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Стало известно, как депутаты проголосовали за изучение родного языка

21:57, 19.06.2018
Стало известно, как депутаты проголосовали за изучение родного языка
Фото: duma.gov.ru

Сегодня Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка.

Из 377 участников голосования лишь трое нажали кнопку «против» и один воздержался. Против проголосовали Курбанов (КПРФ, Дагестан), Шайхутдинов (вне фракций, Башкирия) и Шурчанов (КПРФ, Чувашия).

Один депутат воздержался: Минкин (Единая Россия, Татарстан).

Подробнее — в материале «Реального времени».

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