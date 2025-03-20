Запрещать нельзя, регулировать: Следком предлагает признать криптовалюты имуществом

Эксперты рассказали о пользе и трудностях в реализации законопроекта

Фото: Реальное время

Криптовалюта уже является полноценным активом для многих россиян — и это пора принять, сошлись во мнении эксперты «Реального времени». А новый законопроект Следкома об определении цифровых средств как имущества может стать важнейшим шагом в их регулировании, защищая при этом как государство, так и владельцев. Но на пути к реализации идеи возникнет ряд сложностей, благо здесь в пример можно взять опыт других стран. Подробнее о правовом регулировании непризнанных «фантиков» — в материале «Реального времени».

Цифровая валюта может стать имуществом

Следком России разработал и направил в правительство законопроект, определяющий цифровую валюту как имущество. Об этом сообщил председатель комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, принятие данного закона необходимо для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Он позволит накладывать арест на электронные деньги, признавать их вещественным доказательством и определять особенности их изъятия во время следственных действий.

Специалисты разработали законопроект о признании цифровой валюты имуществом, что необходимо для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Следком России разработал и направил в правительство законопроект, определяющий цифровую валюту как имущество. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава СК отметил успешное взаимодействие между ведомствами в области нормотворчества, благодаря чему сотрудникам Минюста и СК удалось выработать оптимальный текст законопроекта.

Законопроект касается криптовалют

Как «Реальному времени» рассказал digital-экономист Равиль Ахтямов, законопроект направлен именно на криптовалюты, поскольку их регулирование в экономике пока не утверждено:



— В настоящее время существует некий правовой вакуум в части регулирования криптовалют. В России до сих пор отсутствует четкое регулирование криптовалют. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах» (2020) легализовал криптовалюты, но запретил их использовать как платежное средство. Они децентрализованы, у них нет единого эмитента, в отличие, например, от цифрового рубля. Его регулирует Центробанк. Поэтому нужно заняться регуляторикой именно криптовалют.

Законопроект Следкома — серьезный шаг в интеграции криптовалют в правовое поле. Законодательное регулирование в этом вопросе необходимо, уверен Ахтямов. Определение цифровой валюты как имущества сможет защитить ее владельцев, при этом способствуя развитию российской экономики.

— Важно соблюсти баланс защиты прав граждан и контроля над ними. Тогда эта инициатива пойдет на пользу владельцам криптовалют, усиливая их правовую защиту в части деления имущества, наследства и т. д. При этом вырастут и их обязательства, поскольку активы начнут облагаться налогами, и появится дополнительная отчетность. Соответственно, государство сможет контролировать оборот криптовалют и пополнять бюджет. А сегодня — на секунду — россияне владеют криптовалютой на общую сумму порядка $200 млрд, — пояснил эксперт.

Реализация законопроекта, очевидно, влечет за собой некоторые трудности. В частности, остро встает вопрос согласования позиций Следкома и Центробанка, который не поощряет оборот криптовалюты внутри России. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Реализация законопроекта, очевидно, влечет за собой некоторые трудности. В частности, остро встает вопрос согласования позиций Следкома и Центробанка, который не поощряет оборот криптовалюты внутри России и по сей день не выдает разрешения на создание инфраструктуры для этих целей.

— Это приводит к следующей сложности: у нас нет инфраструктуры для оборота криптовалют, нет обменников и бирж, за исключением экспериментальных режимов, — указал Равиль Ахтямов. — Но и эти режимы еще не вступили в силу. Значит, всю эту инфраструктуру надо создавать практически с нуля. А это сложно, поскольку криптовалюты анонимны и децентрализованы. На мой взгляд, это является основной трудностью в реализации проекта.

При этом количество владельцев криптовалют неумолимо будет расти, считает Ахтямов. Большинство организаций, осуществляющих внешнеторговую деятельность, уже сейчас проводят сделки с цифровыми монетами. Если законопроект примут, их число увеличится кратно.

«Запрещать уже поздно»

— Криптовалюта существует, криптовалютой занимается большое количество людей. Для многих она является средством накоплений и платежа. Соответственно, ее нужно или узаконить, или запретить. Но запрещать уже поздно, поэтому надо признать ее хоть каким-то имуществом. Платежным средством крипта на территории России не признается, но ее стоит признать как имущество, которое можно обменять на платежное средство, — выразил свое мнение в разговоре с «Реальным временем» частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

Особенно пригодится правовая регулировка криптовалют в вопросах наследования и раздела имущества, считает он. Например, при разводе одна из сторон может перевести все средства в биткоин, и это никак не отразится на судебном решении. Вторая сторона, таким образом, останется ни с чем:

— Это актив, который покупался и накапливался. Пусть государство и относится к криптовалюте как к фантикам, но эти «фантики» многими ценятся. Соответственно, их нужно начать учитывать и упорядочить.

Особенно пригодится правовая регулировка криптовалют в вопросах наследования и раздела имущества, считает он. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кочетков также указал на ряд трудностей в реализации законопроекта. Так, например, непонятно, как в случае утери паролей от криптокошельков или смерти владельца контролировать этот актив. При этом в США, по его словам, эту проблему решили. Там органы власти могут получить все данные с биржи.

— Сейчас сложно представить, как это все будет работать в России. У нас и специалистов по криптоактивам не так много. Еще меньше их в правительственных органах. Но, по крайней мере, признание криптовалюты имуществом — это уже прекрасно, — подытожил эксперт.