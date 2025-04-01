«Завалили работой»: как иностранцы в Казани спешили переоформить водительские права

У многих мигрантов в России стали недействительными выданные за рубежом удостоверения на право управлением автомобилем

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня иностранные водительские права мигрантов, которые получили вид на жительство (ВНЖ) или гражданство России до 1 апреля 2024 года, стали недействительными. То же самое касается наших соотечественников, которым выдали водительские удостоверения за рубежом. В Казани иностранцы отнеслись к требованиям ответственно и «завалили работой» Госавтоинспекцию города, рассказал «Реальному времени» ее глава Михаил Савин. Подробнее — в нашем материале.

Иностранцев обязали получать российские права

С 1 апреля 2025 года в России перестают действовать зарубежные водительские удостоверения для иностранцев, которые приобрели ВНЖ или гражданство РФ до 1 апреля прошлого года. Аналогичные правила установлены в отношении россиян, ставших обладателями прав за рубежом. Дня них точкой отсчета станет первый после получения иностранного водительского удостоверения въезд на Родину. Как сообщается на интернет-ресурсе «Объясняем.РФ», нарушителям грозит до 15 тысяч рублей штрафа и отстранение от управления автомобилем.

Иностранные права граждан, получивших ВНЖ или гражданство после 1 апреля 2024 года, будут действительны в течение года. То же самое касается россиян, которые получили водительские удостоверения за границей. Для обмена иностранных прав им предстоит сдать экзамен. Подтвердить знание теории достаточно тем, кому нужны российские удостоверения на управление транспортными средствами следующих категорий и подкатегорий:

«М» — мопеды, скутеры, легкие квадроциклы;

«А» — мотоциклы;

«В» — легковые машины;

«А1», «В1» — легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь, обмен иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление автобусами и грузовыми автомобилями, а также составами транспортных средств (категорий «С», «D», «СЕ» и «DE» и подкатегорий «С1Е» и «D1E») возможен при условии, что водитель освоит основную программу профобучения, а также сдаст теоретический и практический экзамены.



Есть и ряд исключений. Теоретического экзамена будет достаточно для граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального: это Абхазия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Речь идет о водителях, «имеющих иностранные национальные водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортными средствами всех категорий и подкатегорий и выданные компетентными органами данных государств», говорится в документации. Аналогичные правила действуют в отношении граждан России, которые получили водительские удостоверения в этих странах.

Тем, кому выдали белорусские права, вовсе не придется сдавать экзамен — это касается и белорусов, и россиян. Подробнее обо всех изменениях можно узнать в разъяснении.

В Казани большая часть иностранцев получили российские права

— Государство выводит их (иностранных водителей, — прим. ред.) из «серого» поля жизнедеятельности нашего общества. Мы будем видеть этих граждан, — так прокомментировал нововведения глава Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Сдача экзамена для получения российских прав у грамотных автомобилистов проблем не вызовет, уверен Михаил Савин. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Благодаря новому механизму работа с иностранными гражданами станет прозрачной, уверен он.

— Мы будем пробивать по базам, легитимен ли водитель, гражданин ли он Российской Федерации, какое у него водительское удостоверение, когда он получил паспорт, когда получил вид на жительство, какие документы на право управления транспортным средством предоставил, — рассказал Михаил Савин.

По его словам, в Казани ситуация с заменой прав благополучная. Большая часть иностранцев получила российские водительские удостоверения. «Хочется надеяться, что более 90%», — подчеркнул глава Госавтоинспекции города. Однако предупредил: нужно учитывать, что в Казани живут и нелегальные мигранты.

В связи с этим большая нагрузка легла на личный состав регистрационно-экзаменационных подразделений. «Иностранные граждане, ставшие легитимными россиянами, просто завалили нас работой», — признался Михаил Савин. Инспекторы работают в режиме нон-стоп, чтобы документы были внесены в федеральные базы МВД России в установленные сроки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Узбек, или таджик, или даже афганец становится гражданином России, становится русским (россиянином, — прим. ред.). И, как русский человек, не спеша запрягает телегу, — смеется глава Госавтоинспекции. — И вот [был] пик: «Ой, остался всего месяц». Начинают собирать документы, готовиться, записываться... Нагрузка, к сожалению, есть, но мы с ней справляемся.

В будущем сдача экзаменов для получения российских прав у грамотных автомобилистов проблем не вызовет, уверен Михаил Савин:

— Если человек обучался в нормальной автошколе и выполнил все условия для получения права на управление транспортными средствами, я не вижу никаких сложностей вне зависимости от того, в каком государстве он обучался.

«Здесь человек стоит на учете в наркологическом диспансере, а в Таможенном союзе — нет»

В последние годы купить права в России стало чрезвычайно сложно. В связи с этим некоторые граждане стали отправляться для получения удостоверений за границу, заявил «Реальному времени» вице-президент Российского автомобильного союза Ян Хайцеэр.



Ян Хайцеэр напомнил: во многих государствах по истечении трех месяцев россияне не смогут ездить по «родным» правам. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Некоторые граждане воспользовались таким провалом в законодательстве и стали получать права за рубежом. Где-то это сложно, где-то просто. В чем я вижу опасность? Затраты на получение прав не будут стоить три копейки, — сказал он. — Поездка за рубеж, регистрация, проживание, обучение в автошколе...

Зачем это нужно водителям? Например, чтобы не сталкиваться с проблемами при получении необходимых справок.

— Здесь человек стоит на учете в наркологическом диспансере, а где-нибудь в Таможенном союзе — нет. Проходит медкомиссию, истории у него никакой нет, получает права, приезжает сюда, — объяснил Ян Хайцеэр.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он напомнил: во многих государствах, с которыми у России есть соглашения, по истечении трех месяцев наши соотечественники не могут ездить по «родным» правам. Им необходимо сдать экзамены и получить национальные водительские удостоверения той страны, в которой они проживают.

— [В России] даже не три месяца, а целый год мы можем проездить по [иностранным] правам. Вроде бы это сделали, чтобы таксисты быстренько поменяли права хотя бы через год, но в любом случае это действует и на тех, кто хочет обойти некоторые правила и законы. Именно в этом и кроется опасность — когда человек, которому запрещено находиться за рулем, ездит здесь по иностранным правам. Эту правовую коллизию нужно закрыть, — считает эксперт.

«Серых» автошкол в Казани нет

Зато в знаниях, полученных в казанских автошколах, водители могут быть уверены. «Серых» школ в городе нет, заявил глава Госавтоинспекции. Сегодня в столице Татарстана работают порядка 68 таких образовательных учреждений. Проверить, есть ли лицензия у конкретной автошколы, можно на сайте Госавтоинспекции МВД по республике.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Савина, в прошлом году были аннулированы лицензии четырех автошкол, которые не выполняли необходимые требования.

— Например, [у школы] не было договора аренды. В течение месяца мы ждали, когда нам представят документы. Они не поступили, соответственно, мы аннулировали автоматически наше заключение, и вопрос об их лицензии тоже стал нелегитимным, — пояснил он.

