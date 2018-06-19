Стало известно, как депутаты проголосовали за изучение родного языка
Сегодня Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка.
Из 377 участников голосования лишь трое нажали кнопку «против» и один воздержался. Против проголосовали Курбанов (КПРФ, Дагестан), Шайхутдинов (вне фракций, Башкирия) и Шурчанов (КПРФ, Чувашия).
Один депутат воздержался: Минкин (Единая Россия, Татарстан).
Подробнее — в материале «Реального времени».ОбществоВласть
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