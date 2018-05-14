С сукмаром за бараном: в Уфе состоялся турнир силачей

13 настоящих мужчин тягали грузы в Уфе на призы «Батыра Башкортостана»

Фото: Дмитрий Слезин

В Уфе на площади перед Гостиным двором состоялся всероссийский турнир силачей «Батыр Башкортостана». Самые сильные мужчины Урала и Башкортостана соревновались в пяти не слишком доступных для простых смертных конкурсах. Турнир проводился в духе татарского сабантуя и порадовал зрителей зрелищными номерами. Все подробности — в материале «Реального времени».

От мала до велика

Один из организаторов и соведущий мероприятия, известный российский силач Эльбрус Нигматуллин, отметил, что организовать этот турнир было весьма сложно. Более 100 человек, что называется, с миру по нитке, кто чем помогли с его проведением. Поблагодарил Нигматуллин и администрацию Уфы, которая пошла навстречу. Та, в свою очередь (в лице мэра Ирека Ялалова), сказала спасибо Эльбрусу Хамитовичу за настойчивость и стремление возродить башкирские традиции.

В этом небольшом чемпионате приняли участие 13 батыров из трех регионов — Башкирии, Челябинской и Свердловской областей. Самым молодым оказался 21-летний уфимец Тагир Кильмаматов, мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион России 2018 года среди студентов, чемпион республики по пауэрлифтингу и жиму лежа. Эти титулы, однако, не помогли дебютанту — Тагир занял лишь девятое место.

Самым тяжелым на турнире стал 30-летний Рустам Исламов из Челябинска. На представлении так и сказали: «Сразу видно — богатырь». 30-летний батыр Рустам весит 140 кг при росте 180 см. На досуге тягает гирьки. Забегая вперед, скажем, что он оказался в итоговом протоколе за пределами первой десятки.

Эльбрус Нигматуллин отметил, что организовать этот турнир было весьма сложно



А вот самый легковесный участник был одним из самых титулованных. 27-летний Альберт Саяхов из Уфы является МСМК по тяжелой атлетике, чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы и многократным чемпионом России. После турнира он поделился эмоциями с корреспондентом «Реального времени».

— Я знал, на что иду, знал, что тут будут мощные ребята. Но это мой вызов им — не всегда «большие» побеждают. Хотя, конечно, иногда размер имеет значение. Мне не хватило физики в «Прогулке фермера» и в перетягивании автомобиля. Но в целом я доволен, что смог преодолеть себя, а по поводу результатов — буду дальше тренироваться.

Саяхов достойно сражался с могучими соперниками. 12-е итоговое место его самого уж точно не расстроило. Надо сказать, погода в этот день выдалась не по-майски жаркой. Солнце беспощадно светило на площадь перед Гостиным двором, подогревая интригу. Около тысячи зрителей, окруживших место битвы батыров за железными заборами (весьма сомнительное удобство — организаторам будущих «Батыров Башкортостана» стоит продумать и этот момент), с интересом наблюдали за происходящим.

— Мы впервые на башкирской земле проводим такой турнир и попытались придать ему этнический окрас, — сообщил в своем приветственном слове Ирек Ялалов. — Кто читал народную сказку «Камыр-Батыр», помнит, наверное, что там была такая палица или булава, как говорится в русских былинах. У нашего народа она называется сукмар. Сукмар весил 25 пудов. Здесь для наших уважаемых спортсменов он чуть полегче, 25—28 кг. Мы возрождаем эти традиции. Раньше, когда собирались башкирские батыры, они проводили соревнования по нескольким видам. И одним из важнейших, помимо стрельбы из лука и скачек, было метание сукмара. Хочу пожелать всем участникам пройти этот замечательный турнир и, главное, без травм.

Он также пообещал, что подумает над повышением статуса этого соревнования и привлечением более ценных призовых — на следующий год победитель получит автомобиль, как на современных турнирах по курэшу.

Первым испытанием для батыров стало как раз метание сукмара



Дубинка мира

Первым испытанием для батыров стало как раз метание сукмара. Зрителям было предложено оставаться в стороне — не в буквальном смысле, конечно же. Ведь если такая штука упадет на ногу или другие части тела — мало не покажется. Надо сказать, богатырям турнира метание 28-килограммового «чупа-чупса» было в диковинку. Тем не менее Арсений Клевакин из поселка Шаля Свердловской области сразу «раскусил» древнее башкирское оружие и забросил его метров за 10. Сукмар летел над красной дорожкой, как почетный гость турнира. Слегка страдала и плитка «Гостинки», когда снаряд ложился мимо дорожки. Зрители приняли анонсированный вызов. Один из них, артист местного театра, несмотря на свои скромные габариты, метнул сукмар примерно на 4 метра.

Прогулки для настоящих мужчин

Далее взорам зрителей предстала «Прогулка фермера». Если бы все фермеры были такими, как участники этого занятия, точно не нужно было бы никаких бульдозеров. Это испытание, кстати говоря, было нелегким. Нужно было на скорость в паре с параллельно бегущим соперником перетащить два «чемодана» весом 130 кг. Тут очень тяжело пришлось нашему знакомому Альберту Саяхову — после пробежки он упал и угодил в окружение назойливых журналистов. Впрочем, на них у него сил хватило — всем ответил на вопросы. В том числе и соперникам — мол, я тоже могу не хуже вас.

Были вопросы и по безопасности. Запыхавшиеся гиганты на финише порой кидали свои чемоданы в сторону, едва не задевая детей, проникших через забор на поле сражения. О худших раскладах в этой ситуации и думать не хочется.

После такого променада батырам предложено было потягать гирьки. «Логлифт» представляет собой подъем бревна весом 120 кг на количество повторений за 60 секунд. Интересно, что тут все были разбиты также по парам. А победителю данного испытания Виталию Исмагилову из Первоуральска выпало сольное выступление. Он играючи 11 раз поднял штангу и заслужил овации.

Четвертым пунктом программы значился «десерт» — «МАЗ» с прицепом весом 17 тонн



Вес отечественного автопрома

Четвертым пунктом программы значился «десерт» — «МАЗ» с прицепом весом 17 тонн. Его нужно было на время протащить как можно дальше с помощью каната. Эльбрусу Нигматуллину, таскавшему уже и пароходы, и поезда, это занятие очень хорошо знакомо, и он давал мастер-класс по ходу происходящего: мол, ног недостаточно, чтобы тягать такую махину, нужно включать и мышцы верхней части тела. «Никто еще не подобрал правильную обувь для этого упражнения», — рассказывал Эльбрус, а парни пробовали себе разную обувку — кто скалолазки, кто кеды, кто обычные кроссовки. В итоге лучший результат, 12 метров 80 см, покорился двум спортсменам с Урала — Сергею Андрейченко и Виталию Исмагилову.

Наконец, после грузовика — легковушка. «Лада-Ларгус» была поставлена на постамент, ее нужно было за минуту приподнять максимальное количество раз. И тут нашлись смельчаки из толпы. Один парень приподнял «Ладу» 10 раз и получил фирменную футболку от «Школы силачей ELBRUS TEAM». Впрочем, он был свеженьким и с полуторатонным авто разобрался играючи. Для измученных же четырьмя конкурсами силачей даже этот результат стал откровением. Наибольшее количество поднятий — 23 раза — удалось Сергею Копылову из башкирского Мелеуза.

Правильные форма и содержание

В общем же зачете победил парень, который скромно умолчал о своих достижениях (именно так его представили в самом начале турнира) — Виталий Исмагилов из Первоуральска. Сумма его чемпионских баллов — 58,5. Вторым стал южноуральский стронгмен Сергей Быков. А замкнул тройку самых сильных на этом чемпионате уфимец Булат Зарипов, что для многих стало неожиданностью.

Победитель турнира Виталий Исмагилов поделился с нами своими впечатлениями от турнира.

— Организация на высшем уровне. Даже более чем. Все понравилось, участники сильные, все круто, слов нет! Многие делали это впервые, было очень интересно. Самым тяжелым было перетягивание машины — оно отняло много сил. А среди необычных упражнений — сукмар, его я кидал впервые, ничего подобного раньше не делал, — признался Исмаилов.

«Берите пример с моих друзей, с наших атлетов! Мы покажем вам, как быть сильными, как в наше непростое время держать себя в форме и стремиться к победам!» — подвел итог соревнованию силачей стронгмен Эльбрус Нигматуллин



Все 13 участников получили памятные призы, среди которых башкирский мед (чтобы быть сильными) и правильные подушки (чтобы сладко спалось). Чемпиону традиционно вручили барана.

— Берите пример с моих друзей, с наших атлетов! Мы покажем вам, как быть сильными, как в наше непростое время держать себя в форме и стремиться к победам! Будьте с нами! — подвел итог соревнованию силачей стронгмен Эльбрус Нигматуллин.

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Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин

Дмитрий Слезин