя квартирами, причем одна — в Болгарии, двумя жилыми домами и одним дачным.

Самый обеспеченный депутат Госдумы от Башкирии Рифат Шайхутдинов стал лишь 16-м в общем списке. Фото bashinform.ru

На 19 чиновников 81 законодатель

Далее друг за другом следуют три промышленника — депутаты регионального парламента: Фазит Арсланов (заместитель гендиректора ООО РСУ «Нефтехимпромсервис», 28,4 млн рублей), Шамиль Шарипов (гендиректор ООО «Газпром трансгаз Уфа», 28,3 млн рублей) и Владислав Кузнецов (директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия ООО «Сибур», 26,7 млн рублей). Народный избранник из Горсовета Уфы Артур Абдуллин стал 14-м (26,3 млн рублей). На 15-м месте расположился курултаевец Закария Гибадуллин (гендиректор «Учалинского ГОКа»). Самый обеспеченный депутат Госдумы от Башкирии Рифат Шайхутдинов стал лишь 16-м в общем списке (22,6 млн рублей).

Из администрации главы РБ больше всех заработал (во многом благодаря супруге) Игорь Дудоров (10,6 млн рублей), занимающий должность заместителя начальника управления — заведующего отделом. Однако его денег хватило лишь на 40-е место. Ему в затылок дышит сенатор от республики Рафаил Зинуров. Бывший вице-спикер заработал 10,3 млн рублей и занял 41-е место. Его коллега по Совету Федерации Лилия Гумерова заняла 85-ю позицию с доходом в 5,6 млн рублей. Из руководителей муниципалитетов больше всех скопил глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров (8,8 млн рублей) — этого оказалось достаточным, чтобы стать 49-м. Чиновник из мэрии Уфы Исламетдин Мамбетов (начальник управления по культуре и искусству) — на 58-м месте (7,5 млн рублей). Заместитель главы администрации Уфы Гульнара Валиева стала 70-й в этом списке (6,5 млн рублей). А ее шеф — мэр города Ирек Ялалов — расположился на 88-й строчке (5,4 млн рублей).

В целом в сотню богатейших политиков Башкортостана попали только 4 чиновника из администрации главы республики, 6 — из правительства РБ, 6 — из мэрии Уфы и 3 главы муниципальных районов. Остальные места распределили представители органов законодательной власти разных уровней. Оба сенатора заработали достаточно средств, чтоб попасть в топ-100. В список попали 13 депутатов Госдумы (из 15 человек), 18 членов Совета города Уфы, 5 человек из Совета Стерлитамака и 43 парламентария от Госсобрания — Курултая РБ. Итого — 19 госслужащих и 81 законодатель.

Доходы депутатов и чиновников Республики Башкортостан

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, МЛН РУБ, ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, МЛН РУБ, 1 1 Ишбулатов Филюс Хамитович Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ 213,76 2,08 2 2 Хазигалеев Артур Валерьевич Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ 171,53 0,94 3 3 Носков Андрей Викторович Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ 147,81 0,05 4 4 Ишмухаметов Ахмет Валиахметвич Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 105,63 5 8 Бадиков Кирилл Владимирович Депутат Совета городского округа г. Уфа РБ 29,28 74,08 6 102 Галлямов Флюр Фанавиевич Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию 3,62 51,73 7 5 Руденко Александр Николаевич Депутат Совета, Директор ОАО «Спутник Телеком» 44,78 0,00 8 6 Рамов Амир Мунирович Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 37,72 0,70 9 7 Самедов Фархад Астанович Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 29,79 1,59