Стало известно, как депутаты проголосовали за изучение родного языка

Сегодня Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка.

Из 377 участников голосования лишь трое нажали кнопку «против» и один воздержался. Против проголосовали Курбанов (КПРФ, Дагестан), Шайхутдинов (вне фракций, Башкирия) и Шурчанов (КПРФ, Чувашия).

Один депутат воздержался: Минкин (Единая Россия, Татарстан).

Подробнее — в материале «Реального времени».