Казань вошла в рейтинг российских городов для бюджетного отдыха в марте

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в рейтинг российских городов, где можно недорого отдохнуть в марте. Средняя стоимость перелета в столицу Татарстана составляет 8,3 тыс. рублей, сутки проживания в гостинице обойдутся в 3,5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сервиса OneTwoTrip.

Самый доступный отдых предлагают в Пскове: туристам предстоит заплатить 5 тыс. рублей за перелет в одну сторону и 2,4 тыс. рублей за сутки проживания. Второе место занял Тамбов: 6 тыс. рублей стоит билет и 3,5 тыс. рублей — ночь в гостинице.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также в топ бюджетных городов для отдыха в марте вошли Мурманск (7,8 тыс. рублей за билет и 4,5 тыс. рублей за отель), Вологда (8 тыс. и 2,7 тыс. рублей), Москва (8,5 тыс. и 2 тыс. рублей), Санкт-Петербург (8,6 тыс. и 2 тыс. рублей), Тобольск (8,9 тыс. и 3,4 тыс. рублей) и Магас (9 тыс. и 3 тыс. рублей).

Что касается зарубежных направлений, самым бюджетным вариантом стал Минск: перелет обойдется примерно в 10 тыс. рублей, а сутки в отеле категории «три звезды» — в 5 тыс. рублей. Также в топ-3 вошли Ереван (11 тыс. рублей за перелет и 3 тыс. — за гостиницу) и Самарканд (11,5 и 3,2 тыс. рублей соответственно).

Напомним, большинство россиян этим летом планируют путешествовать внутри страны. Так, 30% опрошенных собираются посетить один из российских городов. Еще 10% планируют вылазку на природу, а 12% — путешествие в мегаполисы. Что касается зарубежных направлений, 18% собираются посетить Азию, а 9% — Европу. Российские курорты интересны лишь 2% респондентов.

Галия Гарифуллина